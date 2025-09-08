البورصةDEX+
ESW وShopify يدعمان التجارة الإلكترونية الدولية للعلامات التجارية الكبرى

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:58
تساعد ESW العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

بإذن من ESW

يزداد عالم التجارة الإلكترونية الدولية تعقيدًا يوميًا مع تعامل العلامات التجارية مع القوانين والتعريفات المتزايدة التعقيد المتعلقة بممارسة الأعمال في الأسواق الخارجية. هنا تأتي ESW، الشركة الرائدة في التجارة الإلكترونية الدولية. وقعت الشركة اتفاقية استراتيجية مع منصة Shopify الشاملة لتوفير البنية التحتية الأساسية للإنترنت للتجارة، مما يمكن العلامات التجارية والتجار على حد سواء من التوسع وتوطين وتحسين تواجدهم في أكثر من 200 سوق.

"بدأنا التحدث مع Shopify العام الماضي،" قال إريك إيشمان، الرئيس التنفيذي لشركة ESW. "لقد انتقلنا بالفعل ببعض عملائنا إلى Shopify على حلنا، بما في ذلك Tarte و Thom Brown. ما نقدمه لبيئة Shopify هو القدرة على خدمة الشركات بطريقة أكثر فعالية. نحن نساعد العلامات التجارية على الوصول إلى المستهلكين الذين يحبونهم حول العالم وإقامة علاقات قوية."

يتيح العمل مع Shopify لشركة ESW تقديم حل قوي للتجارة الإلكترونية العالمية للتجار، كما قال إيشمان. "من خلال الجمع بين منصة التجارة الإلكترونية عالية التحويل من Shopify وقدرات ESW عبر الحدود، نمكّن العلامات التجارية من التوسع دوليًا بتجارب محلية حقيقية دون إجبارهم على الاختيار بين المرونة والتحكم."

يمكن للعلامات التجارية التي تستخدم Shopify الاستفادة من خبرة ESW الدولية في إدارة التوافق والسيطرة على المخاطر وتوطين الإيرادات على نطاق واسع. "الشركات الكبيرة لديها الآن خدمة تسمح لها بالدخول إلى أكثر من 200 سوق دولي بطريقة تحسن مبيعاتها وتحسن هوامش ربحها وتوفر تجربة جيدة للمستهلكين في تلك البلد،" قال إيشمان.

تتعامل ESW مع المدفوعات في أجزاء مختلفة من العالم. "تريد التأكد من أن لديك الدفع الذي يغطي غالبية الشركات التي تمارس الأعمال التجارية في تلك البلد،" قال إيشمان. "نحن نقوم بذلك داخل الأسواق. تأتي Shopify مع بعض وسائل الدفع، لكنها لا تغطي جميع المدفوعات، لذلك في كثير من الحالات نكمل عروضهم بإضافة آليات دفع جديدة."

من خلال دمج Shopify بسلاسة، تمنح ESW العلامات التجارية التحكم والاتساق والنتائج التي تحتاجها للنمو، كما قال إيشمان. خذ علامة تجارية مثل Lululemon، التي تمارس الأعمال التجارية بنفسها في الولايات المتحدة وكندا. "عندما تتحدث عن بلدان معقدة حيث إيراداتها ليست كبيرة، فإن ذلك لا يبرر لهم الذهاب إلى كل المتاعب للقيام بذلك بأنفسهم،" قال إيشمان. "هذا هو الوقت الذي يعتمدون فيه علينا للقيام بذلك نيابة عنهم."

"عندما نقوم بتوطين الحل من خلال استخدام اللغة المحلية، ترتفع معدل التحويل،" قال إيشمان. "إذا كنت في ماليزيا وكنت فقط باللغة الإنجليزية فهذا ليس نفس الشيء مثل أن تكون في ماليزيا وتكون باللغة الماليزية. هذا يحدث فرقًا كبيرًا، تجربة المستهلك أفضل بكثير."

من منظور العلامة التجارية، الكثير مما تقوم به ESW هو تقديم خدمة راقية. توفر الشركة للعملاء تحليلاً لما يعمل وما لا يعمل "مع الكثير من التحليلات وراء ذلك،" قال إيشمان. "نحن نعمل باستمرار على تحسين الخدمات اللوجستية والتكاليف المرتبطة بها."

المصدر: https://www.forbes.com/sites/sharonedelson/2025/09/08/esw-and-shopify-fuel-international-e-commerce-for-enterprise-brands/

