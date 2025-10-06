الإيثريوم يصطدم بنفس مستوى المقاومة أربع مرات - ماذا يحدث بعد الرفض المتعدد؟

منذ شهر أغسطس من هذا العام، أُجبر الإيثريوم على الارتداد من نفس خط الاتجاه الهبوطي أربع مرات، مع كل رفض يؤدي إلى انخفاض. تظل القيمة قريبة من مستواها في أوائل أكتوبر 2025 بالقرب من 4,300، لكن ETH غير قادر على تجاوز تلك النقطة. إنه سؤال مثير للاهتمام: هل الرفض الرابع علامة على انهيار وشيك أم أن ETH يراكم الزخم على الاختراق؟

هذا النمط من الرفض هو نقطة تحول حاسمة كما أشار إليه عمل المحللين الفنيين مثل Ali Charts. في النقطة التي يحاول فيها السعر الوصول إلى نفس المستوى عدة مرات ويفشل في ذلك، إما أن يفقد قوته ويسقط أو يخترق في النهاية.

تحليل نمط الرفض

خط الاتجاه هو الذي يربط المجاميع المنخفضة للإيثريوم نحو الذروة البالغة حوالي 4,955 دولارًا في نهاية أغسطس 2025. كلما انجرف ETH نحو موجة المقاومة العكسية هذه، يتدخل البائعون ويدفعون السعر للأسفل. ظهرت الانخفاضات الأربعة بأسعار متناقصة باستمرار، مشكلة ما يسميه المتداولون مثلثًا هابطًا أو سوق لعبة إسفين هابط.

هذا مهم لأن مستويات المقاومة تصبح أقل قوة عند الاختبار المتكرر. مع كل رفض، ينخفض عدد البائعين مما يعني أن ضغط البيع ينضب. الاختبار الرابع هو عادة حيث تنكسر القشة - إما أن ينخفض السعر من خلال الدعم، أو يخترق السعر أخيرًا من خلال المقاومة.

يتداول الإيثر الآن عند حوالي 4,472 دولارًا، ويراقب المحللون ما إذا كان الاختراق فوق مستوى 4,500 دولار سيصل إلى مستويات 4,600-4,800 دولار. القرب فيما يتعلق بالارتفاعات الأخيرة هو مؤشر على أن ETH يستعد للتحرك في أي من الاتجاهين.



ما تكشفه المؤشرات الفنية

تظهر مؤشرات الزخم ما وراء خط الاتجاه نفسه. مؤشر القوة النسبية (RSI) في وضع محايد ليس في ذروة الشراء ولا في ذروة البيع. هذا يعني أن ETH يمكن أن يتحرك في أي اتجاه دون أي ضغط مباشر من حالة ممتدة بشكل مفرط.

أنماط الحجم مهمة أيضًا؛ على سبيل المثال، كان للرفضين الأولين حجم بيع مرتفع والثالث والرابع كان لهما حجم منخفض. عادة ما يكون انخفاض الحجم عند الرفض مؤشرًا على ضعف الدببة، مما يؤدي غالبًا إلى اختراقات وليس انهيارات.

المقاومة الفورية هي 4,350-4,400 USDT والاختراقات بعد هذه النقطة على حجم خاص ستكون جيدة في التسبب في ارتفاعات نحو خطوط اتجاه المقاومة الرئيسية الجيدة.

الخلاصة

بنت الانخفاضات الأربعة للإيثريوم عند نفس خط الاتجاه زنبركًا ملفوفًا - على استعداد للتخلي عن الطاقة بطريقة واحدة. مع إضعاف حجم البيع، ومؤشرات الزخم المحايدة، والاحتفاظ بسعر فوق الدعم الرئيسي، الإعداد هو تحيز هبوطي قليلاً لصالح الاختراق، بدلاً من الانهيار. ومع ذلك، طالما أن ETH ينخفض بشكل حاد فوق 4,500، يتم الحفاظ على الاتجاه الهبوطي، ويجب أن يكون المستثمرون مستعدين للصعود أو الهبوط.