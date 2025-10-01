فيديليتي توسع حيازاتها من BTC وETH بعد المكاسب المستدامة

أضافت Fidelity بيتكوين بقيمة 298.7 مليون دولار.

كما وسعت حيازاتها من ETH بقيمة 202.2 مليون دولار.

ارتفع سعر BTC وسعر ETH نسبيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسعت Fidelity حيازاتها من توكنات بيتكوين والإيثريوم. تأتي هذه الخطوة في وقت بدأت فيه أسعار BTC وETH في الحفاظ على تحركاتها الإيجابية. تصل القيمة الإجمالية للحيازات الموسعة إلى أكثر من 400 مليون دولار، عندما تم تنفيذ المعاملات المعنية. أضافت BlackRock مؤخرًا إيثر بقيمة تزيد عن 154 مليون دولار. أثارت هذه التحركات التفاؤل أيضًا تجاه صناديق ETF الفورية للبيتكوين وصناديق ETF الفورية للإيثريوم.

Fidelity تضيف حيازات BTC وETH

أضافت Fidelity بشكل كبير توكنات تشفير إلى حيازاتها الحالية. كانت المعاملة الأولى المبلغ عنها لـ BTC بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 298.7 مليون دولار. وأفادت المعاملة الثانية أن Fidelity أضافت ETH بقيمة حوالي 202.2 مليون دولار إلى محفظتها. يتم النظر إلى هذا من منظور التراكم المدعوم بالمكاسب المستدامة.

من المثير للاهتمام أن صناديق ETF الفورية للبيتكوين وصناديق ETF الفورية للإيثريوم سجلت تدفقات بقيمة 518 مليون دولار و546.9 مليون دولار، على التوالي، في 29 سبتمبر 2025. تأتي الحركة الداخلية للأموال بعد أسبوع من تسجيل كلا الصندوقين تدفقات كبيرة.

محرك سعر BTC وسعر ETH

يأتي توسيع حيازات BTC وETH من قبل Fidelity في وقت تقود فيه أسعار BTC وETH الارتفاعات. ارتفعت توكنات بيتكوين، للمبتدئين، بنسبة 0.7% خلال الـ 24 ساعة الماضية ويتم تداولها بسعر 112,884.02 دولار.

كان سعر BTC قد بلغ ذروته سابقًا فوق علامة 114.50 ألف دولار. في حين أن السعر الحالي منخفض نسبيًا، فإن مثل هذا التراكم أثار توقعات بأن المزيد من الارتفاعات في الطريق.

ارتفع سعر ETH حاليًا بنسبة 0.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويتم تداوله عند 4,153.08 دولار. تم تداوله لفترة وجيزة فوق 4,225 دولار لكن السعر انخفض قليلاً منذ ذلك الحين.

من المتوقع حاليًا أن يتم تداول سعر BTC عند حوالي 119,447 دولار في الـ 30 يومًا القادمة. وبالمثل، يمكن أن يكون لسعر ETH قيمة تبادل تبلغ 4,622.62 دولار خلال نفس الإطار الزمني. من المهم أيضًا أن نتذكر أن سوق التشفير شديد التقلب، وقد يختلف السعر أثناء أو في نهاية الإطار الزمني.

BlackRock تضيف ETH

قبل Fidelity، كانت BlackRock هي التي أضافت توكنات إيثريوم إلى محفظتها وفقًا للتقارير. وفقًا لتقرير Whale Insider، أضافت BlackRock ETH بقيمة تقريبية 154.2 مليون دولار. تم تنفيذ هذه المعاملة بعد أيام من بيع Fidelity لـ BTC بقيمة تزيد عن 75 مليون دولار.

انخفض سعر ETH الآن بنسبة 0.81% و6.61% في آخر 7 أيام و30 يومًا، بنفس الترتيب. أوجد الاتجاه الهبوطي فجوة تستكشفها Fidelity بشكل محتمل لتغطيتها قبل أن تصبح الاتجاهات الصعودية نمطًا جديدًا.

