فيناري تؤمن تمويلاً بقيمة 25 مليون يورو لتعزيز تكامل التشفير

حصلت Finary، وهي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مقرها باريس، على 25 مليون يورو في تمويل السلسلة B، بقيادة PayPal Ventures، لدمج قدرات الاستثمار في العملات المشفرة في خدمات إدارة الأصول الخاصة بها.

يتيح هذا التمويل لـ Finary توسيع العمليات الأوروبية، وتعزيز محفظة الكريبتو الخاصة بها، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول، مما قد يزيد من المشاركة في سوق الكريبتو.

Finary تؤمن 25 مليون يورو لتعزيز اعتماد الكريبتو في أوروبا

إكمال Finary لجولة تمويل السلسلة B بقيمة 25 مليون يورو يمثل تقدمًا كبيرًا في رحلتها المالية، معززة بالاستثمار الاستراتيجي من PayPal Ventures وآخرين. يقود مؤسسو الشركة الناشئة، منير لاغون وجوليان بلانشر، الجهود لتوفير خدمات إدارة الأصول الأكثر شمولاً، لا سيما من خلال تعزيز تكاملات الأصول الرقمية. تشير مبادرة التمويل هذه إلى التزام قوي نحو تحسين خيارات استثمار الكريبتو، مما يمهد الطريق لوصول مالي أوسع وشمول للمستخدمين في جميع أنحاء أوروبا.

تداعيات هذا التمويل تعزز قدرة Finary على تنمية عملياتها وتعزيز أدوات إدارة الأصول القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك دمج استثمارات الكريبتو مثل BTC وETH والعلملات البديلة المختارة. تهدف هذه المبادرة إلى توسيع الأدوات المالية المتاحة لقاعدة المستخدمين، التي تنمو الآن إلى أكثر من 600,000. من خلال تقديم وصول أوسع إلى أصول العملات المشفرة الرائدة، تعزز Finary محافظ إدارة الأصول للتجزئة والخاصة.

استجابات السوق من الخبراء تقر باهتمام PayPal Ventures الاستراتيجي في تقارب التكنولوجيا المالية والكريبتو. تؤكد اقتباسات من إيان، شريك في PayPal Ventures، على تفانيهم في الرفاهية المالية حيث "تجلس PayPal عند نقطة تحول قوية." هذا يؤكد وجهة نظر السوق بأن جولة تمويل Finary تعزز النمو الكبير في اعتماد واستخدام العملات المشفرة عبر منصات إدارة الأصول.

أدوات الكريبتو مهيأة للنمو وسط دعم قوي للسوق

هل تعلم؟ أدى تكامل العملات المشفرة من PayPal في عام 2020 إلى زيادة السيولة للأصول الرقمية مثل BTC وETH، مما يوضح أنماط النمو المتسقة من توسعات التكنولوجيا المالية الرئيسية المماثلة لـ جهود Finary الحالية.

يحافظ الإيثريوم (ETH) على قيمة سوقية تبلغ 539.65 مليار دولار، مما يساهم بنسبة 13.36٪ من هيمنة السوق وفقًا لـ CoinMarketCap. يبلغ سعره الحالي 4,470.87 دولارًا مع انخفاض حجم التداول على مدار 24 ساعة إلى 18.02 مليار دولار، بانخفاض قدره 33.12٪.

الإيثريوم (ETH)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 10:05 UTC في 21 سبتمبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

يكشف تحليل Coincu أن الدعم التنظيمي من ESMA وECB للأصول الرقمية يتماشى مع استراتيجيات Finary. يتوقع الخبراء أن زيادة دمج الكريبتو في منصات إدارة الأصول الأوروبية المنظمة ستستمر في تعزيز الاعتماد الآمن، مما يحفز الوصول الشامل عبر المستثمرين من التجزئة والمؤسسات. يتماشى هذا مع توقعات السوق الأوسع والاتجاهات التاريخية لنمو وابتكار الأصول الرقمية.