ملخص ETF: الإيثر يشهد تدفقًا خارجيًا قياسيًا بقيمة 788 مليون دولار أسبوعيًا بينما يجذب بيتكوين 246 مليون دولار

ظهر المنشور ملخص ETF: الإيثر يشهد تدفقًا خارجيًا أسبوعيًا قياسيًا بقيمة 788 مليون دولار بينما يجذب البيتكوين 246 مليون دولار على BitcoinEthereumNews.com. تحملت صناديق الإيثر المتداولة في البورصة (ETFs) أسوأ أسبوع لها منذ إنشائها، حيث فقدت 788 مليون دولار، بينما جذبت صناديق البيتكوين المتداولة 246 مليون دولار من 1-5 سبتمبر. التحول المؤسسي: صناديق BTC المتداولة تسجل مكاسب بينما تشهد صناديق ETH أكبر خروج أسبوعي شهد الأسبوع الأول من سبتمبر قصتين مختلفتين تمامًا لصناديق العملات المشفرة المتداولة. بينما جذبت صناديق البيتكوين رأس مال جديد، [...] المصدر: https://news.bitcoin.com/etf-recap-ether-sees-record-788-million-weekly-outflow-as-bitcoin-pulls-in-246-million/ ظهر المنشور ملخص ETF: الإيثر يشهد تدفقًا خارجيًا أسبوعيًا قياسيًا بقيمة 788 مليون دولار بينما يجذب البيتكوين 246 مليون دولار على BitcoinEthereumNews.com. تحملت صناديق الإيثر المتداولة في البورصة (ETFs) أسوأ أسبوع لها منذ إنشائها، حيث فقدت 788 مليون دولار، بينما جذبت صناديق البيتكوين المتداولة 246 مليون دولار من 1-5 سبتمبر. التحول المؤسسي: صناديق BTC المتداولة تسجل مكاسب بينما تشهد صناديق ETH أكبر خروج أسبوعي شهد الأسبوع الأول من سبتمبر قصتين مختلفتين تمامًا لصناديق العملات المشفرة المتداولة. بينما جذبت صناديق البيتكوين رأس مال جديد، [...] المصدر: https://news.bitcoin.com/etf-recap-ether-sees-record-788-million-weekly-outflow-as-bitcoin-pulls-in-246-million/