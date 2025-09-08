البورصةDEX+
السلفادور تحتفل بالذكرى السنوية الرابعة لقرار بيتكوين! تم إجراء عملية شراء كبيرة لـ BTC!

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:23
السلفادور، التي حققت إنجازًا غير مسبوق بأن أصبحت أول دولة تقبل بيتكوين كعملة قانونية في عام 2021، تحتفل بالذكرى السنوية الرابعة لتبنيها رسميًا للبيتكوين.

في هذه المناسبة، أعلنت السلفادور أنها اشترت 21 بيتكوين للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لانتقالها إلى البيتكوين.

صرح رئيس السلفادور نجيب بوكيلي في منشوره أنهم اشتروا 21 BTC، مشيرًا إلى إجمالي العرض البالغ 21 مليون بيتكوين.

مع عملية الشراء الأخيرة، تمتلك السلفادور الآن ما مجموعه 6,313 BTC، بقيمة تقدر بنحو 701.8 مليون دولار بأسعار السوق الحالية.

ماذا حدث؟

كما قد تتذكر، أقرت السلفادور القانون ذي الصلة الذي يقبل البيتكوين كعملة قانونية في يونيو 2021 وقامت لاحقًا بأول عملية شراء رسمية لـ BTC في سبتمبر 2021.

منذ ذلك الحين، واصلت الدولة اللاتينية شراء البيتكوين وفي عام 2022، أطلقت سياسة شراء 1 BTC يوميًا.

في حين كانت حرية البيتكوين في البلاد محدودة ضمن نطاق اتفاقية القرض التي أبرمتها الدولة مع صندوق النقد الدولي، تم الادعاء أيضًا بأن سياسة البلاد لشراء 1 BTC يوميًا ستنتهي.

ومع ذلك، نفى نجيب بوكيلي هذه الادعاءات وصرح بأن عمليات الشراء ستستمر.

قال بوكيلي في بيان من حسابه على منصة X في مارس: "لا، عمليات شراء BTC لن تتوقف. إذا لم تتوقف عندما استبعدنا العالم وتخلى عنا معظم مستخدمي 'بيتكوين'، فلن تتوقف الآن ولن تتوقف في المستقبل."

*هذا ليس نصيحة استثمارية.

المصدر: https://en.bitcoinsistemi.com/el-salvador-celebrates-4th-anniversary-of-bitcoin-decision-significant-btc-purchase-made/

