سعر الإيثريوم (ETH): الحيتان تراكم 800,000 ETH مع نمو الطلب المؤسسي

ملخص سريع

ارتفع الإيثريوم بنسبة 8.84% هذا الأسبوع، ليتداول عند 4,510 دولار بعد حركة سعرية قوية

راكمت الحيتان ما يقرب من 800,000 ETH، مما يظهر تزايد ثقة المؤسسات

تشير المؤشرات الفنية إلى أهداف محتملة من 5,000 إلى 5,200 دولار إذا استمر الزخم

يقارن المحللين نمط ETH الحالي بارتفاع الذهب في 2020-2025، مقترحين إمكانية الوصول إلى 12,000-15,000 دولار بحلول نهاية 2025

دفع صندوق ETF الإيثريوم من BlackRock والمنتجات المؤسسية حجم التداول اليومي إلى أكثر من 37 مليار دولار

أنهى الإيثريوم الأسبوع بتداول عند 4,510 دولار بعد تسجيل مكاسب بنسبة 8.84%. أظهرت ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية حركة سعرية قوية بين 4,088 و4,616 دولار.

سعر الإيثريوم (ETH)

ازداد نشاط الحوت خلال الأسبوع، حيث قام كبار الحائزين بشراء ما يقرب من 800,000 ETH. كشفت البيانات التي جمعها خبير سوق الكريبتو علي عن هذا النمط التراكمي.

يشير نشاط الشراء إلى تزايد اهتمام المؤسسات بمستقبل الإيثريوم. يأتي هذا مع استقرار السوق الأوسع بعد عدة أشهر من التقلبات.

حافظ الإيثريوم على التداول فوق 4,100 دولار طوال الأسبوع. يبدو أن هذا المستوى يوفر دعمًا فنيًا قويًا لاستمرار حركة السعر.

يقف مستوى مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 63.56، مما يشير إلى زخم شراء إيجابي. يرى المتداولين مجالًا لمزيد من الارتفاع قبل أن يدخل المؤشر منطقة ذروة الشراء.

يظهر مؤشر MACD الخط الرئيسي عند 517.18، أعلى بكثير من خط المتوسط المتحرك في مؤشر MACD عند 443.31. تشير الفجوة المتزايدة مع قراءات الرسم البياني الإيجابية إلى استمرار الزخم التصاعدي القوي خلال أكتوبر.

من منظور فني، تحدد مستويات استرجاع فيبوناتشي الأهداف المحتملة للإيثريوم. يظهر مستوى المقاومة بالقرب من 4,742 دولار، متوافقًا مع مستوى فيبوناتشي 0.236.

يمكن أن يفتح الاختراق فوق هذا النطاق الطريق نحو 4,950 دولار وربما 5,200 دولار. تمثل هذه المستويات مناطق قد يزداد فيها ضغط البيع.

تدفقات ETF تغير هيكل السوق

غير إدخال صندوق ETF الإيثريوم من BlackRock والمنتجات المؤسسية المماثلة ملف السوق في عام 2025. توفر هذه الصناديق للمستثمرين التقليديين التعرض لـ ETH دون مخاوف الحفظ المباشر.

يبدو أن التدفق الداخلي لـ ETF يقلل من ضغط البيع بين المالكين على المدى الطويل. يلاحظ المحللين أن هذا يحسن استقرار سعر ETH مقارنة بدورات الصعود السابقة.

تعامل المحافظ المؤسسية الآن ETH كأداة لتقسيم المحفظة بدلاً من كونها مضاربة بحتة. يتوقع العديد من المحللين استمرار التدفقات الداخلية خلال الربع الرابع من عام 2025.

قارن مراقبو السوق هيكل الإيثريوم الحالي بصعود الذهب متعدد السنوات. شارك المتداول DeFiTracer رسمًا بيانيًا يظهر أن نمط الإيثريوم 2024-2026 يتتبع عن كثب ارتفاع الذهب في 2020-2025.

دعمت بيانات مراسل البلوكشين هذه المقارنة. أظهرت الدراسة أن الارتباط بين الإيثريوم والذهب ارتفع إلى 0.7 في الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً أحد أقوى المواءمات المسجلة بين الأصلين.

تاريخياً، تم تداول الإيثريوم عكس الذهب، حيث ارتفع عندما سعى المستثمرون للمخاطرة. يقول المحللين إن تغير الظروف الاقتصادية الكلية، خاصة ضغط التضخم وتوسع تدفقات ETF، بدأت في سد تلك الفجوة.

توقعات المحللين تتراوح من 12,000 إلى 15,000 دولار

يتوقع الباحثون بمن فيهم بنجامين كوين وتوم لي أن الإيثريوم يمكن أن يقترب من 12,000 إلى 15,000 دولار إذا استمرت التدفقات الحالية. يستشهدون بالمشاركة المتزايدة عبر منصات التمويل اللامركزي و staking.

تشجع هذه المنصات على الاحتفاظ طويل المدى بـ ETH بدلاً من المضاربة قصير المدى. يمكن أن يدعم التحول في سلوك الحائزين حركة السعر المستدامة.

تظهر البيانات على السلسلة انخفاض نسبة ربح المخرجات المنفقة للحائزين على المدى القصير. يقيس هذا المقياس ما إذا كانت العملات تتحرك بربح أو خسارة.

تبقى مستويات الدعم عند 4,120 دولار للأرضية الرئيسية الأولى، مع دعم أعمق عند 3,850 دولار. إذا استقرت الأسعار دون هذه المستويات، يمكن أن يعود الإيثريوم نحو 3,500 دولار، على الرغم من أن الزخم الحالي يشير إلى أن هذا السيناريو أقل احتمالاً.

