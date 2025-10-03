البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
الإيثريوم يستهدف 5 آلاف دولار، لايتكوين يدفع نحو 140 دولارًا، لكن Remittix يخطف الأضواء بجمع 26.8 مليون دولار، وإدراجات في منصات التداول المركزية وإمكانية ارتفاع بنسبة 2,000% في 2025.الإيثريوم يستهدف 5 آلاف دولار، لايتكوين يدفع نحو 140 دولارًا، لكن Remittix يخطف الأضواء بجمع 26.8 مليون دولار، وإدراجات في منصات التداول المركزية وإمكانية ارتفاع بنسبة 2,000% في 2025.

توقعات سعر الإيثيريوم؛ آخر أخبار Litecoin وأي عملة رقمية يمكن أن ترتفع بنسبة 2,000% هذا الأسبوع

بواسطة: Blockchainreporter
2025/10/03 20:10
ethereum59 main

تجذب نماذج السعر المتوقع للإيثريوم اهتمامًا جديدًا مع اختراق ETH لمستوى المقاومة عند 4,300 دولار، حيث تُظهر البيانات على السلسلة ارتفاعًا في أحجام المعاملات. في الوقت نفسه، يعود لايتكوين إلى العناوين الرئيسية مع تحديثات حول اعتماد الشبكة واهتمام المؤسسات. ولكن بعيدًا عن ETH وLTC، هناك منافس جديد يثير ضجة، إحدى العلملات البديلة الرائدة التي يعتقد بعض المحللين أنها يمكن أن تحقق عوائد مذهلة على المدى القريب. دعونا نكتشف أي عملة تثير حماس المستثمرين للربع الرابع من عام 2025.

Remittix6426 2

توقعات سعر الإيثريوم: ETH يحافظ على قوته، والأنظار على الخطوة التالية

يثبت الإيثريوم مرونته. بعد كسر حاجز 4,300 دولار، يتم الآن توحيد ETH بين 4,200 و4,400 دولار. يشير المحللين إلى أن تحركًا حاسمًا فوق 4,400 دولار يفتح الطريق إلى 5,000 دولار وما بعده.

chart883 1

تشير النشاطات على السلسلة ومقاييس رسوم الغاز وتراكم العناوين الكبيرة إلى أن الطلب يكتسب قوة. غالبًا ما شهد المشترون المبكرون في ارتفاعات ETH السابقة مكاسب بنسبة 5-10 أضعاف، ويعتقد الكثيرون أن هذه المرحلة يمكن أن تعكس ذلك إذا استمر الزخم قويًا واستمرت التدفقات المؤسسية.

لايتكوين في حركة: الأخبار والتحديثات والتوقعات

يستعد لايتكوين بهدوء للعودة. تتضمن التحديثات الأخيرة التكامل مع منصات الدفع وشراكات جديدة تهدف إلى تعزيز الاعتماد. يتم تداول LTC حاليًا بالقرب من 120 دولارًا وتشير المؤشرات التقنية إلى وجود مقاومة في منطقة 130-140 دولارًا.

أثبت الإغلاق اليومي أنه حاسم وزوج BTC الخاص به يخترق خط اتجاه معاكس هابط. لا يزال لدى مؤشر القوة النسبية (RSI) مساحة للارتفاع قبل مستويات ذروة الشراء. في الوقت نفسه، تم استهلاك نطاق شمعة هابطة رئيسية سابقة بالفعل، مما يشير إلى أن البائعين قد يكونون مستنفدين وأن المشترين يضغطون للسيطرة.

chart883 2

تُظهر القراءات التقنية الأخيرة أن المتوسطات المتحركة والمؤشرات الخاصة بـ LTC تتوافق في وضع "شراء قوي". يصفه بعض المحللين بأنه خيار منفعة منخفض الرسوم مع مجال للارتفاع إذا ارتفع شعور العملات المشفرة الأوسع. غالبًا ما شهد المشترون المبكرون في العملات المماثلة ارتفاعًا بمقدار 3-4 أضعاف خلال فترات الانتعاش، و LTC في وضع يمكنه من الاستفادة من الارتفاع إذا تحولت التيارات الكلية.

Remittix هي عملة ERC-20 التي تتفوق على العملات البديلة الرئيسية في 2025

Remittix 2315315 2

بينما يتنافس ETH و LTC على المركز، يتم تداول Remittix بين المطلعين كأفضل عملة مشفرة للشراء الآن: مشروع DeFi عالي النمو مبني للمدفوعات، وليس للضجيج. لقد تجاوز بالفعل 26.8 مليون دولار في التمويل، وحظي بإشادة من كبار مستثمري ICO ويستفيد من زخم الإدراجات العامة في البورصات المركزية الرئيسية.

مقارنة برسوم الغاز المرتفعة للإيثريوم ونصوص لايتكوين الأبطأ، تعد Remittix بديلاً للطبقة الثانية من الإيثريوم مصممًا للاستخدام والتوسع في العالم الحقيقي. يُظهر الداعمون المبكرون بالفعل مكاسب مضاعفة وثلاثية الأرقام، ويعتقد الكثيرون أن تحقيق 10-20 ضعفًا في المتناول قبل نهاية العام.

لماذا تحظى Remittix بالاهتمام الكبير

  • تكامل مصرفي عالمي عبر عشرات البلدان
  • دعم متعدد الأصول بما في ذلك أزواج العملات المشفرة والعملات التقليدية
  • تحويلات العملات الأجنبية في الوقت الفعلي مدمجة
  • إدراجات مؤكدة في البورصات المركزية
  • أمان مدقق وتصنيف عالٍ في تقييمات ما قبل الإطلاق

يحمل كل من الإيثريوم ولايتكوين قوة موروثة، لكن سقفهما قد يكون محددًا بالفعل. تكمن الفرصة الحقيقية في المشاريع المبنية لاقتصاد الغد.

Remittix ليست مجرد عملة بديلة أخرى، بل تُظهر علامات على أنها مرشح رئيسي للنمو المتفجر. مع اقتراب إدراجات البورصة وتطور الاعتماد، قد يعني تفويت هذه النافذة المشاهدة من الخارج بينما يحقق المشترون المبكرون عوائد كبيرة.

اكتشف مستقبل PayFi مع Remittix من خلال الاطلاع على مشروعهم هنا:

الموقع الإلكتروني: https://remittix.io/   

وسائل التواصل الاجتماعي: https://linktr.ee/remittix   

جائزة بقيمة 250,000 دولار: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003944+0.61%
1
1$0.01949-14.14%
EPNS
PUSH$0.01691+8.46%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07829-5.99%
DeFi
DEFI$0.00106+13.36%
Ambire Wallet
WALLET$0.01908-0.46%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01258+1.94%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

إنقاذ TrueUSD يؤدي إلى أول تجميد عالمي للأصول من قبل محكمة دبي

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,753.79
$101,753.79$101,753.79

-0.47%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,408.74
$3,408.74$3,408.74

-0.56%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.04
$153.04$153.04

-1.71%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3714
$2.3714$2.3714

+0.13%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11184
$0.11184$0.11184

+4.51%