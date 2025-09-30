تتجاوز التدفقات اليومية المجمعة لصناديق الإيثريوم وبيتكوين الفورية مليار دولار بواسطة: Coinstats 2025/09/30 14:44 مشاركة

جذبت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين والإيثريوم المدرجة في الولايات المتحدة مجتمعة أكثر من 1 مليار دولار من صافي التدفقات الواردة يوم الاثنين.