إيلون ماسك يخسر مرة أخرى مع انخفاض حصة تسلا في السوق الأمريكي بأكبر قدر في 8 سنوات

تعرضت سيطرة تسلا على سوق السيارات الكهربائية الأمريكية لأكبر ضربة لها منذ ما يقرب من عقد. في أغسطس 2025، انهارت حصة الشركة في السوق الأمريكي إلى 38%، لتنخفض إلى ما دون 40% للمرة الأولى منذ عام 2017.

في ذلك الوقت، كانت تسلا لا تزال تعمل على زيادة إنتاج طراز 3. أما الآن، فقد تم إخراجها من دائرة الضوء بواسطة خيارات أرخص وأحدث وأكثر تنافسية. وفي الوقت نفسه، يلاحق إيلون الروبوتات بدلاً من السيارات. وبينما تعاني تشكيلة تسلا من الركود، يقدم المنافسون كل شيء للمشترين، وهذا يعمل بشكل جيد.

تظهر بيانات كوكس أن تسلا فقدت أكثر من 10 نقاط مئوية من حصتها في السوق في شهرين فقط، حيث انخفضت من 48.7% في يونيو إلى 42% في يوليو، ثم انخفضت أكثر في أغسطس. هذا هو أحد التراجع الأكثر حدة لتسلا منذ مارس 2021، عندما دخلت فورد سوق السيارات الكهربائية مع موستانج ماك-إي.

بالمقارنة، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية الإجمالية في يوليو بنسبة 24% لتصل إلى 128,268 وحدة. وارتفعت مبيعات تسلا الخاصة في يوليو إلى 53,816، بزيادة قدرها 7%، لكن ذلك لم يكن كافياً لمواكبة السوق. في أغسطس، انخفض نمو مبيعات تسلا إلى 3.1%، بينما تسارعت بقية السوق بنسبة 14%.

العلامات التجارية القديمة تقدم حوافز أكبر وتستحوذ على المبيعات

أحد أسباب انخفاض تسلا هو تدفق صفقات السيارات الكهربائية من شركات السيارات التقليدية. هيونداي وهوندا وكيا وتويوتا جميعها تقدم للمشترين عروضاً قوية، وتطرح حوافز أفضل من تسلا وتستحوذ على حصة سوقية بسرعة.

قالت ستيفاني فالديز ستريتي، مديرة رؤى الصناعة في كوكس: "إن هؤلاء المصنعين التقليديين يستفيدون جميعاً من هذا الشعور بالإلحاح، وهم قادرون على تقديم عروض جذابة لسياراتهم - وهذا يعمل بشكل جيد."

وأضافت أيضاً: "أعلم أنهم يضعون أنفسهم كشركة روبوتات وذكاء اصطناعي. ولكن عندما تكون شركة سيارات، وعندما لا يكون لديك منتجات جديدة، ستبدأ حصتك في الانخفاض."

لم تقدم تسلا سيارة جديدة للسوق الجماهيرية منذ سايبرتراك في عام 2023. جاء ذلك الإطلاق وذهب دون الضجة التي أحدثها طراز 3 أو طراز Y.

حتى التحديث الأخير لطراز Y، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي أصبحت ذات يوم الأكثر مبيعاً في العالم، لم يرقَ إلى مستوى التوقعات. تتجه تسلا الآن إلى ما يبدو أنه عامها الثاني على التوالي من انخفاض المبيعات.

بدلاً من إطلاق طرازات أرخص كما وعدت، حول إيلون تركيزه إلى بناء روبوتات بشرية وسيارات أجرة آلية. تلك المقامرة كبيرة.

اقترح المجلس للتو خطة تعويض بقيمة تريليون دولار لإيلون، مرتبطة بوصول القيمة السوقية لتسلا إلى 8.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل. إنها نوع من الرهان الكامل الذي يراقبه المستثمرون عن كثب، خاصة الآن، حيث يفقد مصدر الإيرادات الرئيسي للشركة زخمه.

الموعد النهائي للائتمان الضريبي الفيدرالي يؤدي إلى تسارع المبيعات

في الوقت الحالي، يتسابق المشترون للاستفادة من الائتمان الضريبي الفيدرالي البالغ 7,500 دولار الذي ينتهي هذا الشهر. أدى هذا التسارع إلى زيادة المبيعات في جميع أنحاء السوق في يوليو وأغسطس، لكن نمو تسلا متأخر. الآخرون يتحركون ببساطة بشكل أسرع.

بينما يرتفع سوق السيارات الكهربائية بأكمله، تتحرك تسلا ببطء. وليس الأمر مجرد نقص في الطرازات الجديدة. أصبحت تخفيضات الأسعار أداة منتظمة لتسلا، لكن حتى هذه تفقد ميزتها. قد تبقي الخصومات العميقة الوحدات تتحرك، لكنها أيضاً تستنزف الأرباح وتخيف المساهمين.

كما قد تعلم، تأثرت صورة تسلا العامة من علاقات إيلون بالسياسة. لقد ساعد الرئيس دونالد ترامب في العودة إلى البيت الأبيض العام الماضي، والعمل على خطط لتقليص وإعادة هيكلة الحكومة.

لكن بحلول مايو، انفصل إيلون عن ترامب، وترك الإدارة تماماً. أدى هذا التغير السياسي المفاجئ، إلى جانب الانتقادات المستمرة لسلوك إيلون عبر الإنترنت، إلى جعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لعلامة تسلا التجارية، خاصة في الأسواق ذات الميول الليبرالية.

في هذه الأثناء، يدخل المشترون إلى صالات العرض ويخرجون بمفاتيح من منافسي تسلا. كان توبوجوي بيسواس، وهو عامل برمجيات يبلغ من العمر 41 عاماً في سان فرانسيسكو، يتسوق لشراء تويوتا كامري. لكن بعد رؤية العروض التي تقدمها شركات السيارات الكهربائية الأخرى، غير مساره.

قدم وكلاء فولكس فاجن عرضاً بدون دفعة أولى، وبدون فوائد، وشحن سريع مجاني. قال بيسواس إنه غادر مع فولكس فاجن ID.4 بدلاً من تسلا موديل Y. "شعرت وكأنها صفقة السوق،" كما قال. قفزت مبيعات فولكس فاجن في يوليو بأكثر من 450% مقارنة بشهر يونيو.

