أرباح السلفادور تصل إلى مستويات مذهلة بعد الارتفاع الأخير للبيتكوين - إليك أحدث الأرقام

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 02:14
بعد وصول بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق بأكثر من 125,000 دولار، عادت محفظة بيتكوين في السلفادور إلى دائرة الضوء. تقدر قيمة إجمالي حيازات البيتكوين في البلاد حاليًا بـ 770,661,019 دولار.

وفقًا للبيانات، يبلغ إجمالي مبلغ استثمار السلفادور 300,548,375 دولار. إجمالي الربح من هذه الاستثمارات هو 470,112,644 دولار، وهو ما يمثل عائد بنسبة 156.42٪. تم تسجيل الربح منذ بداية العام حتى تاريخه (YTD) بمبلغ 183,361,874 دولار.

يشرف الرئيس نجيب بوكيلي على السياسة التي جعلت البيتكوين إحدى العملات الرسمية للبلاد منذ عام 2021. بعد أن كانت هذه الاستراتيجية في البداية محل انتقاد وجدل بسبب تقلبات السعر، أصبحت مربحة للغاية للسلفادور مع ارتفاع سعر البيتكوين.

وذُكر أن الحكومة لم تقم بأي عمليات بيع وفقًا للمعلومات المتاحة، مما يعني أن جميع الأرباح غير المحققة.

تعهدت الدولة، التي وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، بالتوقف عن شراء BTC. ومع ذلك، يبدو أنها تواصل حاليًا شراء 1 BTC يوميًا.

*هذا ليس نصيحة استثمارية.

المصدر: https://en.bitcoinsistemi.com/el-salvadors-profits-reach-incredible-levels-following-bitcoins-recent-surge-here-are-the-latest-figures/

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل [...]
واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
