ملخص ETF: الإيثر يشهد تدفقًا خارجيًا قياسيًا بقيمة 788 مليون دولار أسبوعيًا بينما يجذب بيتكوين 246 مليون دولار

شهدت صناديق الإيثر المتداولة في البورصة (ETFs) أسوأ أسبوع لها منذ إنشائها، حيث خسرت 788 مليون دولار، بينما جذبت صناديق بيتكوين المتداولة 246 مليون دولار في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر. التحول المؤسسي: صناديق BTC المتداولة تسجل مكاسب بينما تشهد صناديق ETH أكبر خروج أسبوعي رسم الأسبوع الأول من سبتمبر قصتين مختلفتين تمامًا لصناديق العملات المشفرة المتداولة. بينما جذبت صناديق البيتكوين رأس مال جديد، [...]
المصدر: https://news.bitcoin.com/etf-recap-ether-sees-record-788-million-weekly-outflow-as-bitcoin-pulls-in-246-million/