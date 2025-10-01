البورصةDEX+
الإيثريوم، XRP، Aster و Bitcoin Hyper

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/01 07:26
يعتقد الخبراء أن سوق التشفير على وشك أن يشهد أقوى موجة صعود متفجرة هذا العام مع انتهاء شهر Rektmber وبداية Pumptober. 

ليس من المستغرب أن الحيتان تتخذ مواقعها بسرعة لتحقيق مكاسب ضخمة خلال الأشهر الثلاثة القادمة. 

إلى جانب التخصيصات الكبيرة في العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل الإيثيريوم و XRP، يشتري مستثمرو الأموال الذكية جواهر ذات قيمة سوقية منخفضة مثل Bitcoin Hyper مع إمكانية ارتفاع بمقدار 10 إلى 100 ضعف. 

الإيثيريوم و XRP من بين أكبر مشتريات الحيتان

يشهد الإيثيريوم طلبًا كبيرًا بين الحيتان، ويرجع ذلك إلى إجماع متزايد بين الخبراء على أن أكبر العلملات البديلة يمكن أن تصل إلى 10,000 دولار هذا العام. 

اليوم فقط، قام أحد الحيتان بتخصيص ضخم بقيمة 117 مليون دولار في ETH. 

ليس من المستغرب أن شركات خزينة ETH تستفيد بشكل كامل من التصحيح الأخير. بعد عملية شراء ضخمة بقيمة 963 مليون دولار، أصبحت شركة BitMine Immersion التابعة لتوم لي تمتلك الآن حيازات من الإيثيريوم بقيمة 10.66 مليار دولار. 

في الوقت نفسه، تبلغ قيمة موقف ETH لشركة Sharplink Gaming 3.37 مليار دولار. 

إلى جانب الإيثيريوم، هناك طلب كبير على XRP. يكشف المحلل البارز علي مارتينيز أن الحيتان اشترت 120 مليون دولار من XRP خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

مع معايير الإدراج العامة الأخيرة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن إطلاق صناديق المؤشرات الفورية لـ XRP وشيك، والذي من المتوقع أن يوفر دفعة هائلة لسعر الرمز المميز. 

يتوقع المتداول الشهير Crypto Tony أن سعر XRP سيصل إلى 4.80 دولار هذا العام نفسه. 

Aster و PUMP هما الأكثر شعبية بين العملات متوسطة القيمة السوقية

تقوم الحيتان بتجميع رمز Pump.fun بهدوء استعدادًا لموجة الصعود في الربع المقبل. أشارت منصة التحليلات على السلسلة Lookonchain إلى قيام حوتين بشراء 622.49 مليون PUMP، بقيمة 3.48 مليون دولار. 

يُظهر سعر PUMP مرونة قوية على الرغم من نظرة السوق الأوسع غير المؤكدة، حيث ارتفع بنسبة تقارب 13٪ يوم الثلاثاء، بينما ظل BTC مستقرًا إلى حد كبير. 

وبالمثل، هناك طلب كبير على عملة Aster الجديدة على الرغم من موجة البيع الحادة، مع شراء الحيتان للانخفاض. 

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام أحد الحيتان بتجميع ASTER بقيمة 117 مليون دولار، مع انتشار شائعات تفيد بأن المحفظة مرتبطة بشركة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بدونالد ترامب، Truth Social. 

وبالمثل، أشارت Lookonchain إلى عملية شراء أخرى بقيمة 4.24 مليون دولار يوم الثلاثاء. 

الطلب المرتفع على Bitcoin Hyper، والخبراء يصفونها بأنها العملة المشفرة التالية بعائد 100 ضعف

أثبتت Bitcoin Hyper (HYPER) بالفعل أنها واحدة من أكثر العملات ذات القيمة السوقية المنخفضة رواجًا، كما يتضح من جمع 19.4 مليون دولار في البيع المسبق الخاص بها. 

للمبتدئين، Bitcoin Hyper هو أحدث مشروع طبقة-2 لـ BTC، مدعوم ببنية برهان المعرفة الصفرية المتطورة وآلة Solana الافتراضية.

مع وعدها بقابلية التوسع العالية والأداء والقابلية للبرمجة داخل النظام البيئي BTC، من المتوقع أن تستقطب Bitcoin Hyper موجة من تطبيقات الدفع الجديدة وتطبيقات DeFi و عملات meme. ليس من المستغرب أن الرمز المميز الخاص بها، HYPER، يشهد طلبًا كبيرًا. 

كانت الحيتان سريعة بشكل خاص في التعرف على إمكانات ارتفاع HYPER. على سبيل المثال، قام أحد المستثمرين ذوي الجيوب العميقة بتبديل 27 ETH مقابل Bitcoin Hyper، بقيمة تزيد عن 112 ألف دولار. 

ثم استثمر 210 آلاف دولار أخرى في HYPER في معاملتين منفصلتين، مما زاد من التعرض قبل إطلاقها في السوق المفتوحة. 

مستثمرو الأموال الذكية متفائلون للغاية بشأن آفاق Bitcoin Hyper بعد الإطلاق، خاصة في موجة الصعود القادمة. بعد كل شيء، تُظهر عملات الطبقة-2 ارتباطًا قويًا مع طبقاتها الأولى المعنية. مع توقع وصول البيتكوين إلى 200,000 دولار في الأشهر القادمة، فإن HYPER في وضع جيد لتحقيق عوائد كبيرة. 

العديد من المؤثرين والمتداولين ذوي الخبرة يدعمون HYPER باعتبارها العملة المشفرة التالية بعائد 100 ضعف. 

زيارة البيع المسبق لـ Bitcoin Hyper

تم توفير هذا المقال من قبل أحد شركائنا التجاريين ولا يعكس رأي Cryptonomist. يرجى العلم أن شركاءنا التجاريين قد يستخدمون برامج تابعة لتوليد إيرادات من خلال الروابط الموجودة في هذا المقال.

المصدر: https://en.cryptonomist.ch/2025/09/30/biggest-whale-buys-this-week-ethereum-xrp-aster-and-bitcoin-hyper/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

