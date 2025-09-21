البورصةDEX+
فاراداي فيوتشر تحول كواليجين إلى منصة تشفير CXC10

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 14:12
النقاط الرئيسية:
  • استثمار فاراداي فيوتشر البالغ 41 مليون دولار يحول كواليجين ثيرابيوتكس إلى CXC10.
  • التحول يتضمن مكونات وبنية تحتية رئيسية للـ Web3.
  • فاراداي فيوتشر تحصل على حصة 62% من أسهم CXC10.

أعلنت فاراداي فيوتشر (NASDAQ: FFAI) عن استثمار بقيمة 41 مليون دولار لتحويل كواليجين ثيرابيوتكس (NASDAQ: QLGN) إلى CXC10، وهي منصة كريبتو وWeb3، بالتعاون مع داعمين رئيسيين لـ Web3.

يشير هذا التحول إلى تحول فاراداي فيوتشر من السيارات الكهربائية إلى التمويل الرقمي، مما قد يؤثر على ديناميكيات السوق ويهز مؤشرات أصول الكريبتو.

خطوة فاراداي فيوتشر بقيمة 41 مليون دولار تغير منظر طبيعي الكريبتو

ستستثمر فاراداي فيوتشر، المدرجة في NASDAQ: FFAI، 41 مليون دولار في معاملات PIPE لتحويل كواليجين ثيرابيوتكس إلى CXC10. تحدد هذه المناورة CXC10 كمنصة أعمال كريبتو وWeb3 ذات أهداف توسعية مثل إطلاق صندوق C10 ETF والخزائن. تهدف CXC10 إلى إنشاء بنية تحتية تشمل منتجات المؤشرات وجسور التمويل الرقمي.

ستسيطر فاراداي فيوتشر وجيا يويتينغ، إلى جانب داعمي البلوكتشين والمؤسسات مثل مؤسسة SIGN، على ما يقرب من 62% من أسهم CXC10. سيضيف الاستثمار قيادة رفيعة المستوى مع جيا يويتينغ كمستشار رئيسي وجيري وانغ كرئيس تنفيذي مشارك. يسلط القرار الضوء على زيادة التركيز على تنويع قنوات الاستثمار مع الحفاظ على استقرار السوق من خلال تخصيصات الخزينة النشطة/السلبية.

لاحظ مراقبو السوق الميزة الاستراتيجية التي تكتسبها فاراداي فيوتشر من خلال الانتقال إلى مساحات الكريبتو وسط المشهد المالي المتطور. يعزز الاستعداد الذي أظهره المستثمرون المؤسسيون مثل مؤسسة SIGN الثقة في العوائد طويلة المدى مع استمرار نضج أنظمة Web3 البيئية. تسلط التعليقات المشجعة من أصحاب المصلحة الضوء على أوجه التآزر المتوقعة والفوائد المالية المحتملة.

اتجاهات البيتكوين وسط توسع البنية التحتية للكريبتو

هل تعلم؟ يرسم تحول CXC10 إلى منصة كريبتو Web3 توازيًا مع التحولات المؤسسية السابقة في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا، مما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين وتقلبات الأصول.

وفقًا لـ CoinMarketCap، يتم تداول البيتكوين (BTC) حاليًا بسعر 115,775.75 دولار، بقيمة سوقية تبلغ 2.31 تريليون دولار ويهيمن على 56.97% من سوق الكريبتو. على الرغم من انخفاض بنسبة 37.30% في حجم التداول خلال 24 ساعة، ارتفع البيتكوين بنسبة 2.03% خلال نفس الفترة. يقترب عرض BTC من الحد الأقصى البالغ 21 مليون، مما يعكس الطلب المستقر.

البيتكوين (BTC)، المخطط اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 06:05 UTC في 21 سبتمبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

يتوقع فريق أبحاث Coincu نموًا محتملًا مع تعزيز مؤشرات الكريبتو. قد تتحدى الأطر التنظيمية في المناطق المختلفة هذه المنصات، لكن الشراكات داخل قطاع التمويل الرقمي تشكل قاعدة قوية للتوسع. من خلال التوافق مع التقنيات المتطورة، تستعد الأسواق المالية الأوسع للتحول.

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الموقع مقدمة كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

المصدر: https://coincu.com/nfts-news/faraday-future-invests-in-cxc10/

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
