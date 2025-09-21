يسعى حاملو ETH و BTC للحصول على دخل مستقر من خلال التعدين السحابي FleetMining

إعلان





إخلاء المسؤولية: المقال أدناه مدعوم، والآراء الواردة فيه لا تمثل آراء ZyCrypto. يجب على القراء إجراء بحث مستقل قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالمشروع المذكور في هذه القطعة. لا ينبغي اعتبار هذا المقال نصيحة استثمارية.

توقيت نيويورك: 20 سبتمبر 2025 — أعلنت FleetMining، وهي شركة تعدين سحابي مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، عن إطلاق خدمة التعدين السحابي بدون تكلفة، مما يمنح المستخدمين القدرة على تعدين العملات المشفرة الشهيرة مثل بيتكوين و Dogecoin دون تكاليف الأجهزة أو الكهرباء الباهظة.

تقدم المنصة الجديدة طريقة مبسطة لعشاق التشفير والوافدين الجدد لكسب دخل سلبي من خلال التعدين - بالكامل عبر الإنترنت. من خلال تقديم عقد تعدين مجاني بقيمة 15 دولارًا عند التسجيل، تجعل FleetMining التعدين أكثر سهولة من أي وقت مضى.

لا معدات. لا خبرة. فقط مكافآت التشفير.

تزيل منصة FleetMining التعقيدات التقليدية للتعدين المشفر. لم يعد المستخدمون بحاجة إلى شراء أجهزة التعدين أو صيانة الخوادم. باستخدام عنوان بريد إلكتروني فقط، يمكن للأفراد التسجيل والبدء في كسب مدفوعات يومية من خلال واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. تدعم المنصة التعدين لـ بيتكوين (BTC) و Dogecoin (DOGE) و Litecoin (LTC).

"لقد أنشأنا FleetMining مع الاعتقاد بأنه يجب أن يكون أي شخص قادرًا على المشاركة في تعدين العملات المشفرة دون تكاليف عالية أو تحديات تقنية،" قال ممثل الشركة. "تم بناء نموذجنا للشفافية وسهولة الاستخدام والشمول."

عمليات عالمية مع بنية تحتية واعية بيئيًا

تدير FleetMining مزارع التعدين الخاصة بها في مناطق استراتيجية وفعالة من حيث الطاقة مثل كازاخستان وأيسلندا. تم اختيار هذه المواقع لأسعار الكهرباء المنخفضة والوصول إلى مصادر الطاقة المستدامة، مما يسمح للشركة بتمرير وفورات التكلفة والموثوقية إلى مستخدميها.

الخطة العائد اليومي المدة (أيام) إجمالي العائد عامل تعدين مبتدئ 100 دولار 3.00 دولار 2 106 دولار عامل تعدين مبتدئ 500 دولار 6.25 دولار 5 531.25 دولار عامل تعدين قياسي 3,000 دولار 45.00 دولار 15 3,675 دولار عامل تعدين قياسي 6,000 دولار 96.00 دولار 20 7,920 دولار عامل تعدين متقدم 30,000 دولار 540.00 دولار 45 54,300 دولار عامل تعدين متقدم 200,000 دولار 3,800 دولار 55 409,000 دولار عامل تعدين متقدم 300,000 دولار 6,000 دولار 60 660,000 دولار

تم تصميم عقود التعدين من FleetMining لدعم المستخدمين بمستويات متفاوتة من الخبرة.

أبرز النقاط في المنصة:

·مكافأة تعدين مجانية بقيمة 15 دولارًا – ابدأ على الفور دون أي دفع.

·لا حاجة للأجهزة – كل التعدين يعتمد على السحابة.

·أرباح يومية – استلم المدفوعات مباشرة إلى محفظتك.

·صديقة للبيئة – تعمل في مناطق فعالة من حيث الطاقة.

·آمنة ومضمونة – تشفير SSL وحماية ضد هجمات DDoS تضمن سلامة الحساب.

·مكافآت الإحالة المباشرة – اكسب عمولة تصل إلى 4.5٪ لدعوة الآخرين إلى المنصة.

كيفية البدء:

إنشاء حساب على www.fleetmining.com

المطالبة بعقد التعدين المجاني بقيمة 15 دولارًا

ابدأ في الكسب وتتبع مكافآتك يوميًا

يعكس نموذج التعدين السحابي المجاني من FleetMining طلبًا متزايدًا على أدوات التشفير التي يمكن الوصول إليها. مع أداء موثوق، وبنية تحتية عالمية، ومسار واضح للمستخدمين للبدء، تقدم الشركة فرصة لأي شخص للانضمام إلى الاقتصاد الرقمي - لا تتطلب معرفة تقنية.

حول FleetMining:

FleetMining هي مزود رائد للتعدين السحابي مقرها ميدلسكس، المملكة المتحدة، متخصصة في خدمات تعدين بيتكوين و Dogecoin و Litecoin. مع التركيز على جعل تعدين العملات المشفرة في متناول الجميع وبأسعار معقولة وواعية بيئيًا، تجمع FleetMining بين التكنولوجيا المتطورة والعمليات المستدامة والحلول سهلة الاستخدام لتمكين الأفراد في جميع أنحاء العالم من المشاركة في اقتصاد الأصول الرقمية.

للاتصال الإعلامي:

تعرف على المزيد وابدأ التعدين السحابي اليوم: https://fleetmining.com

البريد الإلكتروني：[email protected]

عنوان الشركة：1225 17th St, Denver, CO 80202, United States

