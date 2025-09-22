البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
تلخيص: وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اقتربوا من التوصل إلى توافق بشأن إطار اليورو الرقمي. سيعمل اليورو الرقمي جنبًا إلى جنب مع أموال البنوك التجارية، مما يوفر نظام دفع آمن للمستهلكين والشركات. وافق وزراء المالية على منح مسؤولي الاتحاد الأوروبي رأيًا في إصدار اليورو الرقمي والمبلغ لكل [...] ظهر المنشور "وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يضعون خارطة طريق لليورو الرقمي وسط النقاشات الجارية" لأول مرة على Blockonomi.تلخيص: وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اقتربوا من التوصل إلى توافق بشأن إطار اليورو الرقمي. سيعمل اليورو الرقمي جنبًا إلى جنب مع أموال البنوك التجارية، مما يوفر نظام دفع آمن للمستهلكين والشركات. وافق وزراء المالية على منح مسؤولي الاتحاد الأوروبي رأيًا في إصدار اليورو الرقمي والمبلغ لكل [...] ظهر المنشور "وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يضعون خارطة طريق لليورو الرقمي وسط النقاشات الجارية" لأول مرة على Blockonomi.

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يضعون خارطة طريق لليورو الرقمي وسط نقاشات مستمرة

بواسطة: Blockonomi
2025/09/22 06:58
Lorenzo Protocol
BANK$0.07829-6.19%

ملخص

  • اقترب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إطار اليورو الرقمي
  • سيعمل اليورو الرقمي جنبًا إلى جنب مع أموال البنوك التجارية، مما يوفر نظام دفع آمن للمستهلكين والشركات.
  • وافق وزراء المالية على منح مسؤولي الاتحاد الأوروبي رأيًا في إصدار اليورو الرقمي والمبلغ الذي يمكن لكل مقيم الاحتفاظ به.
  • أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على الأهمية السياسية لليورو الرقمي للسيادة المالية الأوروبية.
  • قد يستغرق إطلاق اليورو الرقمي سنوات، حيث من المقرر أن يناقش البرلمان الأوروبي التشريع هذا الخريف.

اقترب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من توافق في الآراء بشأن إطلاق اليورو الرقمي. يهدف اليورو الرقمي، وهو عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، إلى توفير بديل استراتيجي لأنظمة الدفع التي تهيمن عليها الولايات المتحدة مثل Visa و Mastercard.

اجتمع وزراء المالية مؤخرًا في كوبنهاغن لمناقشة الدور المحتمل لليورو الرقمي في المشهد المالي الأوروبي. يعتزم الاتحاد الأوروبي أن يعمل اليورو الرقمي جنبًا إلى جنب مع أموال البنوك التجارية، مما يضمن طريقة دفع قوية وآمنة للمستهلكين والتجار. ومع ذلك، قد يستغرق المشروع سنوات للتنفيذ، على الرغم من التقدم المحرز.

وزراء الاتحاد الأوروبي يناقشون إطار اليورو الرقمي

في اجتماع رئيسي، حدد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ورئيسة البنك المركزي الأوروبي (ECB) كريستين لاغارد إطار اليورو الرقمي. تركزت المناقشات حول كيف يمكن لليورو الرقمي أن يكمل أموال البنوك التجارية الحالية مع الحفاظ على الاستقرار في الاقتصاد الأوروبي.

سيسمح اليورو الرقمي للمستهلكين والشركات باستخدام محفظة عبر الإنترنت صادرة مقابل الميزانية العمومية لنظام اليورو. يهدف هذا النظام إلى توفير وسيلة دفع آمنة ويمكن الوصول إليها.

يمنح اتفاق حديث بين وزراء المالية والبنك المركزي الأوروبي مسؤولي الاتحاد الأوروبي رأيًا في إصدار اليورو الرقمي. وهذا يشمل تحديد مقدار المال الذي يمكن لكل مقيم الاحتفاظ به باليورو الرقمي.

تسعى الاتفاقية إلى معالجة المخاوف بشأن عمليات السحب المحتملة من البنوك، مما يضمن أن اليورو الرقمي لا يزعزع استقرار النظام المالي الحالي. وأكدت لاغارد على الأهمية السياسية لليورو الرقمي، مشيرة إلى أنه يمثل سيادة أوروبا في إدارة المدفوعات والبنية التحتية المالية.

طريق طويل أمام تنفيذ اليورو الرقمي

على الرغم من التقدم في المناقشات، قد يستغرق إطلاق اليورو الرقمي عدة سنوات. يجب أن يوافق البرلمان الأوروبي على التشريع، الذي قد يواجه مناقشات حامية في الأشهر المقبلة. يأمل البنك المركزي الأوروبي في الانتهاء من التشريع بحلول يونيو 2026، ولكن الإصدار الفعلي لليورو الرقمي قد يستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات إضافية.

يتعرض مشروع اليورو الرقمي للانتقاد، خاصة من قبل المشرع الإسباني فرناندو نافاريتي روخاس. أثار نافاريتي مخاوف بشأن المخاطر التي يشكلها اليورو الرقمي، بما في ذلك التهديدات المحتملة للاستقرار المالي وخصوصية البيانات.

وتساءل عما إذا كان اليورو الرقمي يعالج حاجة فعلية في النظام المالي الحالي. يضيف تشككه إلى النقاش المستمر حول جدواه وضرورته.

ظهر المنشور "وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يضعون خارطة طريق لليورو الرقمي وسط مناقشات جارية" لأول مرة على Blockonomi.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

بالتأكيد! إليك المقال المعاد كتابته بمقدمة موجزة، ونقاط رئيسية، ولغة محسّنة لتحسين محركات البحث، مع الحفاظ على بنية HTML الأصلية: يستمر تطور البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع في تحدي المفاهيم التقليدية لدورات السوق والفقاعات. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن سلوك سعر البيتكوين لم يعد يتبع الأنماط الكلاسيكية لـ [...]
Bad Idea AI
BAD$0.00000000235+1.29%
Swarm Network
TRUTH$0.02692-0.81%
SphereX
HERE$0.000043--%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 06:16
انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.004015+4.17%
1
1$0.01955-9.82%
EPNS
PUSH$0.01692+8.88%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

أضافت استوديو ترميز الأصول من Hedera معيار ERC-3643 لمساعدة المؤسسات على إطلاق أصول رقمية متوافقة ومعيارية على شبكة البلوكتشين.
مشاركة
Crypto.news2025/11/13 06:10

الأخبار الرائجة

المزيد

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,562.30
$101,562.30$101,562.30

-0.66%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,412.33
$3,412.33$3,412.33

-0.46%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.27
$153.27$153.27

-1.56%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3873
$2.3873$2.3873

+0.81%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11211
$0.11211$0.11211

+4.76%