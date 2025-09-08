البورصةDEX+
إجمالي حيازات السلفادور من BTC تتجاوز 700 مليون دولار في يوم البيتكوين

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 14:21
تجاوزت إجمالي حيازات السلفادور من بيتكوين 700 مليون دولار مع احتفال البلاد بالذكرى السنوية الرابعة لقرارها التاريخي باعتماد العملة المشفرة كعملة قانونية.

ملخص

  • اشترت السلفادور 21 BTC في يوم بيتكوين.
  • تبلغ إجمالي حيازات البلاد 6,313.18 BTC، بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار.
  • جادل النقاد بأن مشروع السلفادور للبيتكوين ينطوي على مخاطر شديدة.

تظهر البيانات من مكتب بيتكوين في البلاد، وهي الوحدة الإدارية التي تدير حيازات بيتكوين، أن الدولة تمتلك 6,313.18 BTC، بعد عملية شراء 21 BTC تم تنفيذها في ما يسمونه يوم بيتكوين.

بناءً على الأسعار الحالية، تقدر قيمة مخزون السلفادور من بيتكوين بأكثر من 700 مليون دولار عند كتابة هذا التقرير. 

تنحرف عملية الاستحواذ على 21 BTC عن سياسة مكتب بيتكوين المتمثلة في شراء بيتكوين واحد يوميًا التي اعتمدتها البلاد منذ تنفيذ قانون بيتكوين التاريخي رسميًا. 

على الرغم من أن السلفادور قد نفذت في بعض الأحيان عمليات شراء أكبر، إلا أن هذه العملية الأخيرة كانت إشارة رمزية إلى سقف العرض البالغ 21 مليون بيتكوين وتأكيدًا على التزام الحكومة، حتى مع تنقلها على حبل مشدود من التزامات صندوق النقد الدولي والتشكيك العام.

اقترح الرئيس نايد بوكيلي قانون بيتكوين في السلفادور في عام 2021، مما جعل دولة أمريكا اللاتينية أول دولة في العالم تتبنى بيتكوين كعملة قانونية بمجرد التوقيع على الاقتراح.

على الرغم من أن هذا شكل لحظة تاريخية لكل من البلاد وصناعة العملات المشفرة، إلا أن القرار قوبل بالكثير من الانتقادات من الاقتصاديين الذين حذروا من تقلبات السعر والمخاطر الاقتصادية الكلية المرتبطة به.

كان أحد أكبر منتقدي خطوة السلفادور نحو بيتكوين هو صندوق النقد الدولي. منذ الأيام الأولى للاعتماد، حذر المراقب العالمي والمقرض مرارًا وتكرارًا من أن اعتماد أصل متقلب كهذا كعملة قانونية يمكن أن يقوض الاستقرار المالي، ويعقد السياسة النقدية، ويعرض البلاد لمخاطر مالية مختلفة.

وبالانتقال سريعًا إلى عام 2025، أجبر صندوق النقد الدولي السلفادور على تقليص طموحاتها في بيتكوين كشرط لاتفاقية قرض بقيمة 1.4 مليار دولار. لتأمين الصفقة، وافقت الحكومة على وقف مشتريات بيتكوين العامة، وإلغاء بند يلزم التجار بقبول بيتكوين، وإغلاق برنامج محفظة Chivo الخاص بها.

حتى عمليات شراء BTC الدورية للبلاد خضعت للتدقيق بعد مراجعة صندوق النقد الدولي التي نُشرت في يوليو، والتي ادعت أن السلفادور توقفت عن تراكم بيتكوين جديدة في فبراير بعد توقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي، حتى مع استمرار مكتب بيتكوين في البلاد في الإعلان عن عمليات استحواذ جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجادل التقرير بأن ما يسمى بعمليات الشراء هذه كانت في الواقع تحويلات داخلية بين المحافظ التي تسيطر عليها الحكومة، وليست عمليات شراء فعلية من السوق.

بيتكوين لا تزال أولوية في السلفادور

ومع ذلك، لم يمنع ذلك السلفادور من الترويج بنشاط لأجندة بيتكوين على الجبهة العامة. في منشور على X في 7 سبتمبر، قال مكتب بيتكوين إن حوالي 80,000 موظف عام قد حصلوا الآن على شهادات بيتكوين، مضيفًا أن البلاد تطلق أيضًا مبادرات تعليمية عامة تركز على كل من بيتكوين والذكاء الاصطناعي.

في الشهر الماضي، أقرت الجمعية الوطنية في السلفادور "قانون الاستثمار المصرفي" الجديد الذي يضع الأحكام لبنوك الاستثمار المختارة لتكون قادرة على العمل كمزودي خدمات بيتكوين رسميين، ومصدرين، ومديري أصول رقمية تحت إشراف البنك المركزي الاحتياطي (BCR) وهيئة الرقابة على النظام المالي (SSF).

كما توجهت دول مثل باكستان وبوليفيا إلى السلفادور للحصول على إرشادات بشأن استراتيجيات بيتكوين الخاصة بها.

