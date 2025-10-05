البورصةDEX+
ملخص: ارتفعت احتياطيات بيتكوين في السلفادور إلى 740 مليون دولار، بزيادة 162% منذ 2022. تمتلك البلاد 6,246 بيتكوين، مع أكثر من 443 مليون دولار من الأرباح غير المحققة. التراكم الاستراتيجي من خلال التعدين الحراري الأرضي والمشتريات اليومية يدعم النمو. تحتل السلفادور المرتبة السادسة عالمياً في احتياطيات البيتكوين السيادية اعتباراً من 2025.

محفظة بيتكوين في السلفادور تصل إلى علامة 740 مليون دولار مع أرباح ضخمة

بواسطة: Coincentral
2025/10/05 19:08
ملخص

  • ارتفعت احتياطيات السلفادور من بيتكوين إلى 740 مليون دولار، بزيادة 162% منذ عام 2022.
  • تمتلك البلاد 6,246 بيتكوين، مع أكثر من 443 مليون دولار من الأرباح غير المحققة.
  • التراكم الاستراتيجي من خلال التعدين الحراري الأرضي والمشتريات اليومية يدعم النمو.
  • تحتل السلفادور المرتبة السادسة عالمياً في حيازات بيتكوين السيادية اعتباراً من عام 2025.

وصلت احتياطيات السلفادور من بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، مما يمثل علامة فارقة رئيسية لرهان البلاد طويل الأمد على العملات المشفرة. مع ارتفاع قيمة بيتكوين في عام 2025، ارتفعت محفظة بيتكوين في البلاد، مظهرة ملايين الدولارات من المكاسب غير المحققة. يؤكد هذا الإنجاز على النجاح المتزايد لاستراتيجية السلفادور، التي وضعت بيتكوين في مركز مستقبلها الاقتصادي.

محفظة بيتكوين في السلفادور تصل إلى قيمة قياسية

ارتفعت احتياطيات بيتكوين في السلفادور إلى مستويات جديدة، لتصل إلى حوالي 740.7 مليون دولار اعتبارًا من منتصف عام 2025. وهذا يمثل زيادة بنسبة 162% منذ عام 2022، عندما كانت البلاد قد اشترت 2,381 بيتكوين. تبلغ حيازات بيتكوين في البلاد الآن 6,246 بيتكوين، مما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في القيمة، مدفوعًا بارتفاع سعر بيتكوين الأخير.

أشرف الرئيس نجيب بوكيلي، الذي كان مؤيدًا صريحًا لتبني بيتكوين، على هذا التراكم الاستراتيجي منذ عام 2021. وبينما واجهت السلفادور شكوكًا مبكرة وتقلبات في السوق، أثبت التزام الحكومة بالاحتفاظ ببيتكوين أنه مثمر. مع تداول بيتكوين بمتوسط سعر 120,000 دولار للعملة الواحدة، شهدت البلاد مكاسب غير محققة تزيد عن 443 مليون دولار.

نهج التراكم الاستراتيجي

تتضمن استراتيجية بيتكوين في السلفادور مزيجًا من المشتريات بالجملة، والمشتريات اليومية، والتعدين بالطاقة الحرارية الأرضية. حافظت الحكومة على نهج المتوسط التكلفة الدولارية، واكتسبت بيتكوين تدريجياً بمرور الوقت. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تخفيف آثار تقلبات السوق وتقليل مخاطر الخسائر الكبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، تكمل عمليات التعدين في البلاد، التي تستغل الطاقة الحرارية الأرضية الوفيرة من مناظرها البركانية، هذه المشتريات. هذه الطريقة لا تساعد فقط في زيادة احتياطيات البلاد ولكنها تساعد أيضًا في تقليل تكاليف الطاقة. يواصل مكتب بيتكوين في السلفادور شراء بيتكوين يوميًا، مع تعديل مشترياته بناءً على تقلبات السوق، مما يزيد من تنويع طرق الاستحواذ.

التغلب على التحديات المالية الدولية

على الرغم من مواجهة قيود من الهيئات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، تمكنت السلفادور من مواصلة تراكم بيتكوين. في عام 2023، دخلت السلفادور في اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي، والتي وضعت حدودًا معينة على استخدام بيتكوين في القطاعات العامة. ومع ذلك، وجدت الحكومة حلولًا تقنية بديلة لضمان استمرار عمليات شراء بيتكوين. سمحت هذه الجهود للسلفادور بمواصلة توسيع حيازاتها دون انتهاك شروط الاتفاقية.

كما كانت الحكومة صريحة في موقفها من بيتكوين، حيث رفض الرئيس بوكيلي الضغوط الخارجية لوقف مبادرات بيتكوين في البلاد. وفقًا لبوكيلي، فإن البلاد ملتزمة بإمكانات بيتكوين لتعزيز الثروة الوطنية، بغض النظر عن التحديات الخارجية.

بيتكوين كنموذج للتبني العالمي

جذبت تجربة بيتكوين في السلفادور اهتمامًا عالميًا، مع مراقبة دول أخرى عن كثب لنهجها. تعد أرباح الأمة المتزايدة واستقلالها المالي من حيازات بيتكوين حالة مقنعة للأسواق الناشئة الأخرى. مع استمرار ارتفاع قيمة بيتكوين، يلهم نجاح السلفادور في دمج العملات المشفرة في استراتيجيتها الوطنية مناقشات حول الدور الأوسع للأصول الرقمية في الاقتصادات الوطنية.

تتضمن جهود السلفادور لتأمين حيازات بيتكوين أيضًا تدابير مثل عمليات نقل التخزين البارد، والتي تحمي الأصول من التهديدات السيبرانية المحتملة. تركز البلاد أيضًا على توسيع بنيتها التحتية لتعدين بيتكوين، بهدف زيادة دمج بيتكوين في استراتيجيتها الاقتصادية.

بينما تحتل السلفادور المرتبة السادسة كأكبر حائز سيادي لبيتكوين، تظل البلاد في مركز النقاشات المتعلقة بدور العملات المشفرة في الاقتصاد العالمي. مع اقتراب بيتكوين من مستويات قياسية جديدة، قد تكون استراتيجية السلفادور نقطة مرجعية رئيسية للدول التي تفكر في خطوات مماثلة.

ظهر منشور محفظة بيتكوين في السلفادور تصل إلى علامة 740 مليون دولار مع أرباح ضخمة لأول مرة على CoinCentral.

