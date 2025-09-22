من المرجح خفض سعر الفائدة من المجلس الاحتياطي الاتحادي في أكتوبر، وتفاعل أسواق التشفير بواسطة: Coinstats 2025/09/22 09:10 مشاركة

التفاصيل: https://coincu.com/markets/fed-rate-cut-crypto-impact-5/ التفاصيل: https://coincu.com/markets/fed-rate-cut-crypto-impact-5/