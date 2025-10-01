المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية يقترح حظر العملات المستقرة متعددة الإصدار

المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية يدفع نحو حظر العملات المستقرة الصادرة عن شركات الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي.

البنك المركزي الأوروبي يحذر من فجوات تنظيمية في العملات المستقرة غير التابعة للاتحاد الأوروبي.

المسؤولون الإيطاليون يسلطون الضوء على المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي من العملات المستقرة متعددة الإصدار.

الاتحاد الأوروبي يستكشف اليورو الرقمي وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير العملات المستقرة العالمية.

قد تؤدي توصية حديثة من المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية (ESRB) إلى تنظيم أكثر صرامة للعملات المستقرة الصادرة عن الشركات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي والولايات القضائية الأخرى. يأتي هذا الاقتراح، الذي يدعو إلى حظر العملات المستقرة متعددة الإصدار، وسط مخاوف متزايدة بشأن استقرار النظام المالي للاتحاد الأوروبي والحاجة إلى لوائح أقوى للعملات الرقمية. على الرغم من أنها ليست ملزمة قانونًا، فقد تحفز هذه الخطوة السلطات المحلية على اتخاذ إجراءات إضافية ضد المصدرين مثل Circle و Paxos.

توصية المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية بحظر العملات المستقرة متعددة الإصدار

أصدر المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية (ESRB)، وهو هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى منع عدم الاستقرار المالي، توصية قد تؤثر على العملات المستقرة. نصح المجلس بحظر العملات المستقرة الصادرة عن كيانات في الاتحاد الأوروبي والولايات القضائية الأخرى. تستند هذه التوصية إلى مخاوف بشأن المخاطر التي قد تشكلها هذه العملات على الاستقرار المالي في الاتحاد الأوروبي.

على الرغم من أن التوصية ليست ملزمة قانونًا، إلا أنها تحمل وزنًا في تشكيل القرارات التنظيمية المستقبلية. إذا تم تبنيها من قبل السلطات المعنية، فقد تقيد بشكل محتمل أنشطة مصدري العملات المستقرة الرئيسيين مثل Circle و Paxos، اللذين لديهما عمليات في الاتحاد الأوروبي وخارج المنطقة. نظرًا لأن هذه الشركات مشاركة في إصدار عملات مستقرة مثل USDC و Paxos Standard، فإن الحظر المقترح قد يؤثر بشكل كبير على أعمالها في أوروبا.

مخاوف متزايدة بشأن العملات المستقرة من كيانات غير تابعة للاتحاد الأوروبي

تأتي توصية المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية بعد سلسلة من التحذيرات من كبار المسؤولين الماليين الأوروبيين، خاصة فيما يتعلق بالعملات المستقرة الصادرة عن كيانات غير تابعة للاتحاد الأوروبي. أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد سابقًا على الحاجة إلى إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية. في خطاب حديث، أشارت لاغارد إلى أن العملات المستقرة الصادرة عن شركات مقرها خارج الاتحاد الأوروبي تمثل فجوة تنظيمية محتملة.

بالإضافة إلى ذلك، ردد مسؤولون من البنك المركزي الإيطالي مخاوف مماثلة، مشيرين إلى أن العملات المستقرة متعددة الإصدار تشكل مخاطر على الاستقرار المالي داخل الاتحاد الأوروبي. هذه العملات المستقرة، التي تصدرها شركات تعمل في ولايات قضائية متعددة، يمكن أن تجعل من الصعب على المنظمين ضمان الإشراف المناسب ومنع المخاطر المحتملة على النظام المالي الأوروبي. دفع هذا القلق المتزايد المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية إلى الدفع نحو إجراءات أكثر صرامة، بما في ذلك حظر محتمل على مثل هذه العملات المستقرة.

عدم اليقين حول قابلية تنفيذ التوصية قانونًا

على الرغم من أن توصية المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية قد جذبت الانتباه، لا يزال هناك عدم يقين حول ما إذا كانت ستؤدي إلى أي تغييرات فورية في قانون الاتحاد الأوروبي. نظرًا لأن توصيات الهيئة ليست ملزمة قانونًا، فالأمر متروك للدول الأعضاء الفردية لتقرر كيفية التصرف بشأنها. أدى هذا إلى تساؤلات حول ما إذا كانت التوصية ستترجم إلى إجراء قانوني فعلي أو ما إذا كانت ستبقى اقتراحًا غير ملزم.

سيحتاج المشرعون والمنظمون الماليون في الاتحاد الأوروبي إلى تقييم التوصية وتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات. في حين أن نصيحة المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية قد تؤثر على السلطات المحلية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستحفز تغييرات كبيرة في تنظيم العملات المستقرة أو ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتبع أشكالًا أخرى من التنظيم للعملات الرقمية.

الاتحاد الأوروبي يستكشف اليورو الرقمي وسط مخاوف بشأن العملات المستقرة

مع استمرار النقاش حول العملات المستقرة، يمضي الاتحاد الأوروبي أيضًا قدمًا في خططه لليورو الرقمي. كانت المناقشات حول الإطلاق المحتمل لعملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) جارية منذ عام 2021. صرح عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بييرو سيبولوني مؤخرًا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تتوصل إلى قرار بشأن اليورو الرقمي بحلول نهاية هذا العام.

تم تصميم اليورو الرقمي لتوفير شكل آمن وموثوق ويمكن الوصول إليه عالميًا من المال الرقمي، مكملاً للنقد المادي. يهدف إلى لعب دور في تعزيز المرونة المالية لأوروبا في العصر الرقمي.

إذا تمت الموافقة عليه، يمكن إطلاق اليورو الرقمي بحلول عام 2029، مما يمثل خطوة رئيسية في جهود الاتحاد الأوروبي لتنظيم العملات الرقمية مع ضمان استقرار نظامه المالي. يمكن أن يوفر إدخال مثل هذه العملة أيضًا توازنًا مضادًا للتأثير المتزايد للعملات المستقرة الخاصة الصادرة عن شركات خارج الاتحاد الأوروبي.

ظهر المنشور المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية يقترح حظر العملات المستقرة متعددة الإصدار لأول مرة على CoinCentral.