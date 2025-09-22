مسؤول سابق في ريبل يشرح لماذا لم يتم تصميم XRP للمتداولين التجزئة

ملخص

ديليب راو، المسؤول التنفيذي السابق في ريبل، يوضح أن مستقبل XRP يركز على التبني المؤسسي بدلاً من التداول التجزئة.

يؤكد راو أن XRP مصمم ليستخدم كعملة جسر من قبل المؤسسات المالية المتطورة.

تهدف استراتيجية ريبل إلى تجاوز التداول المضاربة وبناء سيولة عميقة من خلال المستثمرين المؤسسيين.

يسلط راو الضوء على أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بغالبية مبيعات XRP في الربع الأخير.

التحول من التبني التجزئة إلى المؤسسي هو المفتاح لدور XRP في المعاملات المالية عبر الحدود ذات الحجم الكبير.

أوضح ديليب راو، المسؤول التنفيذي السابق في ريبل، أن مستقبل XRP لا يكمن مع مستثمري التجزئة، بل مع التبني المؤسسي. أثارت تصريحاته نقاشًا جديدًا حول ما إذا كان المتداولون الأفراد أو المؤسسات المالية سيقودون العملات المشفرة. تشير ملاحظات راو إلى أن القيمة الحقيقية لـ XRP تكمن في دورها كعملة جسر للبنوك ومزودي الدفع.

XRP تستهدف العمليات المالية المؤسسية

خلال جلسة حديثة في قمة الاقتصاد الإسلامي العالمية، شارك جون سكواير مقطع فيديو لتعليقات ديليب راو حول الوضع الحالي لتداول XRP. عندما سُئل عن المكاسب السريعة التي يسعى إليها العديد من متداولي الكريبتو، رد راو بالتمييز بين التداول المضاربة والاستخدام المؤسسي.

أكد راو أن مشهد تداول XRP الحالي، مع مئات البورصات والتداول الضحل إلى حد كبير، ليس السوق الذي تستهدفه ريبل. اعترف بأن تداول التجزئة ساعد في إنشاء سوق أولي لكنه شدد على أن تركيزها يتحول الآن.

هذا يمثل الانتقال من المضاربة التجزئة إلى التبني المؤسسي.

تسلط تعليقات راو الضوء على استراتيجية ريبل طويلة المدى لتطوير سوق يلبي العمليات المالية واسعة النطاق. رؤية الشركة لـ XRP هي كعملة جسر بالجملة، تسهل التسويات عبر الحدود للمؤسسات المالية. الهدف النهائي لريبل هو استبدال الأنظمة التقليدية بنموذج أكثر كفاءة ورقمي يخدم الاحتياجات المؤسسية.

ريبل تركز على التبني المؤسسي لـ XRP

تناول بيان راو أيضًا المخاوف من أن الضجيج الذي تخلقه المضاربة التجزئة قد يعيق الإمكانات الحقيقية لـ XRP. اعترف بأن هذه المضاربة "تخلق الكثير من الضجيج" ولكنه أوضح أيضًا أنها مؤقتة. هدف ريبل هو تجاوز الضجيج المسبق للتداول الفردي والانتقال إلى سوق أكثر استقرارًا يقوده المؤسسات.

مع انتقال XRP من تداول التجزئة إلى المستثمرين المؤسسيين، تهدف ريبل إلى بناء مجموعة سيولة موثوقة وعميقة. هذا يسمح باستخدام العملة المشفرة للمعاملات المالية عبر الحدود ذات الحجم الكبير. وفقًا لراو، يعتمد نجاح ريبل على المدى الطويل على تحويل التركيز من المتداولين الأفراد إلى اللاعبين المؤسسيين.

