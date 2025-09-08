البورصةDEX+
صناديق الإيثريوم المتداولة تخسر 788 مليون بينما تشهد صناديق البيتكوين المتداولة تدفقات قوية

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:54
أبرز النقاط

  • شهدت صناديق الإيثريوم تدفقات خارجية بقيمة 788 مليون دولار من 1 إلى 5 سبتمبر.
  • سجلت صناديق البيتكوين تدفقات داخلية بقيمة 246 مليون دولار، مما يظهر ثقة السوق.
  • قادت صناديق ETF الرائدة مثل ETHA وFETH وIBIT تحولات رأس المال الرئيسية.

صناديق الإيثريوم تواجه تدفقات خارجية كبيرة

بين 1 سبتمبر و5 سبتمبر 2025، خسرت صناديق ETF القائمة على الإيثريوم 787.74 مليون دولار، وفقًا لـ SoSoValue. هذا يمثل الأسبوع الثاني من الديناميكيات السلبية في هذا القطاع منذ منتصف مايو، مما يسلط الضوء على التقلبات الجارية في منتجات استثمار الإيثريوم.

تدفق راس المال الداخلي والخارجي لصناديق الإيثريوم الفورية في الولايات المتحدة الأمريكية - المصدر: SoSoValue

كانت التدفقات الخارجية من صناديق الإيثريوم الرئيسية كما يلي:

  • ETHA (BlackRock) - 312.47 مليون دولار
  • FETH (Fidelity) - 287.9 مليون دولار
  • ETHE (Grayscale) - 83.5 مليون دولار
  • ETHW (Bitwise) - 49.08 مليون دولار
  • TETH (21Shares) - 21.3 مليون دولار
  • ETHV (VanEck) - 17.22 مليون دولار
  • ETH (Grayscale) - 12.51 مليون دولار
  • QETH (Invesco) - 2.13 مليون دولار
  • EZET (Franklin Templeton) - 1.62 مليون دولار

تؤكد هذه الأرقام على نهج حذر من المستثمرين في قطاع صناديق الإيثريوم، على الرغم من النمو الأوسع للأصول الرقمية.

صناديق البيتكوين تظهر تدفقات إيجابية

في المقابل، شهدت صناديق البيتكوين تدفقات داخلية بقيمة 246.42 مليون دولار خلال نفس الفترة، مما يشير إلى استمرار الثقة في البيتكوين كاستثمار رئيسي.

تدفق راس المال الداخلي والخارجي لصناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة الأمريكية - المصدر: SoSoValue

تركزت المكاسب الرأسمالية في أربعة صناديق ETF رائدة:

  • IBIT - 434.32 مليون دولار
  • BTC - 33.29 مليون دولار
  • FBTC - 25.01 مليون دولار
  • BTCO - 2.21 مليون دولار

لم تشهد صندوقان من صناديق ETF، وهما BTCW وDEFI، أي أموال جديدة، بينما سجلت ستة صناديق تدفقات خارجية:

  • ARKB - 81.52 مليون دولار
  • BITB - 76.9 مليون دولار
  • GBTC - 69.74 مليون دولار
  • HODL - 13.19 مليون دولار
  • BRRR - 3.87 مليون دولار
  • EZBC - 3.18 مليون دولار

خلال الأسبوع الماضي، تجاوزت التدفقات الرأسمالية إلى صناديق ETF المستندة إلى القيمة السوقية للإيثريوم مليار دولار عند تضمين جميع المنتجات المرتبطة بالإيثريوم.

في الوقت نفسه، تستمر صناديق البيتكوين في جذب اهتمام كبير من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، مما يعكس تباين المشاعر بين العملتين المشفرتين الرائدتين.

