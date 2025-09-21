الإيثريوم يواجه اختباراً حاسماً مع مراقبة المحللين لمستويات الدعم الرئيسية حول 4200 دولار

يتم تداول الإيثريوم (ETH) عند 4500 دولار، ويتابع خبراء السوق بدقة ما إذا كان الأصل يمكنه الحفاظ على الدعم. حوالي 3600 دولار هي فرصة للشراء عند الانخفاض. وقد شرح مايكل فان دي بوبي، محلل الكريبتو الشهير، توقعاته لـ ETH، مؤكداً على التهديدات والفرص في التصميم الحالي.

مع تقلبات سوق الكريبتو بشكل عام، من المرجح أن يتخذ الإيثريوم خطوة إلى الأمام ستشكل العلملات البديلة في الأسابيع المقبلة. يراقب المستثمرون أيضاً المناطق التي يمكن أن تشهد استمرار ETH في اتجاهه الصعودي أو دخوله في انخفاض أعمق.

نطاق دعم حاسم عند 4,200-4,300 دولار

يقول فان دي بوبي إن الإيثريوم لديه منطقة دعم فورية بين 4,200 و4,300 دولار. عمل هذا المستوى كممتص للصدمات في السوق خلال جلسات التداول القليلة الماضية وسيكون من الضروري الاحتفاظ به إذا كان ETH سيبقى في مساره.

ومع ذلك، فإن فقدان هذا النطاق سيؤدي إلى تصحيح معزز. عند ذلك، يلاحظ فان دي بوبي أن الإيثريوم قد ينخفض إلى 3,500 إلى 3,800 دولار قبل أن يعود المشترون إلى السوق. سيوفر هذا التراجع ما يسميه فرصة هائلة للمستثمرين على المدى الطويل لتجميع ETH بسعر أقل.

مقاومة الإيثريوم ونظرة السوق

يقاوم الإيثريوم عند 4600 دولار. عندما يتجاوز ذلك، سترتفع الأسعار مرة أخرى. حتى هذه النقطة، يتم تداول ETH ضمن نطاق صغير حيث يتصارع المشترون والبائعون ضد بعضهم البعض.

تصور مؤشرات السوق أنها سوق متوازن. يقف مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 53، مما يشير إلى أن ETH ليس مرتفعاً بشكل مفرط ولا منخفضاً بشكل مفرط. يمكن أن يكون للدببة والثيران مساحة للعمل مع تغير المعنويات.

فرص قادمة رغم التقلبات السعرية

قد تكون التقلبات مصدر قلق لبعض المتداولين، لكن المحللين يعتقدون أن الإعداد العام للإيثريوم لا يزال جيداً. لدى العملاء الجدد فرصة لشرائه مرة أخرى مع التصحيح، حيث قد يرتفع السعر مرة أخرى بسبب الطلب في منطقة الانخفاض 3,500-3,800.

يظل سعر الإيثريوم مرتبطاً بالاتجاهات الاقتصادية الكلية الكبيرة ومستوى الثقة الذي يضعه المستثمرون في العملات الرقمية. المقاومة الحالية مرتفعة، ومستوى الدعم الرئيسي منخفض؛ لذلك، ستحدد الأسابيع المقبلة مسار ETH.

حالياً ينتظر المتداولون معرفة ما إذا كان الإيثريوم يمكنه دعم نفسه بين 4200 و4300 ثم الاختراق فوق 4600. ستحدد هذه النتيجة ما إذا كان السوق سينخفض أكثر أو يبدأ اتجاهاً صعودياً آخر.