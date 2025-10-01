ثور ETH جيمس فيكل أودع 4,400 ETH في كوينبيس، يشتبه في بيعها بواسطة: PANews 2025/10/01 11:54 مشاركة

ذكرت PANews في 1 أكتوبر أن جيمس فيكل، المعروف بتفاؤله تجاه ETH، قام بإيداع 4,400 ETH في Coinbase قبل 10 دقائق ، بقيمة 18.28 مليون دولار، ويُشتبه في أنه يقوم بالبيع. حاليًا، لا يزال حسابه على السلسلة يحتفظ بـ 57,071 ETH، بقيمة إجمالية تبلغ 237 مليون دولار.