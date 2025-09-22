وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يضعون خارطة طريق لليورو الرقمي وسط نقاشات مستمرة

ملخص

اقترب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إطار اليورو الرقمي

سيعمل اليورو الرقمي جنبًا إلى جنب مع أموال البنوك التجارية، مما يوفر نظام دفع آمن للمستهلكين والشركات.

وافق وزراء المالية على منح مسؤولي الاتحاد الأوروبي رأيًا في إصدار اليورو الرقمي والمبلغ الذي يمكن لكل مقيم الاحتفاظ به.

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على الأهمية السياسية لليورو الرقمي للسيادة المالية الأوروبية.

قد يستغرق إطلاق اليورو الرقمي سنوات، حيث من المقرر أن يناقش البرلمان الأوروبي التشريع هذا الخريف.

اقترب وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من توافق في الآراء بشأن إطلاق اليورو الرقمي. يهدف اليورو الرقمي، وهو عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، إلى توفير بديل استراتيجي لأنظمة الدفع التي تهيمن عليها الولايات المتحدة مثل Visa و Mastercard.

اجتمع وزراء المالية مؤخرًا في كوبنهاغن لمناقشة الدور المحتمل لليورو الرقمي في المشهد المالي الأوروبي. يعتزم الاتحاد الأوروبي أن يعمل اليورو الرقمي جنبًا إلى جنب مع أموال البنوك التجارية، مما يضمن طريقة دفع قوية وآمنة للمستهلكين والتجار. ومع ذلك، قد يستغرق المشروع سنوات للتنفيذ، على الرغم من التقدم المحرز.

وزراء الاتحاد الأوروبي يناقشون إطار اليورو الرقمي

في اجتماع رئيسي، حدد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ورئيسة البنك المركزي الأوروبي (ECB) كريستين لاغارد إطار اليورو الرقمي. تركزت المناقشات حول كيف يمكن لليورو الرقمي أن يكمل أموال البنوك التجارية الحالية مع الحفاظ على الاستقرار في الاقتصاد الأوروبي.

سيسمح اليورو الرقمي للمستهلكين والشركات باستخدام محفظة عبر الإنترنت صادرة مقابل الميزانية العمومية لنظام اليورو. يهدف هذا النظام إلى توفير وسيلة دفع آمنة ويمكن الوصول إليها.

يمنح اتفاق حديث بين وزراء المالية والبنك المركزي الأوروبي مسؤولي الاتحاد الأوروبي رأيًا في إصدار اليورو الرقمي. وهذا يشمل تحديد مقدار المال الذي يمكن لكل مقيم الاحتفاظ به باليورو الرقمي.

تسعى الاتفاقية إلى معالجة المخاوف بشأن عمليات السحب المحتملة من البنوك، مما يضمن أن اليورو الرقمي لا يزعزع استقرار النظام المالي الحالي. وأكدت لاغارد على الأهمية السياسية لليورو الرقمي، مشيرة إلى أنه يمثل سيادة أوروبا في إدارة المدفوعات والبنية التحتية المالية.

طريق طويل أمام تنفيذ اليورو الرقمي

على الرغم من التقدم في المناقشات، قد يستغرق إطلاق اليورو الرقمي عدة سنوات. يجب أن يوافق البرلمان الأوروبي على التشريع، الذي قد يواجه مناقشات حامية في الأشهر المقبلة. يأمل البنك المركزي الأوروبي في الانتهاء من التشريع بحلول يونيو 2026، ولكن الإصدار الفعلي لليورو الرقمي قد يستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات إضافية.

يتعرض مشروع اليورو الرقمي للانتقاد، خاصة من قبل المشرع الإسباني فرناندو نافاريتي روخاس. أثار نافاريتي مخاوف بشأن المخاطر التي يشكلها اليورو الرقمي، بما في ذلك التهديدات المحتملة للاستقرار المالي وخصوصية البيانات.

وتساءل عما إذا كان اليورو الرقمي يعالج حاجة فعلية في النظام المالي الحالي. يضيف تشككه إلى النقاش المستمر حول جدواه وضرورته.

