ارتفاع آمال خفض سعر الفائدة الفيدرالي: سعر بيتكوين لا يتبع

مرحبًا بكم في موجز آسيا والمحيط الهادئ الصباحي - ملخصكم الأساسي لتطورات العملات المشفرة الليلية التي تشكل الأسواق الإقليمية والمشاعر العالمية. إصدار الاثنين هو ملخص الأسبوع الماضي وتوقعات هذا الأسبوع، يقدمه لكم بول كيم. احصل على شاي أخضر وراقب هذا المكان.

عادت توقعات ثلاثة خفوضات لأسعار الفائدة هذا العام إلى السوق بعد تقرير ضعيف عن الوظائف الأمريكية. ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، لكن سعر بيتكوين شهد استجابة خافتة نسبيًا.

تقرير الوظائف يزداد سوءًا، ويغذي رهانات خفض سعر الفائدة

في الأسبوع الماضي، ارتفع بيتكوين (BTC) بنسبة 2.72% وارتفعت سولانا (SOL) بنسبة 2.64%. ومع ذلك، كان أداء الإيثريوم (ETH) ضعيفًا، حيث انخفض بنسبة 2.07% خلال نفس الفترة.

كان الحدث الأكثر متابعة في سوق الأصول المخاطرة الأسبوع الماضي هو إصدار تقرير الرواتب غير الزراعية الأمريكية (NFP) لشهر أغسطس يوم الجمعة. يمكن لهذا المؤشر الرئيسي أن يؤثر بشكل كبير على أسعار الفائدة الأمريكية والسيولة العامة في السوق.

في وقت سابق، أثار رقم NFP المنخفض بشكل مفاجئ والذي بلغ 73,000 وظيفة جديدة فقط في يوليو مخاوف من أزمة اقتصادية. دفعت هذه المخاوف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى اقتراح خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام، مما ساعد على دفع بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 123,000 دولار.

أثبتت بيانات أغسطس أنها أضعف من بيانات يوليو، حيث تمت إضافة 22,000 وظيفة غير زراعية فقط. علاوة على ذلك، كشفت مراجعة بيانات يونيو عن خسارة 13,000 وظيفة، مما يمثل أسوأ أداء منذ عام 2021.

ارتفع معدل البطالة أيضًا بنسبة 0.1% إلى 4.3% من الشهر السابق. في حين أن 4.3% ليس مستوى أزمة وفقًا للمعايير التاريخية، فإن التباطؤ الدراماتيكي في نمو الوظائف يثير القلق. هذا يشير إلى أن سوق العمل قد يكون عند نقطة تحول وقد يتدهور بسرعة.

وفقًا لأداة FedWatch، زاد احتمال حدوث ثلاثة خفوضات في أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام مرة أخرى استجابة للأرقام السيئة. ارتفع سعر بيتكوين بسرعة إلى مستوى 113,000 دولار.

ومع ذلك، فشل بيتكوين في الحفاظ على مكاسبه. أدى التراجع في أسهم الذكاء الاصطناعي إلى انخفاض في مؤشر ناسداك، مما أدى إلى تراجع سعر بيتكوين مرة أخرى إلى أقل من 110,000 دولار. كانت هناك أيضًا موجة من خيبة الأمل بعد فشل Strategy(MSTR) في الانضمام إلى مؤشر S&P 500.

أظهر سوق ETF الفوري الأمريكي، الذي دعم سابقًا سعر بيتكوين خلال فترات عدم اليقين، استجابة ضعيفة أيضًا. يوم الجمعة، تدفق حوالي 160.1 مليون دولار من سوق ETF الفوري لـ BTC، حيث شهد IBIT من BlackRock تدفقًا خارجيًا بقيمة 63.2 مليون دولار - وهو الأول في 10 أيام.

صعوبات الإيثريوم تسلط الضوء على سوق ضعيف

وضع الإيثريوم أسوأ حتى. يظهر اتجاه السعر الأسبوعي أنه يواجه ضغطًا متزايدًا نحو الانخفاض. شهد أكبر محرك للنمو، سوق ETF الفوري، أكثر من 780 مليون دولار في صافي التدفقات الخارجية في الأسبوع الماضي وحده، بما في ذلك 446.71 مليون دولار يوم الجمعة عندما تم إصدار تقرير الوظائف الأمريكية.

كان سعر الإيثريوم مرنًا إلى حد ما، ربما بسبب الشراء المستمر من شركات خزينة الأصول الرقمية (DAT). واصلت الشركات العامة ذات حيازات ETH الكبيرة، مثل Bitmine (152,300 ETH) و SharpLink Gaming (39,000 ETH) و The Ether Machine (150,000 ETH)، التراكم.

في النهاية، ساءت بيانات الوظائف الأمريكية، ونمت توقعات خفض سعر الفائدة. ومع ذلك، فشلت أسعار العملات المشفرة في رؤية ارتفاع كبير أو مستدام.

في حين أظهرت العملات البديلة الرئيسية، باستثناء ETH، انتعاشًا قويًا نسبيًا، قد تكون مكاسبها محدودة إذا فشل سعر بيتكوين في الصمود. هذا يجعل اتجاه السوق هذا الأسبوع حاسمًا.

هل سيشعل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر أغسطس ارتفاعًا في BTC؟

ستصدر الولايات المتحدة تقريرين رئيسيين عن التضخم هذا الأسبوع: مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المستهلك (CPI).

من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس، الذي سيتم إصداره يوم الأربعاء، بنسبة 0.3% على أساس شهري. في الشهر الماضي، أدت قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأعلى من المتوقع والبالغة 0.9% إلى تبريد توقعات خفض سعر الفائدة وكانت سببًا رئيسيًا لانخفاض سعر بيتكوين من 120,000 دولار إلى أقل من 110,000 دولار.

يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.9% على أساس سنوي يوم الخميس. يجب أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.1%، وهو ارتفاع طفيف عن أرقام الشهر الماضي. مطالبات البطالة الأسبوعية المستحقة يوم الخميس هي مؤشر آخر يجب مراقبته.

إذا لم تتجاوز أرقام التضخم هذه التوقعات بشكل كبير، فستزداد آمال خفض سعر الفائدة بشكل أقوى. يمكن أن يوفر ارتفاع في أصول المخاطر الأمريكية الزخم اللازم لبيتكوين والإيثريوم. نأمل أن يكون للمستثمرين أسبوعًا مربحًا.