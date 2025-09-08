فجوة القيمة العادلة تشير إلى أن سعر البيتكوين سيرتفع أكثر، ولكن احذر من هذا الانهيار

يومض مخطط سعر البيتكوين الآن نموذج الرأس والكتفين مع خطة واضحة لما قد يأتي بعد ذلك. أضف إلى ذلك حقيقة وجود فجوة قيمة عادلة (FVG) غير مملوءة متاحة في الوقت الحالي، مع احتمالية عالية لملئها. هذا يعطي فكرة جيدة عن كيفية تطور سعر البيتكوين في الأسبوع الجديد. ومع ذلك، هناك أيضًا احتمالية حدوث انهيار مع تزايد المقاومة التي قد تسبب مشاكل للعملة المشفرة.

ملء فجوة القيمة العادلة عند 114,000 دولار

كشف محلل الكريبتو Xanrox أن أول فجوة قيمة عادلة (FVG) للبيتكوين فتحت مباشرة فوق 114,000 دولار بعد الانهيار الأخير. تركت هذه الفجوة ثغرة للسيولة يمكن أن تجذب المزيد من عمليات الشراء لإطلاق موجة أخرى. تقع فجوة القيمة العادلة هذه أيضًا فوق نموذج الرأس والكتفين الذي تشكل على المخطط.

مع بقاء الفجوة مفتوحة واحتمالية ملئها أكبر، فإن هذا يشير إلى أن سعر البيتكوين قد يشهد ارتفاعًا أوليًا من هنا. سيأخذه هذا إلى 114,000 دولار، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية. هذا لأن هناك الكثير من المقاومة تتراكم فوق فجوة القيمة العادلة والتي يمكن أن يتم تفعيلها بمجرد استنزاف السيولة.

يشرح Xanrox أيضًا أن العديد من المتداولين قد وضعوا أوامر إيقاف الخسارة فوق 114,000 دولار، مما يزيد أيضًا من الضغط المتزايد عند هذا المستوى. وبالتالي، ستستغل الحيتان هذه الفرصة لاستنزاف كل السيولة قبل أن يبدأوا في دفع سعر البيتكوين للهبوط مرة أخرى.

سعر البيتكوين على حافة الانهيار

بمجرد ملء فجوة القيمة العادلة عند 114,000 دولار، تأتي المرحلة التالية من الاتجاه، والتي تكون أكثر هبوطًا. في المنشور، يتنبأ محلل الكريبتو بأن السعر سيبدأ في الهبوط مرة أخرى. سيتم تفعيل ذلك بسبب قلة السيولة واكتمال نموذج الرأس والكتفين.

من المتوقع أن يكون الانهيار أعمق من المستوى المنخفض المحلي الحالي من أغسطس، مع الهبوط إلى ما دون مستوى الدعم عند 108,000 دولار. من المتوقع أن يؤدي الانهيار بأكثر من 10% بعد ملء فجوة القيمة العادلة إلى دفع البيتكوين للهبوط مرة أخرى إلى مستوى منخفض يصل إلى 106,000 دولار قبل العثور على قاع.

يتوقع Xanrox حدوث كل هذا هذا الشهر، مستشهدًا بعوامل متعددة لذلك. "قد نشهد هبوطًا كبيرًا لأنه شهر سبتمبر وهو إحصائيًا أسوأ شهر أداءً للبيتكوين وأيضًا لسوق الأسهم،" كما ذكر المحلل.

المصدر: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/fair-value-gap-bitcoin-price/