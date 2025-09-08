إريك ترامب يضاعف دوره في خزينة بيتكوين في اليابان

بيتكوين

أدت التكهنات المحيطة بنشاط إريك ترامب التجاري في آسيا إلى ارتفاع سهم ياباني قبل انهياره، لكن ابن الرئيس الأمريكي وضح الأمور الآن.

انتشرت بسرعة بين المستثمرين صورة لترامب وهو يقف بجانب رئيس شركة ABC، وهي شركة مدرجة في طوكيو كانت تُعرف سابقًا باسم GFA. أثارت الصورة حديثًا عن عمل ترامب مع الشركة، مما أدى إلى تدفق المشترين الأجانب. ارتفع سعر سهم ABC، ليهبط بنسبة تقارب 18% بمجرد أن نفى ترامب علنًا أي تورط.

تصريح ترامب

في منشور على X، قال ترامب إن الصورة التُقطت بشكل عفوي في مؤتمر وليست دليلاً على أي شراكة. "لا أعرف من هذا، وليس لدي أي مشاركة في هذه الشركة،" كتب، مضيفًا أن علاقته التجارية الوحيدة في المنطقة هي مع شركة Metaplanet التي تركز على بيتكوين.

الالتزام تجاه Metaplanet

تم تعيين ترامب مؤخرًا كمستشار استراتيجي لشركة Metaplanet، التي قُورنت بشركة MicroStrategy لاستراتيجيتها العدوانية في تراكم بيتكوين. حضر اجتماع المساهمين للشركة الأسبوع الماضي، مما عزز ارتباطه بالشركة.

من جانبها، تواصل Metaplanet نمو احتياطياتها من العملات المشفرة. يوم الاثنين، أضافت 136 BTC إلى ميزانيتها العمومية بمتوسط تكلفة 111,783 دولار، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 20,136 BTC — بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار.

يسلط توضيح ترامب الضوء على حساسية السوق تجاه الأسماء البارزة ونيته البقاء متوافقًا فقط مع Metaplanet في آسيا.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمارية محددة أو عملة مشفرة. قم دائمًا بإجراء أبحاثك الخاصة واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

المؤلف

أليكس هو صحفي مالي ذو خبرة ومتحمس للعملات المشفرة. مع أكثر من 8 سنوات من الخبرة في تغطية صناعات الكريبتو والبلوكتشين والتكنولوجيا المالية، فهو على دراية جيدة بعالم الأصول الرقمية المعقد والمتطور باستمرار. توفر مقالاته البصيرة والمثيرة للتفكير للقراء صورة واضحة عن أحدث التطورات والاتجاهات في السوق. يسمح له نهجه بتبسيط الأفكار المعقدة إلى محتوى سهل الوصول ومتعمق. تابع منشوراته للبقاء على اطلاع بأهم الاتجاهات والمواضيع.

قصص ذات صلة







المقال التالي