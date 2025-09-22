وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يضعون خارطة طريق لإطلاق اليورو الرقمي، رغم أن الإصدار قد يستغرق سنوات: رويترز بواسطة: Coinstats 2025/09/22 06:34 مشاركة

كان اليورو الرقمي اقتراحًا مثيرًا للجدل بشدة، حيث أبدت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قلقها بشأن تأثيراته على الخصوصية المالية.