إريك ترامب يوضح العلاقات في آسيا بخلاف ميتابلانيت، وانخفاض سهم MTPLF

أوضح إريك ترامب، ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين ولاءه لميتابلانيت فقط في المنطقة الآسيوية. يأتي هذا التحرك رداً على الشائعات المثارة حول تورطه في شركة أخرى في آسيا خلال زيارته للمنطقة.

إريك ترامب يوضح التزامه بميتابلانيت فقط

لجأ إريك ترامب إلى منصة X في 8 سبتمبر لتوضيح أنه متورط فقط مع ميتابلانيت، المعروفة أيضًا باسم استراتيجية آسيا. وقال إن شركة خزينة البيتكوين "ميتابلانيت هي الشركة الوحيدة التي أتوافق معها في المنطقة."

تم تداول صورته مع رئيس ABC (المعروفة سابقًا باسم GFA) في مجتمع الاستثمار الياباني. أدت التكهنات حول علاقات إريك مع ABC إلى ارتفاع في سعر سهم الشركة. يُعتقد أن المستثمرين الأجانب رأوا هذه الصورة واشتروا ABC، معتقدين أنها سترتفع بالتأكيد.

إريك ترامب مع رئيس ABC. المصدر: X

يوم الاثنين، انخفض سهم GFA بأكثر من 17.79% إلى 462 ين ياباني بعد أن نفى إريك أي تورط مع الشركة. 24 ساعة منخفضة وعالية هي 462 ين ياباني و 630 ين ياباني. وقال:

"لا أعرف من هذا، وليس لدي أي تورط في هذه الشركة. كانت هذه صورة من مؤتمر عندما كنت في آسيا. إذا كان هناك من يمثل أنني متورط في هذه الشركة، دعوني أكون واضحًا - أنا لست كذلك."

تم تعيين إريك ترامب سابقًا كمستشار استراتيجي لميتابلانيت، أكبر شركة يابانية تمتلك البيتكوين. كما حضر اجتماع المساهمين في ميتابلانيت الأسبوع الماضي.

اليوم، زادت ميتابلانيت إجمالي حيازاتها من البيتكوين إلى 20,136 BTC. اشترت الشركة 136 BTC مقابل 15.2 مليون دولار بمتوسط سعر 111,783 دولار لكل BTC.

انخفاض أسهم ميتابلانيت و MTPLF

في وقت كتابة هذا التقرير، أغلق سهم ميتابلانيت منخفضًا بأكثر من 2.96% عند 688 ين ياباني. يواصل السهم انخفاضه وسط صفقات قصيرة كبيرة من قبل المؤسسات. وفقًا لياهو فاينانس، انخفض السهم بنسبة 31% في شهر، مما قلل العائد منذ بداية العام (YTD) إلى ما يقرب من 97%.

سهم ميتابلانيت في الإطار الزمني اليومي. المصدر: TradingView

في الوقت نفسه، يتعرض سهم MTPLF أيضًا لضغط البيع حيث أغلق منخفضًا بنسبة 1.62% عند 4.855 دولار الأسبوع الماضي. انخفض بنسبة 30% في شهر وارتفع بنسبة 108% منذ بداية العام.

أدت حالة عدم اليقين المحيطة بأداء سعر البيتكوين وسط العوامل الكلية والتحول المؤسسي إلى العلملات البديلة إلى انخفاض الأسعار. يتم تداول سعر BTC عند 110,979 دولار، بارتفاع 3.4% في أسبوع.

