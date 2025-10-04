تدفقات ETF و"تجارة الإنقاص" تغذي صعود بيتكوين فوق 123 ألف دولار

هذا جزء من نشرة Forward Guidance الإخبارية. للاطلاع على الإصدارات الكاملة، اشترك.

عطلة نهاية الأسبوع على وشك الوصول، وبيتكوين يقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق.

مع تأخير إطلاق صناديق ETF المشفرة المحتملة الجديدة بسبب إغلاق الحكومة، يمكننا التركيز اليوم على صناديق بيتكوين الأمريكية التي شهدت تدفقات داخلية بقيمة ~2.2 مليار دولار خلال الأيام الأربعة الأخيرة للتداول.

(هذا جزء من "تجارة خفض القيمة" الأوسع نطاقًا التي بدأ المحللون في عملاق TradFi بالحديث عنها الآن فقط. عليك أن تسامحهم لعدم سماعهم عن هذا عندما سمعت أنت.)

عندما كتبت عن توقعات سوق الكريبتو لشهر أكتوبر، كان بيتكوين في نطاق 117,500 دولار. منذ ذلك الحين ارتفع فوق 123,000 دولار - ليستقر عند 1% أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق في منتصف النهار.

بينما تحول اهتمام الكثيرين إلى عمليات الإطلاق المتوقعة لصناديق ETF المشفرة التي تحتفظ بـ SOL وLTC وXRP وغيرها، يمنحنا إغلاق الحكومة (وبالتالي توقف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية) فرصة للعودة إلى الكلاسيكيات.

انتعشت التدفقات الداخلية لصناديق بيتكوين الفورية في سبتمبر بعد أن خسرت المنتجات 750 مليون دولار في أغسطس. على الرغم من أن صناديق ETF الإيثر سرقت الأضواء في أغسطس، إلا أن تدفق راس المال إلى تلك الصناديق تباطأ بشكل كبير الشهر الماضي.

الرسم البياني أعلاه لا يشمل يومي الأربعاء والخميس، حيث جذبت صناديق ETF بيتكوين 676 مليون دولار و627 مليون دولار على التوالي - وهي أعلى مستويات التدفق الداخلي لها في ثلاثة أسابيع.

حول احتمالية حدوث "Uptober" آخر لـ BTC، أشار مات مينا من 21Shares إلى خفض سعر الفائدة المتوقع من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر كدافع رئيسي. وأوضح أن بيتكوين يمكن أن يستفيد باعتباره تحوطًا "ذهبًا رقميًا" في أوقات عدم اليقين المالي وكأصل خطر عالي بيتا عندما تعود السيولة.

ذكر فيليكس في نشرة أمس كيف أن إغلاق الحكومة المستمر (وتأخير بيانات الوظائف، على سبيل المثال) يجبر مراقبي السوق على الاعتماد على بيانات الرواتب الخاصة الأخيرة التي أظهرت ضعف سوق العمل. وأوضح أن هذا يعني أساسًا أن "استمرار دورة خفض الأسعار أمر مؤكد".

بعد التخفيض المتوقع، ذكر مينا تدفقات ETF كسبب آخر يجعل بيتكوين في وضع جيد لإعادة اختبار 124,000 دولار والوصول المحتمل إلى ما بين 140,000 و150,000 دولار قبل انتهاء عام 2025. وأضاف أن السوق الأوسع يمكن أن يحذو حذوه.

"إجمالي القيمة السوقية للكريبتو على وشك تحدي عتبة 5 تريليون دولار - أقل من 25% فوق المستويات الحالية،" قال لي مينا في وقت سابق من هذا الأسبوع. "هذه خطوة قابلة للتحقيق بالنظر إلى أن الربع الرابع من عام 2024 شهد ارتفاعًا بنسبة 63%، حيث ارتفعت القيمة السوقية من 2.2 تريليون دولار في أكتوبر إلى 3.6 تريليون دولار بنهاية العام."

ذكر محللو JPMorgan مؤخرًا أن بيتكوين يمكن أن يصل إلى 165,000 دولار بحلول نهاية عام 2025 - مشيرين إلى أن الأصل مقوم بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بمستويات الذهب المعدلة حسب التقلبات.

مع استعدادنا لرؤية مجموعة متوسعة على نطاق واسع من صناديق ETF المشفرة، من المهم تذكر أن الدور الذي يلعبه بيتكوين في المحفظة يختلف عن دور أصول الكريبتو الأخرى. أنا لا أخبر متعصبي بيتكوين بأي شيء لا يؤمنون به بالفعل.

تذكر ما قاله محلل ETF.com سوميت روي لي حول الطلب المحتمل على صناديق ETF المشفرة الفورية القادمة؟ لن ترى بالضرورة تدفقات من المستثمرين الذين يضعون جزءًا من ثرواتهم (2%، دعنا نقول) في BTC كمنوع و/أو تحوط.

هذه اللوحة التي تركز على ETF في 15 أكتوبر في DAS لندن مع تنفيذيين من BlackRock و21Shares هي لوحة مناسبة للغاية في هذا التوقيت.

دافع محتمل آخر لصناديق ETF بيتكوين سيكون شركة وساطة مثل Vanguard تسمح للعملاء بتداولها. ظهر هذا مرة أخرى بعد تقرير حديث يفيد بأن عملاق صناديق المؤشرات كان يدرس هذه الإمكانية.

في حين أن Vanguard لم ترد علي بشأن هذا التقرير، فقد أوضحت موقفها من الكريبتو (أو يجب أن أقول موقفها المعادي للكريبتو) تاريخيًا بشكل واضح جدًا. سبق أن أخبرني متحدث باسم Vanguard أن الشركة "تقيم باستمرار" عروض الوساطة الخاصة بها، لذا لا يبدو هذا التقرير مختلفًا كثيرًا عن تلك اللغة. يعتقد الكثيرون، بالطبع، أن Vanguard ستستسلم في النهاية.

لقد تحدثت بما فيه الكفاية ليوم الجمعة. إذا كنت في مكان به فصول، استمتع بطقس الخريف هذا.

— بن ستراك

احصل على الأخبار في بريدك الوارد. استكشف نشرات Blockworks الإخبارية: