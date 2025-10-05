البورصةDEX+
حققت استثمارات السلفادور في البيتكوين ربحاً بقيمة 475 مليون دولار مع تصبح BTC سابع أكبر أصل في العالم

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/05 21:29

تجلس السلفادور الآن على 482 مليون دولار من الأرباح غير المحققة في احتياطياتها من البيتكوين. يأتي هذا مع وصول BTC إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق وأصبح سابع أكثر الأصول قيمة في العالم.

ارتفاع احتياطيات البيتكوين في السلفادور إلى أكثر من 775 مليون دولار

في منشور على X مؤخرًا، شارك الرئيس نجيب بوكيلي محفظة البيتكوين الخاصة بالبلاد. أظهرت الأرقام أن احتياطيات السلفادور تقدر الآن بنحو 775 مليون دولار. وهذا يمثل زيادة بنسبة 162% منذ عام 2022، مع احتياطيات تبلغ حوالي 6,246 BTC.

مع وصول العملة مؤخرًا إلى أعلى مستوى على الإطلاق (ATH)، حقق موقف الحكومة أيضًا أرباحًا غير محققة تزيد عن 475 مليون دولار.

أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تعترف رسميًا بالعملة كعملة قانونية في عام 2021. وجادلت إدارة بوكيلي بأن هذه الخطوة ستجعل الخدمات المالية أكثر سهولة للسلفادوريين، الكثير منهم يفتقرون إلى حسابات مصرفية تقليدية. بحلول عام 2022، كان المزيد من السلفادوريين يستخدمون محافظ شبكة البرق البيتكوين أكثر من امتلاك حسابات مصرفية.

في إحدى تحركات البلاد الأخيرة، أكد المكتب الوطني للبيتكوين إعادة توزيع ما قيمته 678 مليون دولار من BTC عبر محافظ متعددة. تم نقل 6,274 BTC إلى 14 عنوانًا، كل منها محدود بـ 500 عملة. تم ذلك لتقليل التعرض للمخاطر مثل التأثير المحتمل للحوسبة الكمومية على الأصول الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلفادور أنها ستستضيف أول مؤتمر BTC مدعوم من الحكومة في العالم، Bitcoin Histórico. من المقرر عقد هذا الحدث في 12-13 نوفمبر 2025. سيقام الحدث في وسط سان سلفادور التاريخي ويتم الترويج له كاحتفال بدور العملة في الحرية المالية.

BTC يرتقي ليصبح سابع أكبر أصل في العالم

وفقًا لـ رسالة كبيسي، اعتبارًا من 5 أكتوبر 2025، وصلت القيمة السوقية لـ BTC إلى 2.5 تريليون دولار. هذا يجعلها سابع أكثر الأصول قيمة عالميًا. كما يضع هذا العملة أمام العديد من عمالقة الشركات والمعادن الثمينة، مما يرسخ مكانتها كأصل مالي على المستوى الكلي.

المصدر: X

يأتي هذا مع وصول البيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في أوائل أكتوبر، حيث ارتفع إلى 125,500 دولار وسط تفاؤل "Uptober" واسع النطاق. تأتي هذه الموجة الأخيرة بعد أقل من شهرين من أعلى مستوى سابق لها على الإطلاق والذي بلغ 124,400 دولار في أغسطس.

ومن الجدير بالذكر أن العملة يمكن أن تشهد أيضًا ارتفاعات أخرى في الأسابيع المقبلة، حيث توقع محللو ستاندرد تشارترد أن العملة يمكن أن تصل محتملاً إلى 200,000 دولار بحلول أواخر عام 2025.

أشار جيفري كيندريك، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في ستاندرد تشارترد، إلى تدفقات ETF المستمرة كعوامل قصيرة المدى يمكن أن تدفع الطلب إلى الارتفاع. وأضاف أن العملة يمكن أن ترتفع محتملاً إلى 135,000 دولار في الأسابيع المقبلة.

المصدر: https://coingape.com/el-salvadors-bitcoin-holdings-hit-475m-profit-as-btc-becomes-worlds-7th-largest-asset/

