سعر الإيثريوم يتسابق نحو 5,000 دولار - حيتان ETH تواصل تجميع LBRETT

مع التمويل اللامركزي، والرموز غير القابلة للاستبدال، والألعاب والأصول المرمزة التي تدفع النشاط المستمر، لا يزال الإيثريوم المنصة الرائدة للعقود الذكية. وفي الوقت نفسه، تقوم الحيتان بتجميع Layer Brett (LBRETT)، وهو رمز مميز للبيع المسبق من الطبقة الثانية للإيثريوم متوقع له ارتفاع أكبر بكثير في الدورة القادمة.

أحدث ارتفاع للإيثريوم

لقد تتبع ارتفاع الإيثريوم الانتعاش الأوسع عبر أسواق العملات المشفرة. وقد أضاف الطلب من التمويل اللامركزي، والاهتمام المتزايد بالأصول المرمزة والتقدم في حلول التوسع زخمًا. وباعتباره الطبقة الأساسية لآلاف التطبيقات، يُنظر إلى الإيثريوم كأصل أساسي من قبل المتداولين المحليين والمؤسسات الكبيرة على حد سواء. يقترح المحللين أن سعر الإيثريوم يمكن أن يتحرك إلى نطاق 8,000-10,000 دولار بحلول عام 2026 إذا استمر التبني بالوتيرة الحالية.

أحد أسباب بقاء ETH مرنًا هو ظهور شبكات الطبقة الثانية. تقلل هذه الحلول من ازدحام الشبكة من خلال معالجة المعاملات بكفاءة أكبر. فهي تقلل التكاليف للمستخدمين، وتحافظ على سرعات عالية وتعتمد على أمان الإيثريوم. ساعدت هذه الترقيات الإيثريوم على البقاء محور النشاط على السلسلة حتى مع استمرار نمو الطلب.

ومع ذلك، فإن حجم ETH يعمل ضده عندما يتعلق الأمر بمضاعفات هائلة. مع قيمة سوقية تبلغ مئات المليارات، يُنظر إلى الإيثريوم على نطاق واسع كمرساة طويلة المدى بدلاً من وسيلة لتحقيق مكاسب تغير الحياة. هذا هو السبب في أن العديد من المتداولين ينظرون إلى ما هو أبعد من ETH نفسه إلى الرموز المميزة التي يمكن أن تستفيد من نظامه البيئي ولكنها توفر مساحة أكبر بكثير للنمو.

لماذا تدعم الحيتان Layer Brett

Layer Brett (LBRETT) هو أحد المشاريع المستفيدة من هذا البحث عن ارتفاع أكبر. تم بناؤه على الطبقة الثانية للإيثريوم، وهو يمزج بين طاقة عملات meme مع فائدة التوسع الحقيقية. تتم تسوية المعاملات بسرعة بتكلفة ضئيلة ولكن على عكس الرموز المميزة القائمة على الضجيج فقط، يدعم Brett أمان وبنية الإيثريوم التحتية. لقد جذب هذا المزيج من الجاذبية الثقافية والقوة التقنية انتباه الحيتان الذين يرون أنه أكثر من مجرد meme آخر.

لقد جمع البيع المسبق بالفعل أكثر من 4.2 مليون دولار بسعر ثابت قدره 0.0058 دولار للرمز المميز. تدفع مكافآت الرهان المبكرة أكثر من 614% APY، مما يخلق حافزًا قويًا للمشاركين المبكرين. في حين أن هذه المكافآت ستتناقص مع نمو التبني، إلا أن الإعداد قد أدى إلى اهتمام سريع وتدفقات مستمرة.

بعد البيع المسبق، يخطط الفريق لإطلاق ميزات NFT، والرهان المحول إلى لعبة والحوافز التي يقودها المجتمع المصممة للحفاظ على الزخم بعد إدراج الرمز المميز في البورصات. يجادل المحللون بأنه في حين أن الإيثريوم قد يتضاعف أو حتى يتضاعف ثلاث مرات في السنوات القادمة، فإن ملف Brett ذو القيمة السوقية الصغيرة يترك مجالًا لمكاسب تصل إلى 50 ضعفًا أو حتى 100 ضعف إذا جذب اهتمامًا أوسع.

الإيثريوم مقابل Brett: أدوار مختلفة، مكافآت مختلفة

يعكس التباين بين الإيثريوم و Brett جانبين من السوق. ETH هو الرائد المعروف، الموثوق به من قبل المؤسسات والمطورين في جميع أنحاء العالم. يوفر الاستقرار والسيولة ومسارًا قويًا للنمو مع تعميق تبني البلوكتشين.

من ناحية أخرى، Brett هو لعبة في مرحلة مبكرة، تجمع بين الطبيعة الفيروسية لرموز meme ومصداقية الطبقة الثانية للإيثريوم. بالنسبة للمستثمرين، يمثل الاحتفاظ بكليهما طريقة لتحقيق التوازن بين الأمان والارتفاع المضاربي.

أفكار ختامية

لا يزال الإيثريوم شبكة العقود الذكية الرائدة ويظهر زخم سعره أنه لا يزال في مركز تبني العملات المشفرة. في حين أن ETH لديه الحجم والاعتراف لاستهداف مستويات أعلى بحلول عام 2026، فإن المتداولين الذين يبحثون عن ارتفاع أكثر عدوانية يولون اهتمامًا وثيقًا لرموز البيع المسبق مثل Layer Brett. التباين واضح: يوفر الإيثريوم الاستقرار طويل المدى، بينما يوفر Brett إمكانات المرحلة المبكرة التي يمكن أن تترجم إلى مضاعفات أكبر بكثير إذا استمر نموه.

