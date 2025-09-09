الإيثريوم يقوم بخطوة غير متوقعة ضد بيتكوين، هل اختراق الحدود في سعر ETH قادم؟

النقاط الرئيسية

نمط التقاطع الذهبي في زوج ETH/BTC يعكس إعداد عام 2020 الذي أدى إلى تفوق بنسبة 250% على البيتكوين سابقًا.

الإيثريوم يرتد من منطقة دعم متعددة السنوات أثناء اختبار مقاومة المتوسط المتحرك المتضاعفة لـ 200 أسبوع عند مستويات 0.045 BTC.

وول ستريت بيبي يطلق على بلوكتشين سولانا، مستهدفًا متداولي عملات meme بأدوات تحليل السوق والرؤى.

أداء الإيثريوم



ETH

$4 341







تقلب 24 ساعة:

1.3%





القيمة السوقية:

$523.39 B







حجم 24 ساعة:

$25.13 B





مقابل البيتكوين



BTC

$112 435







تقلب 24 ساعة:

1.1%





القيمة السوقية:

$2.24 T







حجم 24 ساعة:

$35.28 B





أظهر تحركًا غير متوقع، مشيرًا إلى احتمال اختراق السعر. لقد عرض إشارة تاريخية سبقت واحدة من أقوى ارتفاعاته على الإطلاق في الماضي.

زوج ETH/BTC يختبر المتوسط المتحرك المتضاعفة لـ 200 أسبوع

وفقًا للرسم البياني الأسبوعي لـ ETH/BTC، فإن متوسط المتحرك المتضاعفة لـ 20 أسبوع (EMA) على وشك التقاطع فوق متوسط المتحرك المتضاعفة لـ 50 أسبوع. كانت آخر مرة شوهد فيها مثل هذا التقاطع الذهبي في أوائل عام 2020. كان هذا قبل أن يتفوق سعر الإيثريوم على البيتكوين بنسبة تقارب 250% في العام التالي.







بالصدفة، ظهر هذا الإعداد نفسه في وقت يرتد فيه ETH بقوة من منطقة تراكمه متعددة السنوات عند حوالي 0.020-0.025 BTC. يعزز هذا الموقف دوره كقاعدة دعم طويلة المدى. يختبر زوج ETH/BTC حاليًا متوسط المتحرك المتضاعفة لـ 200 أسبوع، حوالي 0.045 BTC. من المعروف أن هذا المستوى قد أثار رفضًا هبوطيًا في كل من عام 2021 والتحرك الحالي.

بالنسبة لعام 2021، كافح ETH لتجاوز هذه المقاومة ولكنه كسرها لاحقًا إلى مستوى أعلى. هذا أدى إلى تسارع صعوده نحو منطقة 0.08-0.09 BTC. ليس من الواضح بعد ما إذا كان مسار مماثل قد يتكشف هذه المرة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن قراءة مؤشر القوة النسبية الأسبوعي المتجاوز للشراء تشير إلى احتمال حدوث تراجع قبل أن تحاول العملة أي محاولة اختراق.

في وقت النشر، تم تداول الإيثريوم عند 4,342.30 دولار، بزيادة قدرها 1.73% في الـ 24 ساعة الماضية. تم تثبيت قيمته السوقية عند 528.05 مليار دولار، بينما يستقر حجم التداول على مدار 24 ساعة عند 26.08 مليار دولار. هذا يشير إلى أن المتداولين متحمسون جدًا للعملة المشفرة الثانية من حيث الحجم. احتمال تسجيل ETH لمزيد من مكاسب الأسعار مرتفع. يأتي هذا من زيادة التبني المؤسسي الذي شهدته صناعة العملات المشفرة.

كان المحللون يتحدثون عن كيفية استمرار سعر الإيثريوم تحت ضغط البيع بعد رفض أعلى مستوياته على الإطلاق. ثبت أن التعافي على المدى القريب في ETH صعب للغاية، حيث يمارس البائعون ضغطًا أكبر، مما يدفع السعر إلى الانخفاض. هناك احتمال أن ترى العملة البديلة مستويات أقل من 4,000 دولار، لتنخفض إلى 3,300 دولار.

حتى ذلك الحين، لا يزال سعر ETH يتماسك فوق مستوى الدعم البالغ 4,000 دولار.

عملة WEPE المشفرة تظهر على بلوكتشين سولانا

وول ستريت بيبي (WEPE)، وهي عملة مشفرة على طراز بيبي، تحدث ضجة في صناعة الأصول الرقمية. تم الاعتراف بها لتوفير رؤى التداول وتحليل السوق لأعضاء مجتمعها. يتم تقديم جيشها المتنامي من المتداولين بمشروع عملات meme عالي التردد يشمل الحيتان المتلاعبة في عالم العملات المشفرة.

إنها متاحة على سولانا، منضمة إلى مشاريع أخرى في المركز الحقيقي لنشاط عملات meme.

العديد من مراقبي السوق إيجابيون بشأن أن الضفدع الأكثر حدة في بدلة مخططة قد انتقل إلى نظام بيئي حيث يمكن قلب الثروات في دقائق وتضرب الميمات بشكل أقوى مما قد يتوقع الكثيرون.

