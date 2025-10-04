هيئة الرقابة المالية الأوروبية تصدر تحذيراً عاجلاً بشأن العملات المستقرة بسبب المخاطر العابرة للحدود

ملخص سريع

حذر المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية في 2 أكتوبر من أن نماذج العملات المستقرة عبر الحدود تشكل مخاطر جسيمة على الاستقرار المالي دون ضمانات عاجلة

نما سوق العملات المستقرة إلى أكثر من 300 مليار دولار، مع سيطرة USDT من تيثر على أكثر من 58% من القطاع

تشعر الجهات التنظيمية الأوروبية بالقلق من أن نماذج الإصدار المتعددة تسمح للمستثمرين باسترداد الرموز في الاتحاد الأوروبي بينما يتم الاحتفاظ بالاحتياطيات في الخارج

أوصى المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية بحظر هياكل العملات المستقرة حيث يتم إصدار رموز متطابقة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي

أثارت الجهات التنظيمية العالمية بما في ذلك بنك إنجلترا وبنك التسويات الدولية مخاوف مماثلة بشأن مخاطر العملات المستقرة

دعا المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية إلى تغييرات فورية في السياسات لمعالجة ما وصفه بأنه نقاط ضعف خطيرة في عمليات العملات المستقرة عبر الحدود. صدر التحذير في 2 أكتوبر بعد الاجتماع العام الـ59 للمجلس الذي عقد في 25 سبتمبر.

ركز المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، برئاسة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، مخاوفه على نماذج العملات المستقرة "متعددة المصدرين من بلدان ثالثة". تتضمن هذه الترتيبات إصدار رموز متطابقة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي من قبل كيانات مختلفة.

بموجب هذه الهياكل، يجب على المصدرين الخاضعين للتنظيم في الاتحاد الأوروبي الاحتفاظ باحتياطيات محلية بينما يدير الشركاء من خارج الاتحاد الأوروبي نفس الرموز المدعومة باحتياطيات في الخارج. حذر المجلس من أن هذا يخلق تفاوتًا يمكن أن يزعزع استقرار النظام المالي خلال فترات الضغط.

توسع سوق العملات المستقرة بسرعة على مدى السنوات الخمس الماضية. تظهر البيانات من DeFiLlama أن القطاع تبلغ قيمته الآن أكثر من 300 مليار دولار. تهيمن USDT من تيثر بحصة سوقية تزيد عن 58%. تمثل العملات المستقرة المدعومة باليورو 0.15% فقط من الإجمالي العالمي.

أيد المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية توصية بحظر نماذج الإصدار المتعددة التي تعمل عبر حدود الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن التوصية غير ملزمة، إلا أنها تضغط على سلطات الاتحاد الأوروبي إما لتنفيذ قيود أو تطوير حماية بديلة. رفض كل من البنك المركزي الأوروبي والمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية التعليق على الاقتراح.

مخاوف بشأن عدم تطابق الاحتياطي

أعربت لاغارد مرارًا عن مخاوفها من أن تنظيم أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي يترك ثغرات في تغطية المخططات عبر الحدود. قارنت المخاطر بأزمات مصرفية سابقة حيث تسببت اختلالات السيولة وعدم كفاية الاحتياطيات في فشل المؤسسات عبر الحدود.

يتركز قلق المجلس على ضغط الاسترداد. خلال اضطرابات السوق، قد يسارع المستثمرون لاسترداد عملاتهم المستقرة من خلال المصدرين الخاضعين للتنظيم في الاتحاد الأوروبي حيث تكون الحماية أقوى. ومع ذلك، إذا كانت الاحتياطيات محتفظ بها بشكل أساسي في الخارج، فقد تثبت احتياطيات الاتحاد الأوروبي المحلية غير كافية لتلبية الطلب.

قد يؤدي هذا إلى إجبار البنك المركزي الأوروبي على التدخل أو ترك المؤسسات المالية الأوروبية معرضة لالتزامات لا يمكنها التحكم فيها. جادلت لاغارد بأنه بدون أنظمة تكافؤ قوية وضمانات للتحويلات عبر الحدود، لا ينبغي السماح بهذه النماذج في أوروبا.

لاحظ المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية أن المخاطر المالية العالمية لا تزال مرتفعة. دفع تفاؤل المستثمرين تقييمات الأصول إلى مستويات قياسية، مما يجعل الأسواق عرضة للانعكاسات المفاجئة. في حين تظهر اختبارات الضغط أن البنوك الأوروبية يمكنها تحمل الصدمات، إلا أن النمو الضعيف وتزايد الضغوط المالية تستمر في تحدي الاستقرار.

التدقيق التنظيمي العالمي

تدرس الولايات القضائية الأخرى مخاطر العملات المستقرة من خلال عدسات مختلفة. حذرت لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر من أن الاحتياطيات التي تدار بشكل سيء يمكن أن تؤدي إلى عمليات بيع اضطرارية. كما أشارت اللجنة إلى مخاطر استبدال العملة حيث تقلل العملات المستقرة المقومة بالعملات الأجنبية من استخدام العملة المحلية.

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في 1 أكتوبر إن العملات المستقرة النظامية قد تتمكن في النهاية من الوصول إلى حسابات البنك المركزي. ومع ذلك، حذر من أن هذه الرموز يمكن أن تعيد تشكيل النظام المالي البريطاني من خلال فصل الاحتفاظ بالأموال عن توفير الائتمان.

اقترح بنك إنجلترا الشهر الماضي وضع حد أقصى لحيازات العملات المستقرة الفردية عند 10,000 إلى 20,000 جنيه إسترليني وحيازات الأعمال عند 10 ملايين جنيه إسترليني. انتقدت Coinbase الاقتراح باعتباره مقيدًا وضارًا بالمدخرين في المملكة المتحدة ومدينة لندن.

في يونيو، حذر بنك التسويات الدولية من المخاطر التي تهدد السيادة النقدية وهروب رأس المال من الأسواق الناشئة. كما أشارت المنظمة إلى حالات متكررة فشلت فيها العملات المستقرة في الحفاظ على ربطها.

اتخذت الولايات المتحدة نهجًا مختلفًا في يوليو عندما أقر الكونغرس قانون GENIUS. أنشأ القانون أول إطار فيدرالي للعملات المستقرة، ووضع متطلبات رأس المال والاحتياطي للمصدرين. يحظر القانون على المصدرين دفع الفائدة ولكنه يسمح للبورصات بتقديم عوائد.

يتوقع المحللون في Morningstar DBRS أن يتجاوز سوق العملات المستقرة 1 تريليون دولار في المدفوعات السنوية بحلول عام 2030. وصفت الشركة العملات المستقرة بأنها أموال قابلة للبرمجة تجمع بين استقرار العملات الورقية وكفاءة البلوكتشين للمدفوعات الأسرع والأرخص من الأنظمة التقليدية.

حذرت جمعيات التجارة المصرفية الأمريكية من أن اعتماد العملات المستقرة يمكن أن يستنزف الودائع ويعطل الإقراض. أصدرت Coinbase بحثًا في أغسطس يجادل بأن هذه المخاوف مبالغ فيها وأن العملات المستقرة تعزز الدور العالمي للدولار.

يقلق المسؤولون الأوروبيون من أن الاعتماد على الرموز القائمة على الدولار يقوض السيادة المالية ويضعف فعالية السياسة النقدية. حذر مستشار البنك المركزي الأوروبي يورغن شاف من أن هيمنة المصدرين الأمريكيين مثل Tether وCircle تجعل أوروبا تعتمد على الهياكل الخارجية.

تعد Circle وPaxos من بين المصدرين الأكثر تأثراً بالقيود المقترحة من الاتحاد الأوروبي. تدير كلتا الشركتين احتياطياتها بشكل أساسي بالدولار الأمريكي وسندات الخزانة قصيرة الأجل. تخضع عملياتهما في الاتحاد الأوروبي لإشراف الجهات التنظيمية في فرنسا وفنلندا، على الرغم من أن السلطات في كلا البلدين رفضت التعليق.

نفذت هونغ كونغ تشريعات العملات المستقرة في 1 أغسطس. أصدرت السلطات منذ ذلك الحين تحذيرات متعددة بشأن تقلبات السوق المدفوعة بالمضاربة المرتبطة بشائعات الترخيص. وصرحت الشهر الماضي بأن العملات المستقرة المرتبطة باليوان لم تحصل على موافقة في المدينة.

قال المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية إنه سينشر تقريراً مفصلاً عن العملات المستقرة ومنتجات الاستثمار المشفرة والمجموعات المالية متعددة الوظائف في الأسابيع المقبلة. تظهر لوحة مخاطره الأخيرة أن المخاطر النظامية في الاتحاد الأوروبي لا تزال مرتفعة.

