أرباح السلفادور تصل إلى مستويات مذهلة بعد الارتفاع الأخير للبيتكوين - إليك أحدث الأرقام

بعد وصول بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق بأكثر من 125,000 دولار، عادت محفظة بيتكوين في السلفادور إلى دائرة الضوء. تقدر قيمة إجمالي حيازات البيتكوين في البلاد حاليًا بـ 770,661,019 دولار.

وفقًا للبيانات، يبلغ إجمالي مبلغ استثمار السلفادور 300,548,375 دولار. إجمالي الربح من هذه الاستثمارات هو 470,112,644 دولار، وهو ما يمثل عائد بنسبة 156.42٪. تم تسجيل الربح منذ بداية العام حتى تاريخه (YTD) بمبلغ 183,361,874 دولار.

يشرف الرئيس نجيب بوكيلي على السياسة التي جعلت البيتكوين إحدى العملات الرسمية للبلاد منذ عام 2021. بعد أن كانت هذه الاستراتيجية في البداية محل انتقاد وجدل بسبب تقلبات السعر، أصبحت مربحة للغاية للسلفادور مع ارتفاع سعر البيتكوين.

وذُكر أن الحكومة لم تقم بأي عمليات بيع وفقًا للمعلومات المتاحة، مما يعني أن جميع الأرباح غير المحققة.

تعهدت الدولة، التي وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، بالتوقف عن شراء BTC. ومع ذلك، يبدو أنها تواصل حاليًا شراء 1 BTC يوميًا.

