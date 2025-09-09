السلفادور تحصل على 21 بيتكوين إضافية في يوم البيتكوين الوطني، وتتجاوز قيمة محفظتها 700 مليون دولار

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "السلفادور تحصل على 21 بيتكوين أخرى بمناسبة يوم البيتكوين الوطني، وتتجاوز قيمة احتياطياتها 700 مليون دولار" على BitcoinEthereumNews.com. باختصار، اشترت السلفادور 21 بيتكوين في 7 سبتمبر للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لقانون البيتكوين. يبلغ احتياطي البيتكوين في البلاد الآن 6,313.18 بيتكوين بقيمة تقدر بنحو 701 مليون دولار. يأتي الشراء رغم قرض صندوق النقد الدولي الذي يتطلب من الحكومة وقف تراكم البيتكوين. تواصل السلفادور تجميع الساتوشي. يوم الأحد، أكد الرئيس نجيب بوكيلي أن مكتب البيتكوين في البلاد اشترى 21 بيتكوين للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لقانون البيتكوين كعملة قانونية في البلاد. يعد الشراء إشارة رمزية إلى سقف إمداد البيتكوين البالغ 21 مليون عملة ويواصل استراتيجية الحكومة لبناء الاحتياطي رغم التوترات مع المقرضين الدوليين. منذ مارس من العام الماضي، واصلت أصغر دولة في أمريكا الوسطى القارية شراء 1 بيتكوين يوميًا، كما تظهر البيانات. وفقًا لأرقام الحكومة وبيانات البلوكشين، تمتلك البلاد الآن 6,313.18 بيتكوين، بقيمة تقدر بنحو 701 مليون دولار. تم إقرار قانون البيتكوين في السلفادور عام 2021، مما جعل السلفادور أول دولة في العالم تتبنى البيتكوين كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي. في ذلك الوقت، تم الترويج للخطوة كوسيلة لزيادة الشمول المالي وتقليل تكاليف التحويلات المالية، رغم تحذيرات النقاد من تقلبات السعر والمخاطر الاقتصادية الكلية وملاحظة أن الخطوة انتهكت ظاهريًا "روح الكريبتو"، نظرًا لأن سلطة تنفيذها كانت بيد الدولة. رغم رمزيتها، فإن عملية الشراء الأخيرة للسلفادور تعقد الامتثال لاتفاقية قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.4 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي، والتي تتطلب وقف التراكم الطوعي من قبل الكيانات العامة. في ذلك الوقت، قال مسؤولو صندوق النقد الدولي إن البلاد التزمت بتجميد عمليات الاستحواذ بموجب تسهيل الصندوق الممتد النهائي. كجزء من الصفقة، قامت السلفادور بمراجعة قانون البيتكوين لجعل قبول التجار طوعيًا مع الاحتفاظ بالعملة المشفرة كعملة قانونية. تفرض الاتفاقية أيضًا تصفية صندوق Fidebitcoin وحكومة...ظهر المنشور "السلفادور تحصل على 21 بيتكوين أخرى بمناسبة يوم البيتكوين الوطني، وتتجاوز قيمة احتياطياتها 700 مليون دولار" على BitcoinEthereumNews.com. باختصار، اشترت السلفادور 21 بيتكوين في 7 سبتمبر للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لقانون البيتكوين. يبلغ احتياطي البيتكوين في البلاد الآن 6,313.18 بيتكوين بقيمة تقدر بنحو 701 مليون دولار. يأتي الشراء رغم قرض صندوق النقد الدولي الذي يتطلب من الحكومة وقف تراكم البيتكوين. تواصل السلفادور تجميع الساتوشي. يوم الأحد، أكد الرئيس نجيب بوكيلي أن مكتب البيتكوين في البلاد اشترى 21 بيتكوين للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لقانون البيتكوين كعملة قانونية في البلاد. يعد الشراء إشارة رمزية إلى سقف إمداد البيتكوين البالغ 21 مليون عملة ويواصل استراتيجية الحكومة لبناء الاحتياطي رغم التوترات مع المقرضين الدوليين. منذ مارس من العام الماضي، واصلت أصغر دولة في أمريكا الوسطى القارية شراء 1 بيتكوين يوميًا، كما تظهر البيانات. وفقًا لأرقام الحكومة وبيانات البلوكشين، تمتلك البلاد الآن 6,313.18 بيتكوين، بقيمة تقدر بنحو 701 مليون دولار. تم إقرار قانون البيتكوين في السلفادور عام 2021، مما جعل السلفادور أول دولة في العالم تتبنى البيتكوين كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي. في ذلك الوقت، تم الترويج للخطوة كوسيلة لزيادة الشمول المالي وتقليل تكاليف التحويلات المالية، رغم تحذيرات النقاد من تقلبات السعر والمخاطر الاقتصادية الكلية وملاحظة أن الخطوة انتهكت ظاهريًا "روح الكريبتو"، نظرًا لأن سلطة تنفيذها كانت بيد الدولة. رغم رمزيتها، فإن عملية الشراء الأخيرة للسلفادور تعقد الامتثال لاتفاقية قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.4 مليار دولار في ديسمبر من العام الماضي، والتي تتطلب وقف التراكم الطوعي من قبل الكيانات العامة. في ذلك الوقت، قال مسؤولو صندوق النقد الدولي إن البلاد التزمت بتجميد عمليات الاستحواذ بموجب تسهيل الصندوق الممتد النهائي. كجزء من الصفقة، قامت السلفادور بمراجعة قانون البيتكوين لجعل قبول التجار طوعيًا مع الاحتفاظ بالعملة المشفرة كعملة قانونية. تفرض الاتفاقية أيضًا تصفية صندوق Fidebitcoin وحكومة...

السلفادور تحصل على 21 بيتكوين إضافية في يوم البيتكوين الوطني، وتتجاوز قيمة محفظتها 700 مليون دولار

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:39
Union
U$0.006144+0.44%
Bitcoin
BTC$101,535.66-1.39%
Capverse
CAP$0.11108-0.22%
Movement
MOVE$0.05697-2.71%
TOP Network
TOP$0.000096--%
ELYSIA
EL$0.002739+1.03%

باختصار

  • اشترت السلفادور 21 بيتكوين في 7 سبتمبر للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لقانون البيتكوين.
  • يبلغ إجمالي احتياطي البيتكوين في البلاد الآن 6,313.18 بيتكوين بقيمة حوالي 701 مليون دولار.
  • يأتي الشراء على الرغم من قرض صندوق النقد الدولي الذي يتطلب من الحكومة وقف تراكم البيتكوين.

تواصل السلفادور تكديس الساتوشي.

يوم الأحد، أكد الرئيس نجيب بوكيلي أن مكتب البيتكوين في البلاد اشترى 21 بيتكوين للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لقانون العملة القانونية للبيتكوين في البلاد.

يعد الشراء إشارة رمزية إلى سقف إمدادات عملة البيتكوين البالغ 21 مليون ويواصل استراتيجية الحكومة لبناء الاحتياطي على الرغم من التوترات مع المقرضين الدوليين.  

منذ مارس من العام الماضي، واصلت أصغر دولة في أمريكا الوسطى القارية شراء 1 بيتكوين يوميًا، كما تظهر البيانات.

وفقًا لأرقام الحكومة وبيانات على السلسلة، تمتلك البلاد الآن 6,313.18 بيتكوين، بقيمة حوالي 701 مليون دولار.

تم إقرار قانون البيتكوين في السلفادور في عام 2021، مما جعل السلفادور أول دولة في العالم تتبنى البيتكوين كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي.

في ذلك الوقت، تم الترويج للخطوة كوسيلة لزيادة الشمول المالي وتقليل تكاليف التحويلات المالية، على الرغم من تحذير النقاد من تقلبات السعر والمخاطر الاقتصادية الكلية وملاحظة أن الخطوة انتهكت ظاهريًا "روح العملات المشفرة"، نظرًا لأن سلطة تنفيذها كانت من قبل الدولة.

على الرغم من رمزيتها، فإن عملية الشراء الأخيرة للسلفادور تعقد الامتثال لاتفاقية قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.4 مليار دولار المبرمة في ديسمبر من العام الماضي، والتي تتطلب وقف التراكم الطوعي من قبل الكيانات العامة.  

في ذلك الوقت، قال مسؤولو صندوق النقد الدولي إن البلاد التزمت بتجميد عمليات الاستحواذ بموجب تسهيل الصندوق الممتد النهائي.

كجزء من الصفقة، قامت السلفادور بمراجعة قانون البيتكوين الخاص بها لجعل قبول التجار طوعيًا مع الاحتفاظ بالعملة المشفرة كعملة قانونية. الاتفاقية أيضًا تفرض تصفية صندوق Fidebitcoin وخروج الحكومة من برنامج محفظة Chivo.

على الرغم من هذه التفويضات والتعديلات المستمرة على اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، واصلت السلفادور شراء البيتكوين. تعتمد المدفوعات المستقبلية بموجب برنامج صندوق النقد الدولي على مراجعات الامتثال حتى عام 2027، مما يبقي الحكومة تحت المراقبة.

في أواخر الشهر الماضي، قام المكتب الوطني للبيتكوين بإعادة توزيع ممتلكاته عبر عناوين متعددة، بحد أقصى حوالي 500 بيتكوين لكل عنوان. استشهد المسؤولون بتهديدات الحوسبة الكمومية كمبرر للتغيير.

وقد أدرجت العناوين الجديدة مع لوحة معلومات عامة للشفافية.

قدر تقرير صندوق النقد الدولي من مارس مشتريات السلفادور من البيتكوين منذ عام 2021 بنحو 300 مليون دولار، مما أدى إلى تحقيق أكثر من 400 مليون دولار من المكاسب غير المحققة بالأسعار الحالية. ومع ذلك، لاحظ الصندوق أن الإفصاح المحدود يمنع إجراء تقييم مستقل كامل للمحفظة.

لا تزال ممتلكات السلفادور تضعها بين أكبر احتياطيات البيتكوين السيادية، متقدمة على الدول التي تجرب استراتيجيات مدعومة بالتعدين.

النشرة الإخبارية اليومية

ابدأ كل يوم بأهم الأخبار الآن، بالإضافة إلى الميزات الأصلية والبودكاست ومقاطع الفيديو والمزيد.

المصدر: https://decrypt.co/338387/el-salvador-scoops-21-btc-bitcoin-day-holdings-top-700m

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

بالتأكيد! إليك المقال المعاد كتابته بمقدمة موجزة، ونقاط رئيسية، ولغة محسّنة لتحسين محركات البحث، مع الحفاظ على بنية HTML الأصلية: يستمر تطور البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع في تحدي المفاهيم التقليدية لدورات السوق والفقاعات. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن سلوك سعر البيتكوين لم يعد يتبع الأنماط الكلاسيكية لـ [...]
Bad Idea AI
BAD$0.00000000235+1.29%
Swarm Network
TRUTH$0.02692-0.81%
SphereX
HERE$0.000043--%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 06:16
انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.004015+4.17%
1
1$0.01955-9.82%
EPNS
PUSH$0.01692+8.88%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

أضافت استوديو ترميز الأصول من Hedera معيار ERC-3643 لمساعدة المؤسسات على إطلاق أصول رقمية متوافقة ومعيارية على شبكة البلوكتشين.
مشاركة
Crypto.news2025/11/13 06:10

الأخبار الرائجة

المزيد

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,535.66
$101,535.66$101,535.66

-0.68%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,410.55
$3,410.55$3,410.55

-0.51%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.21
$153.21$153.21

-1.60%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3839
$2.3839$2.3839

+0.66%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11195
$0.11195$0.11195

+4.61%