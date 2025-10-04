رئيسة الاتحاد الأوروبي فون دير لاين تحث على اللحاق بالولايات المتحدة والصين في مجال المركبات ذاتية القيادة

أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ألقت خطاباً اليوم في أسبوع التكنولوجيا الإيطالي في تورينو، إيطاليا، دعت خلاله إلى دفعة أوروبية كبرى لتطوير ونشر السيارات ذاتية القيادة، مشيرة إلى أهمية اللحاق بالولايات المتحدة والصين في هذه التكنولوجيا.

أورسولا فون دير لاين تريد أن يصبح الاتحاد الأوروبي قائمة على الذكاء الاصطناعي أولاً

تعتقد أورسولا فون دير لاين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في إحياء قطاع السيارات المتعثر في المنطقة وتحسين السلامة على الطرق.

خلال خطابها، حثت الاتحاد الأوروبي على تبني استراتيجية "الذكاء الاصطناعي أولاً" عبر الصناعات الاستراتيجية، مع التركيز على التنقل.

وأشارت إلى كيف أصبحت السيارات ذاتية القيادة حقيقة واقعة في شوارع أمريكا والصين ولا ترى سبباً لتخلف أوروبا. بالنسبة لها، "الذكاء الاصطناعي أولاً" يعني أيضاً "السلامة أولاً".

تأتي تصريحاتها وسط محاولة بروكسل لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، حتى مع كفاح صانعي السيارات المحليين لمواكبة تطور التكنولوجيا الأجنبية، خاصة من الصين والولايات المتحدة.

اقترحت فون دير لاين التكاتف لتشكيل شبكة من المدن الأوروبية لتجربة المركبات ذاتية القيادة، وادعت أن ما يصل إلى 60 عمدة إيطالي قد أعربوا بالفعل عن اهتمامهم.

كما تعهدت رئيسة الاتحاد الأوروبي بأن الكتلة ستدعم تطوير مركبات "صنعت في أوروبا، وصنعت للشوارع الأوروبية".

تشهد صناعة السيارات الأوروبية حالياً تحولاً سريعاً وسط ضغوط لإزالة الكربون والرقمنة، وتعتقد فون دير لاين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تقليل الازدحام، وربط المناطق النائية بوسائل النقل العام، والحفاظ على الوظائف.

"مستقبل السيارات - وسيارات المستقبل - يجب أن تصنع في أوروبا،" كما قالت.

العلامات التجارية الصينية للسيارات الكهربائية تضع أنظارها على أوروبا

يواجه مصنعو السيارات الكهربائية الصينيون مخاطر تنظيمية كبيرة في أوروبا، بما في ذلك رسوم موازنة بنسبة 17.4% من الاتحاد الأوروبي ولائحة الإعانات الأجنبية (FSR)، مما أثر سلباً على أكثر من 70% من هذه الشركات.

ومع ذلك، فقد رفضوا أن يتراجعوا أمام التعريفات العدائية وكانوا يستفيدون من استراتيجيات مثل السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) والإنتاج المحلي.

كان ذلك فعالاً لأنه، اعتباراً من يونيو 2025، استحوذت العلامات التجارية الصينية للسيارات الكهربائية على 10% من سوق السيارات الكهربائية الأوروبية مع تضاعف مبيعات BYD ثلاث مرات لتصل إلى 13,503 وحدة بحلول يوليو 2025، متجاوزة Tesla للمرة الأولى وتسليط الضوء على النمو السريع والميزة التنافسية للعلامات التجارية الصينية للسيارات الكهربائية.

نجح التحول نحو السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن بشكل جيد بالنسبة لهم لأنه يتماشى مع تفضيلات المستهلك الأوروبي لخيارات الشحن المرنة والسفر لمسافات طويلة، مع الحفاظ على حصة سوقية مستقرة وسط تحديات التعريفة.

هناك أيضاً مسألة التوترات الجيوسياسية، التي أدت إلى تجزئة سياسات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما تقف الأمور، فإن مستقبل الاستثمارات الصينية في أوروبا غير مؤكد، وهذا أثر على قطاع السيارات الكهربائية.

في عام 2024، بلغت مشاريع المناطق الخضراء 4.9 مليار جنيه إسترليني. ومع ذلك، انخفضت قيمة مشاريع السيارات الكهربائية المعلنة حديثاً بشكل كبير، مع تأجيل ثلاثة مشاريع بطاريات رئيسية.

وقد حذر المحللين من أن التعريفات الإضافية - التي قد تتجاوز 20% - يمكن أن تؤثر أيضاً على أحجام التصدير.

