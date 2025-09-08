البورصةDEX+
ظهر المنشور "إريك ترامب يوضح علاقاته في آسيا بخلاف ميتابلانيت، وانخفاض سهم MTPLF" على BitcoinEthereumNews.com. أوضح إريك ترامب، ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين ولاءه لميتابلانيت فقط في المنطقة الآسيوية. تأتي هذه الخطوة رداً على الشائعات المثارة حول تورطه في شركة أخرى في آسيا خلال زيارته للمنطقة. إريك ترامب يوضح التزامه بميتابلانيت فقط لجأ إريك ترامب إلى منصة X في 8 سبتمبر لتوضيح أنه متورط فقط مع ميتابلانيت، المعروفة أيضًا باسم استراتيجية آسيا. وقال إن شركة خزينة البيتكوين "ميتابلانيت هي الشركة الوحيدة التي أتماشى معها في المنطقة." تم تداول صورته مع رئيس ABC (المعروفة سابقًا باسم GFA) في مجتمع الاستثمار الياباني. أدت التكهنات حول علاقات إريك مع ABC إلى ارتفاع في سعر سهم الشركة. يُعتقد أن المستثمرين الأجانب رأوا هذه الصورة واشتروا ABC، معتقدين أنها ستحلق بالتأكيد. إريك ترامب مع رئيس ABC. المصدر: X يوم الاثنين، انخفض سهم GFA بأكثر من 17.79% إلى 462 ين ياباني بعد أن نفى إريك أي تورط له مع الشركة. بلغت 24 ساعة منخفضة و24 ساعة عالية 462 ين ياباني و630 ين ياباني. وقال: "لا أعرف من هذا، وليس لدي أي تورط في هذه الشركة. كانت هذه صورة من مؤتمر عندما كنت في آسيا. إذا كان هناك من يمثل أنني متورط في هذه الشركة، دعوني أكون واضحًا - أنا لست كذلك." تم تعيين إريك ترامب سابقًا كمستشار استراتيجي لميتابلانيت، أكبر شركة يابانية تمتلك البيتكوين. كما حضر اجتماع مساهمي ميتابلانيت الأسبوع الماضي. اليوم، زادت ميتابلانيت إجمالي حيازاتها من البيتكوين إلى 20,136 BTC. اشترت الشركة 136 BTC مقابل 15.2 مليون دولار بمتوسط سعر 111,783 دولار لكل BTC. انخفاض أسهم ميتابلانيت و MTPLF في وقت الكتابة، أغلق سهم ميتابلانيت منخفضًا بأكثر من 2.96% عند 688 ين ياباني. يواصل السهم انخفاضه وسط مراكز بيع كبيرة من قبل...

إريك ترامب يوضح العلاقات في آسيا بخلاف ميتابلانيت، وانخفاض سهم MTPLF

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 13:26
أوضح إريك ترامب، ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين ولاءه لميتابلانيت فقط في المنطقة الآسيوية. يأتي هذا التحرك رداً على الشائعات المثارة حول تورطه في شركة أخرى في آسيا خلال زيارته للمنطقة.

إريك ترامب يوضح التزامه بميتابلانيت فقط

لجأ إريك ترامب إلى منصة X في 8 سبتمبر لتوضيح أنه متورط فقط مع ميتابلانيت، المعروفة أيضًا باسم استراتيجية آسيا. وقال إن شركة خزينة البيتكوين "ميتابلانيت هي الشركة الوحيدة التي أتوافق معها في المنطقة."

تم تداول صورته مع رئيس ABC (المعروفة سابقًا باسم GFA) في مجتمع الاستثمار الياباني. أدت التكهنات حول علاقات إريك مع ABC إلى ارتفاع في سعر سهم الشركة. يُعتقد أن المستثمرين الأجانب رأوا هذه الصورة واشتروا ABC، معتقدين أنها سترتفع بالتأكيد.

إريك ترامب مع رئيس ABC. المصدر: X

يوم الاثنين، انخفض سهم GFA بأكثر من 17.79% إلى 462 ين ياباني بعد أن نفى إريك أي تورط مع الشركة. 24 ساعة منخفضة وعالية هي 462 ين ياباني و 630 ين ياباني. وقال:

"لا أعرف من هذا، وليس لدي أي تورط في هذه الشركة. كانت هذه صورة من مؤتمر عندما كنت في آسيا. إذا كان هناك من يمثل أنني متورط في هذه الشركة، دعوني أكون واضحًا - أنا لست كذلك."

تم تعيين إريك ترامب سابقًا كمستشار استراتيجي لميتابلانيت، أكبر شركة يابانية تمتلك البيتكوين. كما حضر اجتماع المساهمين في ميتابلانيت الأسبوع الماضي.

اليوم، زادت ميتابلانيت إجمالي حيازاتها من البيتكوين إلى 20,136 BTC. اشترت الشركة 136 BTC مقابل 15.2 مليون دولار بمتوسط سعر 111,783 دولار لكل BTC.

انخفاض أسهم ميتابلانيت و MTPLF

في وقت كتابة هذا التقرير، أغلق سهم ميتابلانيت منخفضًا بأكثر من 2.96% عند 688 ين ياباني. يواصل السهم انخفاضه وسط صفقات قصيرة كبيرة من قبل المؤسسات. وفقًا لياهو فاينانس، انخفض السهم بنسبة 31% في شهر، مما قلل العائد منذ بداية العام (YTD) إلى ما يقرب من 97%.

سهم ميتابلانيت في الإطار الزمني اليومي. المصدر: TradingView

في الوقت نفسه، يتعرض سهم MTPLF أيضًا لضغط البيع حيث أغلق منخفضًا بنسبة 1.62% عند 4.855 دولار الأسبوع الماضي. انخفض بنسبة 30% في شهر وارتفع بنسبة 108% منذ بداية العام.

أدت حالة عدم اليقين المحيطة بأداء سعر البيتكوين وسط العوامل الكلية والتحول المؤسسي إلى العلملات البديلة إلى انخفاض الأسعار. يتم تداول سعر BTC عند 110,979 دولار، بارتفاع 3.4% في أسبوع.

فاريندر سينغ

فاريندر هو قائد متمرس في وسائل الإعلام المالية والتشفير مع أكثر من 12 عامًا من الخبرة، بما في ذلك أكثر من 6 سنوات مخصصة لتطورات البلوكتشين والتشفير وWeb3. وهو معروف بتغطية قصص إخبارية عالية التأثير وذات جودة للناشرين مثل CoinGape وThe Coin Republic وThe Crypto Times، مع إتقان وتدريب العديد من الصحفيين خلال فترة عمله. كونه حاصلًا على درجة الماجستير في التكنولوجيا، ومفكرًا تحليليًا، ومتحمسًا للتكنولوجيا، فقد شارك معرفته بالتقنيات المبتكرة في أكثر من 5000 مقال إخباري وورقة.

لماذا تثق في CoinGape: غطت CoinGape صناعة العملات المشفرة منذ عام 2017، بهدف تقديم رؤى مفيدة لقرائنا. يجلب صحفيونا ومحللونا سنوات من الخبرة في تحليل السوق وتكنولوجيا البلوكتشين لضمان الدقة الواقعية والإبلاغ المتوازن. من خلال اتباع سياستنا التحريرية، يتحقق كتابنا من كل مصدر، ويتحققون من كل قصة، ويعتمدون على مصادر موثوقة، وينسبون الاقتباسات والوسائط بشكل صحيح. نتبع أيضًا منهجية مراجعة صارمة عند تقييم البورصات والأدوات. من مشاريع البلوكتشين الناشئة وإطلاق العملات إلى فعاليات الصناعة والتطورات التقنية، نغطي جميع جوانب مساحة الأصول الرقمية بالتزام لا يتزعزع بالمعلومات المناسبة والملائمة.

إخلاء المسؤولية عن الاستثمار: يعكس المحتوى وجهات النظر الشخصية للمؤلف وظروف السوق الحالية. يرجى إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار في العملات المشفرة، حيث لا يتحمل المؤلف ولا المنشور مسؤولية أي خسائر مالية.

الإفصاح عن الإعلان: قد يعرض هذا الموقع محتوى برعاية وروابط تابعة. جميع الإعلانات معلمة بوضوح، وليس لشركاء الإعلان أي تأثير على محتوانا التحريري.

المصدر: https://coingape.com/eric-trump-clarifies-ties-in-asia-other-than-metaplanet-mtplf-stock-slips/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

