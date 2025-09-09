اعثر على أهم أخبار Dogecoin اليوم

أخبار تشفير

مع أسبوع جديد في الأفق، ليس من المستغرب أن يقدم المحللين وخبراء العملات المشفرة رؤى وتوقعات محتملة حول ما قد يحمله الأسبوع الجديد لبعض أكبر العلملات البديلة في السوق.

أحد الآراء الأكثر إثارة للاهتمام المتداولة في أخبار تشفير اليوم هو الحكم على سعر Dogecoin.

على عكس الدورات السابقة، ظل سعر Dogecoin عالقًا في حالة سلبية، متذبذبًا دون مستويات الدعم الحرجة مع استمرار تراجع الاهتمام بالميمات. في الوقت الحالي، لا يتوقع المحللين تصحيحًا للسعر للعملة meme الأكبر من حيث القيمة السوقية، لكنهم يؤكدون أن أي شيء ممكن في السوق الصاعد.

في غضون ذلك، تجاوزت RTX، العملة الأصلية لمشروع PayFi القادم، Remittix، 24.3 مليون دولار في البيع المسبق المستمر مع اقترابها من حدث إنشاء التوكن المنتظر بشدة.

المحللين لا يزالون متشائمين بشأن سعر Dogecoin مع دخول أسبوع جديد

لا يعتقد المحللين أنه ستكون هناك أي تحسينات كبيرة في سعر Dogecoin خلال الأيام السبعة المقبلة، مما يثير استياء حاملي التوكن ومعجبي قطاع عملات meme الأوسع. وذلك لأن المحللين لا يعتقدون أنه سيكون هناك أي تغيير جذري في سلوك المستثمرين في هذه الدورة، حيث كان الإجماع على أن المستثمرين قد تخلوا عن الميمات لصالح روايات أحدث، مثل المدفوعات.

لذلك، باستثناء أي ظرف استثنائي، سيظل سعر Dogecoin، وكذلك أسعار عملات meme الأخرى الرائدة في السوق، في الغموض حتى إشعار آخر. من ناحية أخرى، فإن الطلب على توكنات الدفع يرسل قيمتها إلى القمر، مما يجعل توكن RTX القادم واحدًا من أكثر العلملات البديلة المطلوبة في السوق.

الطلب على RTX يصل إلى ذروته مع تجاوز التوكن معلمًا آخر في البيع المسبق

يتوقع المحللين ارتفاعًا في مبيعات توكن RTX خلال الأيام السبعة المقبلة مع وصول الطلب على توكنات الدفع إلى ذروته في السوق الصاعد المستمر. تأتي الأخبار على خلفية أحدث إنجاز لـ Remittix، متجاوزًا 24.3 مليون دولار في البيع المسبق.

مع الإنجاز الأخير، سيزداد معجبو المشروع وداعموه ثقة في قدرته على تجاوز علامة الـ 30 مليون دولار قبل نهاية السوق الصاعد.

لقد جذب Remittix انتباه المحللين والمستثمرين على حد سواء بفضل موقعه الفريد عند تقاطع المدفوعات التقليدية والمدفوعات المدعومة بالبلوكشين. من المقرر أن يتميز بميزات مبتكرة، مثل:

تحويلات مباشرة من العملات المشفرة إلى البنوك في أكثر من 30 دولة حول العالم

20% عمولة الإحالة لضم مستخدمين جدد

دعم لأكثر من 40 عملة مشفرة وأكثر من 30 العملات القانونية الحكومية

اكتشف مستقبل PayFi مع Remittix من خلال الاطلاع على مشروعهم هنا:

الموقع الإلكتروني: https://remittix.io/

وسائل التواصل الاجتماعي: https://linktr.ee/remittix

جائزة بقيمة 250,000 دولار: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

هذا المنشور برعاية. Coindoo لا تؤيد أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى على هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص.

