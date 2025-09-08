السلفادور تشتري 21 بيتكوين رغم قيود اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي

ملخص سريع

احتفلت السلفادور بالذكرى السنوية الرابعة لقانون بيتكوين كعملة قانونية من خلال شراء 21 بيتكوين إضافية

تمتلك الدولة الآن 6,313 بيتكوين بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار في احتياطيها الوطني

ألغت السلفادور شرط بيتكوين كعملة قانونية ووافقت على التوقف عن شراء بيتكوين كجزء من صفقة قرض صندوق النقد الدولي البالغة 1.4 مليار دولار

على الرغم من اتفاقية صندوق النقد الدولي، تواصل السلفادور شراء 1 بيتكوين يوميًا منذ مارس 2024

قامت الحكومة باعتماد 80,000 موظف حكومي في مجال بيتكوين وتدير برامج تعليمية عامة

اشترت السلفادور 21 بيتكوين في 7 سبتمبر للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لقانون بيتكوين كعملة قانونية. أكد الرئيس نجيب بوكيلي هذا الشراء الرمزي من خلال مكتب بيتكوين في البلاد.

يرفع هذا الشراء إجمالي حيازات السلفادور من بيتكوين إلى 6,313 بيتكوين. وفقًا للأرقام الحكومية، تقدر قيمة هذا الاحتياطي بأكثر من 700 مليون دولار بالأسعار الحالية.

يشير شراء 21 بيتكوين إلى العرض الأقصى لبيتكوين البالغ 21 مليون عملة. وهذا يواصل استراتيجية السلفادور في بناء احتياطيات بيتكوين من خلال عمليات شراء منتظمة.

تظهر البيانات أن السلفادور تشتري 1 بيتكوين يوميًا منذ مارس 2024. تحافظ الدولة على جدول الشراء هذا رغم الضغوط الدولية للتوقف.

قرض صندوق النقد الدولي يخلق تعقيدات

وقعت السلفادور اتفاقية قرض بقيمة 1.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2024. تتطلب الصفقة من الحكومة التوقف عن شراء بيتكوين الطوعي باستخدام الأموال العامة.

نشر صندوق النقد الدولي تقريرًا في يوليو يؤكد أن السلفادور لم تشتر بيتكوين جديدة منذ توقيع اتفاقية القرض. ومع ذلك، يبدو أن عملية الشراء الأخيرة تتناقض مع هذا الالتزام.

كجزء من صفقة صندوق النقد الدولي، ألغت السلفادور قانون بيتكوين كعملة قانونية. يجعل القانون الجديد قبول بيتكوين طوعيًا للتجار مع الاحتفاظ ببيتكوين كعملة قانونية.

وافقت الحكومة أيضًا على تقليل الدعم لمحفظة Chivo بيتكوين الخاصة بها. شهدت المحفظة تبنيًا محدودًا بين سكان السلفادور خلال عملها.

يجب على السلفادور الامتثال لشروط صندوق النقد الدولي لتلقي مدفوعات القروض المستقبلية حتى عام 2027. ستجري المنظمة مراجعات منتظمة لامتثال البلاد.

تعليم بيتكوين وإجراءات الأمان

يفيد مكتب بيتكوين أن 80,000 موظف حكومي حصلوا على شهادة بيتكوين اعتبارًا من عام 2025. تدير الحكومة العديد من برامج التعليم العامة في مجال بيتكوين والذكاء الاصطناعي.

الشهر الماضي، نقلت السلفادور حيازاتها من بيتكوين عبر عناوين محفظة متعددة. يحتفظ كل عنوان جديد بحد أقصى 500 بيتكوين لتقليل مخاطر الحوسبة الكمية.

نشرت الحكومة عناوين المحفظة الجديدة على لوحة معلومات عامة للشفافية. هذا يسمح بالتحقق المستقل من حيازات بيتكوين في البلاد.

يجادل النقاد بأن سياسات بيتكوين في السلفادور تفيد الحكومة أكثر من المواطنين العاديين. يقول البعض إن هناك حاجة إلى مزيد من التعليم لتبني السكان المحليين بدلاً من التركيز على الاستخدام الحكومي والشركات.

قدر تقرير صندوق النقد الدولي أن السلفادور أنفقت حوالي 300 مليون دولار على شراء بيتكوين منذ عام 2021. حسب الصندوق أكثر من 400 مليون دولار في أرباح غير محققة بأسعار بيتكوين الحالية.

أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تتبنى بيتكوين كعملة قانونية في سبتمبر 2021. هدف القانون إلى زيادة الشمول المالي وتقليل تكاليف التحويلات المالية للمواطنين.

أنتجت تجربة بيتكوين في البلاد نتائج متفاوتة على مدى أربع سنوات. يمنع الإفصاح المحدود التقييم المستقل الكامل لأداء المحفظة وفقًا لصندوق النقد الدولي.

تضع حيازات بيتكوين في السلفادور بين أكبر احتياطيات بيتكوين السيادية عالميًا. تمتلك الدولة بيتكوين أكثر من الدول الأخرى التي تجرب استراتيجيات مدعومة بالتعدين.

