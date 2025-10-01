الإيثريوم و ADA يواجهان انخفاضاً في الأسعار بينما BlockDAG يتقدم بسرعة مع شراكة فريق BWT Alpine Formula 1®!

تستمر التقلبات السعرية في إبقاء المتداولين على حافة الترقب حيث يكافح سعر الإيثريوم (ETH) لكسر المقاومة الرئيسية على الرغم من الاعتماد الواسع، مما يترك الكثيرين محبطين من حركته الجانبية. يواجه كاردانو (ADA) تحديات مماثلة، مع تحديثات الأسعار التي تظهر معارك متكررة بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة، مما يشير إلى توحيد بدلاً من النمو الحاسم.

إن شراكة BlockDAG (BDAG) مع فريق BWT Alpine Formula 1® ليست مجرد حيلة ترويجية بل بيان للنوايا، مقدمة BlockDAG كبروتوكول بلوكشين رئيسي يربط التكنولوجيا المتطورة بالجماهير الرياضية العالمية. يضع هذا التحالف الاستراتيجي والمناسب BlockDAG كأفضل عملة مشفرة للشراء في عام 2025، مما يثبت أن المشروع يجمع بين الرؤية والتنفيذ المثالي.

شراكة BlockDAG الاستراتيجية مع فريق BWT Alpine Formula 1®

على عكس معظم شراكات الكريبتو الرياضية التي تركز على البورصات التي تسعى للتعرض أو عملات meme التي تسعى للفت الانتباه، اتخذت BlockDAG خطوة أكثر حسابًا من خلال أن تصبح الشريك الحصري للبلوكشين من الطبقة الأولى لفريق BWT Alpine Formula 1®. هذه ليست لعبة للضجيج المسبق قصير المدى؛ بل تتعلق بدمج تكنولوجيا البلوكشين مع واحدة من أكثر الرياضات تنافسية في الوجود. يسلط هذا النهج الضوء على المصداقية بدلاً من مجرد الرعاية، مما يميز هذه الصفقة كواحدة من أجرأ التحركات في العام.

الفرق يكمن في القيمة المقدمة. لن يرى المشجعون مجرد شعار آخر أثناء السباق؛ بل سيكونون جزءًا من تجربة أعمق مع تكاملات مدفوعة بالتكنولوجيا. من محاكاة المشجعين التفاعلية في أحداث الجائزة الكبرى إلى هاكاثونات وأدوات Web3 التي تشرك المجتمعات، تقدم BlockDAG فائدة البلوكشين في رياضة السيارات بطريقة لم يسبق لها مثيل. هذا المزيج من البنية التحتية التكنولوجية والمشاركة الرياضية يجعل BlockDAG واحدة من أفضل العملات المشفرة للشراء في عام 2025، مما يثبت أنها جادة في التبني على نطاق عالمي.

يدعم هذه الاستراتيجية الجريئة أداء البيع المسبق القوي لـ BlockDAG. بسعر 0.0013 دولار لفترة محدودة في الدفعة 30، على الرغم من أن سعر الدفعة الرسمي هو 0.03 دولار، جمع المشروع بالفعل أكثر من 411 مليون دولار وباع أكثر من 26.4 مليار عملة. أصبح أكثر من 312,000 حامل الآن جزءًا من الشبكة، مع انضمام أكثر من 1,000 مشارك جديد كل يوم، وتم شحن أكثر من 20,000 من عمال مناجم سلسلة X في جميع أنحاء العالم. تعكس هذه الأرقام جذبًا حقيقيًا وليس مجرد اهتمام تكهني.

يظهر هذا المزيج من الشراكة ذات التأثير العالي والبيع المسبق سريع النمو أن BlockDAG تركز على أكثر من مجرد العلامة التجارية؛ إنها تبني تبنيًا عالميًا حقيقيًا. بالنسبة للكثيرين، هذا هو السبب في أن BlockDAG تُعتبر خيارًا ذكيًا ومناسبًا، مما يجعلها واحدة من أقوى المنافسين لأفضل عملة مشفرة للشراء في عام 2025.

تحليل سعر الإيثريوم (ETH): الدعم مقابل المقاومة

يتم تداول الإيثريوم حاليًا بين 4,160 دولارًا و 4,400 دولار بعد انخفاضه لفترة وجيزة إلى ما دون 4,200 دولار في 22 سبتمبر. يقع الدعم في نطاق 4,200-4,450 دولارًا، بينما تستمر المقاومة عند 4,600 دولار، مع احتمال ارتفاع نحو 5,000 دولار إذا تراكم الزخم. تومض المؤشرات الفنية مثل MACD إشارات هبوطية على المدى القريب، بينما يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) محايدًا، مما يشير إلى مشاعر حذرة. ومع ذلك، يمكن أن يساعد نمو الرهان، وتقدم التوسع في الطبقة الثانية، والاهتمام المتعلق بـ ETF في بقاء ETH واحدة من الأصول ذات القيمة السوقية الكبيرة الأكثر مرونة.

المصدر: CoinGecko

لا يزال المحللون منقسمين، حيث تتوقع سيتي سعرًا في نهاية العام قريبًا من 4,300 دولار، بينما تشير ستاندرد تشارترد إلى احتمال ارتفاع يصل إلى 7,500 دولار في ظل ظروف السوق المواتية. ومع ذلك، تبقى المخاطر إذا فشل سعر 4,200 دولار في الصمود، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاضات. على الرغم من هذه التحديات، يحافظ الإيثريوم على قوته كشبكة DeFi ومؤسسة رائدة ذات سيولة عميقة.

تحديث سعر كاردانو (ADA): عالق في التوحيد

يتم تداول كاردانو بالقرب من 0.82 دولار بعد انخفاضه من نطاق 0.88-0.90 دولار في وقت سابق من الأسبوع. الدعم قوي حول 0.79 دولار، لكن المقاومة لا تزال عند 0.95 دولار، والتي لم يتم كسرها بعد. يميل مؤشر القوة النسبية نحو منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى احتمال حدوث ارتداد، لكن ضغط البيع من الحيتان يستمر في قمع زخم الارتفاع. قد يؤدي الانخفاض إلى ما دون 0.79 دولار إلى كشف مستويات دعم إضافية عند 0.76 و 0.74 دولار.

تظل التوقعات قصيرة المدى حذرة، حيث يتوقع المحللون توحيدًا بين 0.75 و 0.85 دولار حتى يدفع محفز كبير الطلب. إذا تمكن ADA من كسر المقاومة عند 0.95 دولار، فقد يتحرك نحو 1.05 دولار أو حتى 1.20 دولار، بينما ترى التوقعات طويلة المدى اختبارًا محتملًا لـ 1.50 دولار قبل نهاية عام 2025. في الوقت الحالي، يبدو أن كاردانو ينتظر إما طلبًا جديدًا أو ارتفاعًا واسع النطاق في السوق لبدء النمو.

للتلخيص

بينما يحافظ الإيثريوم على استقراره بالقرب من 4,200-4,400 دولار ويصارع كاردانو مع التوحيد حول 0.79 دولار، يوسع BlockDAG نطاق وصوله بنشاط ويبني نظامه البيئي. يستمر البيع المسبق في توليد الجذب مع جمع 411 مليون دولار وبيع أكثر من 26.4 مليار عملة بسعر 0.0013 دولار فقط. تعزز شراكة F1 الحصرية موقعها كشبكة تعطي الأولوية للتبني وحالات الاستخدام في العالم الحقيقي.

يضع هذا المزيج من أداء البيع المسبق القوي، ونمو المجتمع السريع، والتحالف الرياضي العالمي BlockDAG كمنافس واضح بين أفضل العملات المشفرة للشراء في عام 2025. إنها لا تمثل مجرد خطوة تسويقية جريئة بل مخططًا للنمو المستدام والأهمية التكنولوجية.

البيع المسبق: https://purchase.blockdag.network

الموقع الإلكتروني: https://blockdag.network

تيليجرام: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

ديسكورد: https://discord.gg/Q7BxghMVy

هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى على هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص.

ظهر المقال Ethereum & ADA Face Price Dips While BlockDAG Races Ahead With BWT Alpine Formula 1® Team Partnership! لأول مرة على Coindoo.