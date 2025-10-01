الإيثريوم يشهد تدفقات بقيمة 547 مليون دولار لكن النشاط على السلسلة ينخفض إلى ما دون 4,200 دولار

TLDR

شهد الإيثريوم تدفقات بقيمة 547 مليون دولار في صناديق ETF، مما يشير إلى مكانة قوية للتمويل التقليدي.

وسعت BitMine Immersion حيازاتها من ETH إلى 10.6 مليار دولار، مستهدفة 5%.

انخفض نشاط الإيثريوم على السلسلة بنسبة 12% في الـ 30 يومًا الماضية.

قد يواجه ETH مخاطر تصفية بقيمة مليار دولار في الصفقات القصيرة عند 4,350 دولار.

واجه الإيثر (ETH) صعوبة في البقاء فوق مستوى 4,200 دولار رغم التدفقات المؤسسية المثيرة للإعجاب في صناديق الإيثريوم المتداولة في البورصة (ETFs). يوم الاثنين، سجلت صناديق ETF للإيثريوم تدفقات صافية بقيمة 547 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الثقة من التمويل التقليدي. ومع ذلك، لا يزال سعر ETH يواجه ضغوطًا هبوطية من تصحيحات السوق الأوسع في قطاعي العملات المشفرة والأسهم، إلى جانب انخفاض النشاط على السلسلة داخل شبكة الإيثريوم.

استمرار الاهتمام المؤسسي بالإيثريوم

لا يزال الطلب المؤسسي على الإيثريوم قويًا، كما يتضح من التدفقات الصافية البالغة 547 مليون دولار في صناديق ETF الفورية لـ ETH يوم الاثنين. كان هذا تحولًا عن اتجاه الأسبوع السابق، الذي شهد تراجعًا في ثقة المستثمرين. تسلط التدفقات الضوء على استمرار تموضع لاعبي التمويل التقليدي الذين يرون قيمة في الإيثريوم على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، قامت BitMine Immersion، وهي مستثمر مؤسسي بارز، بتوسيع حيازاتها من ETH إلى أكثر من 10.6 مليار دولار، مستهدفة 5% من إجمالي عرض الإيثر. أكد توم لي، رئيس الشركة، هذا الهدف طويل المدى، مما يظهر أن اللاعبين المهمين يراهنون على النمو المستقبلي للإيثريوم. هذا الاهتمام المؤسسي يعد عاملاً حاسمًا لتموضع الإيثر المستقبلي، حيث تنظر الشركات إلى ETH كأصل استراتيجي لمحافظها.

يدعم الدعم المؤسسي المتزايد للإيثريوم أيضًا تطورات مثل الشراكة بين ConsenSys، مطور النظام البيئي للإيثريوم، وSWIFT. تتعاون أكثر من 30 مؤسسة مالية على أنظمة الدفع عبر الحدود. على الرغم من أن ETH نفسه قد لا يستفيد مباشرة من المشروع، إلا أن مشاركة مثل هؤلاء اللاعبين البارزين تعزز الثقة في استمرارية الإيثريوم على المدى الطويل.

ضعف النشاط على السلسلة يخفف المشاعر

على الرغم من الإشارات الإيجابية من المستثمرين المؤسسيين، شهد الإيثريوم انخفاضًا في النشاط على السلسلة. تشير البيانات من Nansen إلى أن رسوم الإيثريوم لمدة 30 يومًا انخفضت بنسبة 12%، وانخفض عدد المعاملات بنسبة 16%. في المقابل، شهدت بعض الشبكات المنافسة نموًا في نشاط الشبكة، مما وضع ضغوطًا إضافية على ETH.

أثار الانخفاض في الرسوم وحجم المعاملات على بلوكتشين الإيثريوم مخاوف بين المتداولين. غالبًا ما يُنظر إلى هذه المقاييس على أنها انعكاس لاستخدام الشبكة والطلب العام. إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يشير إلى ضعف الثقة من مستثمري التجزئة، مما قد يحد أكثر من ارتفاع سعر ETH.

ومع ذلك، لم يثن هذا الانخفاض في النشاط على السلسلة جميع المستثمرين. يعتقد بعض المحللين أن إمكانات الإيثريوم على المدى الطويل لا تزال سليمة، خاصة مع زيادة التبني وتحسينات قابلية التوسع المستقبلية مثل Ethereum 2.0. نتيجة لذلك، في حين تستمر تقلبات قصير المدى، تستمر أساسيات ETH الأساسية في جذب المستثمرين على المدى الطويل.

تصحيحات السوق الأوسع تؤثر على حركة سعر ETH

أضاف التصحيح الأوسع في السوق في كل من العملات المشفرة والأسهم ضغوطًا هبوطية على سعر الإيثريوم. بعد فترة من النمو القوي، فشل سعر ETH في البقاء فوق المستوى الحرج البالغ 4,200 دولار. أدى تراجع السوق الأوسع في الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الأسهم، إلى انخفاض شهية المستثمرين للعملات المشفرة.

على الرغم من هذه التحديات، لا يزال المتفائلون بالإيثريوم يأملون في أن يتعافى الأصل. يراقب المتداولون عن كثب استعادة ETH لمستوى 4,800 دولار، الذي وصل إليه آخر مرة في 13 سبتمبر. يمكن أن يؤدي الارتفاع إلى هذا المستوى إلى تصفية الصفقات القصيرة، مما قد يثير المزيد من الزخم التصاعدي.

من المرجح أن يتأثر أداء الإيثريوم على المدى القريب بشدة بعوامل اقتصادية أوسع، بما في ذلك توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي. على المدى القصير، سيظل المتداولون حذرين حيث يراقبون التطورات في أسواق العملات المشفرة والأسواق المالية التقليدية.

1.6 مليار دولار في صندوق استرداد FTX قد تؤثر على سعر ETH

يتوقع المتداولون أيضًا الإفراج عن الأموال من صندوق استرداد FTX، الذي من المقرر أن يوزع 1.6 مليار دولار على الدائنين. يمكن أن تثير الشريحة الثالثة من المدفوعات اهتمامًا متجددًا بالعملات المشفرة، حيث من المحتمل أن يعيد بعض المستلمين استثمار مدفوعاتهم في الأصول الرقمية، بما في ذلك ETH.

مع تحوم سعر الإيثريوم بالقرب من علامة 4,200 دولار، يراقب المشاركون في السوق عن كثب أي علامات على الانتعاش. يمكن أن توفر توزيعات FTX المحفز اللازم لإثارة طلب متجدد على ETH، مما قد يؤدي إلى انتعاش في السعر. ومع ذلك، سيعتمد الاتجاه العام لـ ETH على التفاعل بين الطلب المؤسسي والنشاط على السلسلة وظروف السوق الأوسع.

