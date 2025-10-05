البورصةDEX+
بواسطة: CoinPedia
2025/10/05 21:42
eth-shib

ظهر المنشور متداول الإيثريوم الذي حقق 69 مليون دولار من Shiba Inu يشتري بقيمة 450,000 دولار في هذا البيع المسبق بسعر 0.015 دولار لأول مرة على Coinpedia Fintech News

تضج أوساط العملات المشفرة مرة أخرى بعد انتشار أخبار عن قيام متداول الإيثريوم - المشهور بتحويل رهاناته المبكرة على Shiba Inu إلى مكاسب مذهلة بقيمة 69 مليون دولار - بشراء ما قيمته 450,000 دولار من PDP في البيع المسبق لبروتوكول Paydax بسعر 0.015 دولار.

هذا ليس مجرد عنوان آخر عن الحيتان. إنها إشارة قوية على أن نفس الغريزة التي صنعت ثروات من Shiba Inu تركز الآن على مشروع بيع مسبق بأساسيات جادة.

لماذا تهم هذه الخطوة من متداول الإيثريوم

المتداول المحلي للإيثريوم المعني ليس معروفًا بمطاردة الضجيج المسبق. تأتي أسطورته بأكملها من اكتشاف الرموز المميزة المهملة قبل أن تصبح أسماء مألوفة. في عام 2020، كانت Shiba Inu مجرد ميم لا يهتم به أحد. اليوم، يُذكر نفس اللعب كواحدة من أكثر الصفقات أسطورية في تاريخ العملات المشفرة.

shib-usd-chart

المصدر: TradingView

الآن، يشير تخصيصه البالغ 450,000 دولار في PDP إلى أنه يرى نفس الارتفاع غير المتماثل - ولكن هذه المرة، مدعومًا ببروتوكول Paydax، وهو مشروع يحل أحد أكبر الصداع في DeFi: إطلاق السيولة.

بروتوكول Paydax: السيولة بدون تضحية

تم بناء بروتوكول Paydax (PDP) لمعالجة مشكلة أساسية: معظم المتداولين لا يمكنهم الوصول إلى قيمة الرموز المميزة الخاصة بهم دون بيعها. سواء كان الأمر يتعلق بالرهان أو الاستحقاق أو تخصيصات البيع المسبق، غالبًا ما تظل الأصول خاملة عندما يمكن إعادة نشرها للحصول على المزيد من العائد.

يصلح بروتوكول Paydax ذلك من خلال إنشاء طبقة ضمان سائلة على عمود فقري آمن لـ DeFi. إليك كيف يعمل:

  • الضمانات → يقوم المستخدمون بإيداع رموز مثل PDP أو أصول أخرى.
  • الوصول إلى السيولة → يتم فتح العملات المستقرة أو الرموز المميزة السائلة على الفور.
  • الملكية المحفوظة → عند انتهاء فترة الاستحقاق، لا تزال تحتفظ بتخصيصك الكامل.
paydax

المصدر: بروتوكول Paydax

بالنسبة لمتداول الإيثريوم المعتاد على تدوير رأس المال بقوة، هذا يغير قواعد اللعبة. بدلاً من الاضطرار إلى الاختيار بين الاحتفاظ والتداول، يتيح بروتوكول Paydax كلا الخيارين في وقت واحد.

حالة استخدام تلقى صدى

تخيل مستثمرًا، مثل متداول الإيثريوم، يحمل حقيبة كبيرة من Shiba Inu (SHIB) و Ethereum (ETH). بدلاً من بيع الرموز المميزة للوصول إلى السيولة وفقدان تعرضهم لمزيد من العائد من أي من العملات البديلة، يمكنهم استخدام تلك الرموز كضمان في بروتوكول Paydax، وفتح العملات المستقرة، وزراعة العائد بينما يستمر PDP الخاص بهم في الارتفاع.

هذا التعرض المزدوج - كل من الارتفاع والسيولة - هو بالضبط ما كان مفقودًا خلال أيام Shiba Inu. في ذلك الوقت، كان على المشترين المبكرين الجلوس بهدوء أو البيع في وقت مبكر جدًا. مع بروتوكول Paydax، تغيرت اللعبة.

من Shiba Inu إلى PDP: نمط الدخول المبكر

عندما دعم متداول الإيثريوم Shiba Inu لأول مرة، كان يتم تداوله بأجزاء من السنت، وتجاهله معظم السوق. بحلول الوقت الذي ضرب فيه الارتفاع، تضاعفت تلك التخصيصات المبكرة إلى ثروة جيلية.

التوازي اليوم مذهل: لا يزال سعر PDP عند 0.015 دولار فقط في البيع المسبق. على عكس Shiba Inu، ومع ذلك، فإن الرمز المميز لا يعتمد على الميمات أو الضجيج وحده. بل إنه مدعوم بنظام الإقراض وزراعة العائد والضمانات الخاص ببروتوكول Paydax.

shiba-then-now

المصدر: بروتوكول Paydax 

الأرقام وراء الخطوة

مجتمع العملات المشفرة يحب الخوض في الرياضيات. لذا، إليك بعض الأرقام لك:

  • سعر البيع المسبق: 0.015 دولار لكل PDP، المرحلة التالية مصطفة عند 0.017 دولار.
  • تخصيص المتداول: 450,000 دولار → ما يقرب من 30 مليون رمز PDP.
  • الارتفاع المحتمل: يضع المحللون سيناريوهات حيث يمكن أن يتبع PDP منحنى مشابه لـ Shiba Inu. حتى التبني المتواضع يمكن أن يحول دخول بقيمة 0.015 دولار إلى أكثر من 1 دولار بمرور الوقت.

إنها هذه الرياضيات غير المتماثلة - نفس الرياضيات التي صنعت مليونيرات Shiba Inu - التي تفسر سبب التزام متداول الإيثريوم المنضبط بما يقرب من نصف مليون دولار في البيع المسبق.

paydax-token

المصدر: بروتوكول Paydax 

التاريخ يتكرر مرة أخرى

متداول الإيثريوم الذي حقق 69 مليون دولار من Shiba Inu لا يراهن بخفة. يشير استثماره البالغ 450,000 دولار في PDP إلى قناعة بأن هذا يتجاوز إمكانات عملات meme؛ إنه حجر زاوية DeFi قيد الإنشاء. إذا كانت Shiba Inu تتعلق بالتوقيت الفيروسي، فإن بروتوكول Paydax يتعلق بحل المشكلات الحقيقية مع الاستمرار في تقديم نوع سعر الدخول الذي يمكن أن يعيد كتابة المستقبل. 

بالنسبة للمتداولين اليوميين، يمكن أن يكون دخول 0.015 دولار هذا معادلاً اليوم لـ Shiba Inu قبل انطلاقها المتفجر. مع العرض الترويجي المستمر، يمكن للمستثمرين المهتمين الوصول إلى مكافأة بنسبة 80٪ على مشتريات الرموز المميزة لفترة محدودة عند استخدام الرمز PD80BONUS عند الدفع. الآن ليس وقت الانتظار؛ الآن ليس وقتًا على الإطلاق. افعل مثل متداول الإيثريوم وضع نفسك للحصول على مكاسب على غرار Shiba Inu مع PDP.

انضم إلى البيع المسبق ومجتمع بروتوكول Paydax (PDP):

  • الموقع الإلكتروني: https://pdprotocol.com/
  • تيليجرام: https://t.me/PaydaxCommunity
  • X (تويتر): https://x.com/Paydaxofficial
  • الورقة البيضاء: https://paydax.gitbook.io/paydax-whitepaper
