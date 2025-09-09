السلفادور تحصل على 21 بيتكوين إضافية في يوم البيتكوين الوطني، وتتجاوز قيمة محفظتها 700 مليون دولار

باختصار اشترت السلفادور 21 بيتكوين في 7 سبتمبر للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لقانون البيتكوين.

يبلغ إجمالي احتياطي البيتكوين في البلاد الآن 6,313.18 بيتكوين بقيمة حوالي 701 مليون دولار.

يأتي الشراء على الرغم من قرض صندوق النقد الدولي الذي يتطلب من الحكومة وقف تراكم البيتكوين.

تواصل السلفادور تكديس الساتوشي.

يوم الأحد، أكد الرئيس نجيب بوكيلي أن مكتب البيتكوين في البلاد اشترى 21 بيتكوين للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لقانون العملة القانونية للبيتكوين في البلاد.

يعد الشراء إشارة رمزية إلى سقف إمدادات عملة البيتكوين البالغ 21 مليون ويواصل استراتيجية الحكومة لبناء الاحتياطي على الرغم من التوترات مع المقرضين الدوليين.

منذ مارس من العام الماضي، واصلت أصغر دولة في أمريكا الوسطى القارية شراء 1 بيتكوين يوميًا، كما تظهر البيانات.

وفقًا لأرقام الحكومة وبيانات على السلسلة، تمتلك البلاد الآن 6,313.18 بيتكوين، بقيمة حوالي 701 مليون دولار.

تم إقرار قانون البيتكوين في السلفادور في عام 2021، مما جعل السلفادور أول دولة في العالم تتبنى البيتكوين كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي.

في ذلك الوقت، تم الترويج للخطوة كوسيلة لزيادة الشمول المالي وتقليل تكاليف التحويلات المالية، على الرغم من تحذير النقاد من تقلبات السعر والمخاطر الاقتصادية الكلية وملاحظة أن الخطوة انتهكت ظاهريًا "روح العملات المشفرة"، نظرًا لأن سلطة تنفيذها كانت من قبل الدولة.

على الرغم من رمزيتها، فإن عملية الشراء الأخيرة للسلفادور تعقد الامتثال لاتفاقية قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.4 مليار دولار المبرمة في ديسمبر من العام الماضي، والتي تتطلب وقف التراكم الطوعي من قبل الكيانات العامة.

في ذلك الوقت، قال مسؤولو صندوق النقد الدولي إن البلاد التزمت بتجميد عمليات الاستحواذ بموجب تسهيل الصندوق الممتد النهائي.

كجزء من الصفقة، قامت السلفادور بمراجعة قانون البيتكوين الخاص بها لجعل قبول التجار طوعيًا مع الاحتفاظ بالعملة المشفرة كعملة قانونية. الاتفاقية أيضًا تفرض تصفية صندوق Fidebitcoin وخروج الحكومة من برنامج محفظة Chivo.

على الرغم من هذه التفويضات والتعديلات المستمرة على اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، واصلت السلفادور شراء البيتكوين. تعتمد المدفوعات المستقبلية بموجب برنامج صندوق النقد الدولي على مراجعات الامتثال حتى عام 2027، مما يبقي الحكومة تحت المراقبة.

في أواخر الشهر الماضي، قام المكتب الوطني للبيتكوين بإعادة توزيع ممتلكاته عبر عناوين متعددة، بحد أقصى حوالي 500 بيتكوين لكل عنوان. استشهد المسؤولون بتهديدات الحوسبة الكمومية كمبرر للتغيير.

وقد أدرجت العناوين الجديدة مع لوحة معلومات عامة للشفافية.

قدر تقرير صندوق النقد الدولي من مارس مشتريات السلفادور من البيتكوين منذ عام 2021 بنحو 300 مليون دولار، مما أدى إلى تحقيق أكثر من 400 مليون دولار من المكاسب غير المحققة بالأسعار الحالية. ومع ذلك، لاحظ الصندوق أن الإفصاح المحدود يمنع إجراء تقييم مستقل كامل للمحفظة.

لا تزال ممتلكات السلفادور تضعها بين أكبر احتياطيات البيتكوين السيادية، متقدمة على الدول التي تجرب استراتيجيات مدعومة بالتعدين.