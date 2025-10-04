فيتيل تؤمن تمديداً من ناسداك، وتوسع تعرضها للتشفير من خلال رموز PUMP

ملخص سريع

تحصل Fitell على تمديد 180 يومًا لحل التوافق مع ناسداك بحلول مارس 2026.

تقوم الشركة بتوحيد الأسهم لتلبية متطلبات الأدنى سعرًا لناسداك.

تستحوذ Fitell على 216.8 مليون توكن PUMP باستثمار قدره 1.5 مليون دولار.

يعزز الشراء خزينة Fitell الرقمية والتعرض للنظام البيئي سولانا.

اتخذت شركة Fitell خطوات لتحقيق الاستقرار في موقعها بالسوق من خلال تأمين وقت إضافي من ناسداك لتلبية متطلبات الإدراج وتعميق مشاركتها في قطاع العملات المشفرة.

أعلنت الشركة عن تمديد لمدة 180 يومًا، مما يوفر حتى مارس 2026 لجعل سعر سهمها متوافقًا مع لوائح ناسداك. وفي الوقت نفسه، أكدت Fitell شراء 216.8 مليون توكن PUMP، بقيمة 1.5 مليون دولار، مما يعزز تعرضها للأصول الرقمية.

ناسداك تمنح Fitell تمديدًا للتوافق لمدة 180 يومًا

في 3 أكتوبر 2025، أعلنت Fitell أن ناسداك منحت الشركة تمديدًا لمدة 180 يومًا لحل مشكلة التوافق في سعر السهم. كانت الشركة تعمل على تلبية متطلبات الحد الأدنى لسعر العرض المحددة بموجب قاعدة الإدراج 5550(أ)(2) لناسداك. يوفر هذا التمديد لـ Fitell حتى 30 مارس 2026، لرفع سعر سهمها فوق العتبة المطلوبة.

استعدادًا لذلك، أكملت Fitell توحيد الأسهم بنسبة 1 مقابل 16 في 23 سبتمبر 2025. هدف التوحيد إلى زيادة سعر السهم وتعزيز جاذبيته للمستثمرين. سمح هذا التعديل أيضًا للشركة بتلبية معايير إدراج إضافية لناسداك. مددت ناسداك فترة التوافق بعد تأكيد التزام Fitell بمعايير الإدراج الأخرى. قدمت الشركة أيضًا إشعارًا مكتوبًا يوضح خطتها لمعالجة نقص السعر.

Fitell توسع تعرضها للكريبتو

اكتسبت خطوة Fitell في قطاع العملات المشفرة زخمًا إضافيًا مع شراء 216.8 مليون توكن PUMP مقابل 1.5 مليون دولار. تم الإعلان عن ذلك في 2 أكتوبر 2025، وتمثل هذه الصفقة أول استثمار مباشر للشركة في توكن PUMP، الذي يستخدم على منصة Pump.fun المبنية على سولانا.

صرح الرئيس التنفيذي سام لو أن الشركة تهدف إلى تعزيز خزينتها الرقمية وزيادة التعرض للمشاريع القائمة على سولانا. يتماشى الشراء مع استراتيجية Fitell الأوسع لتقسيم المحفظة، حيث تتطلع إلى الاستفادة من فرص النمو طويل المدى في مجال الأصول الرقمية. تم تخصيص التوكنات لخزينة الشركة، مع تخطيط الشركة لتقديم تحديثات مع استمرار تطوير استراتيجيتها في مجال الكريبتو.

تعزيز المحافظ التقليدية والرقمية

يؤكد توقيت الاستحواذ على توكن PUMP، قبل تلقي تمديد ناسداك مباشرة، على نهج Fitell في تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية التقليدية والتركيز المتزايد على الأصول الرقمية. يعكس قرار الشركة بتوسيع حيازاتها في النظام البيئي سولانا جهودها لتقسيم المحفظة، مما يوفر مزيدًا من المرونة في كل من الأسواق التقليدية والتقنيات الناشئة.

توضح هذه الخطوات استراتيجية Fitell المزدوجة لمعالجة متطلبات التوافق مع توسيع وجودها في سوق الكريبتو سريع التطور في نفس الوقت. مع عمل الشركة نحو استعادة التوافق مع ناسداك، من المرجح أن تلعب استثماراتها المستمرة في العملات المشفرة دورًا رئيسيًا في استراتيجية نموها المستقبلية.

