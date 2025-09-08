السلفادور تشتري 21 بيتكوين إضافية بعد التحول إلى الذهب

أبرز النقاط

أثارت السلفادور جدلاً الأسبوع الماضي بعد شراء ذهب بقيمة 50 مليون دولار

أغضبت هذه الخطوة مجتمع بيتكوين وقوضت إيمان البلاد بنظرية "الذهب الرقمي"

الآن، أعلن الرئيس نجيب بوكيلي أن البلاد اشترت 21 بيتكوين إضافية بمناسبة يوم البيتكوين.

لا تستطيع السلفادور الابتعاد عن العناوين الرئيسية. في الأسبوع الماضي، كان تويتر التشفير يضج بالحديث عن شراء البلاد للذهب بقيمة 50 مليون دولار (وليس بطريقة إيجابية). والآن، بعد أيام فقط من غضب متعصبي البيتكوين، تشتري السلفادور المزيد من البيتكوين.

في حال لم يكن مجتمع البيتكوين متأكدًا، أكد الرئيس نجيب بوكيلي مجددًا التزام البلاد بالذهب الرقمي.

وقد أعلن أن السلفادور اشترت 21 بيتكوين أخرى بمناسبة "يوم البيتكوين". وقد حظي هذا التحديث بجذب هائل وتقدير من مجتمع البيتكوين على منصة X.

السلفادور تصدم تويتر التشفير بشراء الذهب

لسنوات، استمتع بوكيلي بدوره كتميمة سيادية غير رسمية للبيتكوين. من النشر عن عمليات شراء البيتكوين إلى إعلان نفسه "ديكتاتور السلفادور" على سبيل المزاح، رسم باستمرار صورة لمستقبل تكون فيه البيتكوين أساس المصير الاقتصادي للسلفادور.

لهذا السبب صدم إعلان الأسبوع الماضي المجتمع، بدلاً من سماع "السلفادور تشتري المزيد من البيتكوين".

اشترت السلفادور المزيد من الذهب. ليس بضعة سبائك فقط. فقد استثمرت هذه الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى مبلغًا ضخمًا قدره 50 مليون دولار في الذهب.

مثلت عملية الشراء هذه أول عملية شراء للذهب في البلاد منذ 35 عامًا، مما زاد من احتياطياتها بنحو الثلث تقريبًا. بالنسبة لدولة تحاول تنويع احتياطياتها وبناء مصداقية مع المؤسسات المالية التقليدية مثل صندوق النقد الدولي، كان الذهب منطقيًا من الناحية الاستراتيجية.

في وقت الشراء، كان الذهب يتمتع بالفعل بارتفاع صاروخي. ارتفعت الأسعار الفورية إلى أعلى مستوى على الإطلاق فوق 3,600 دولار للأونصة، مدفوعة بأسواق عالمية متوترة، وضعف العملات القانونية الحكومية، وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي.

كان الجميع من البنوك المركزية إلى صناديق التحوط، وحتى تيثر، يتدفقون للشراء. أظهرت البيانات أن الصين وبولندا كانتا تضيفان إلى احتياطياتهما، إلى جانب تركيا والهند. بالإضافة إلى ذلك، أفاد مجلس الذهب العالمي أن صافي مشتريات البنوك المركزية وصل إلى مستويات لم نشهدها منذ أكثر من نصف قرن.

بالنسبة لبوكيلي، لم يكن غمس إصبع القدم (أو بشكل أدق، الخوض عميقًا) مجرد مطاردة لأصل متصاعد. لقد وضع السلفادور إلى جانب اللاعبين الثقال وأعطى انطباعًا بأن استراتيجيتها المالية لم تقتصر على عالم التشفير التجريبي. لكن هذه الفروق الدقيقة ضاعت إلى حد كبير على مؤيدي البيتكوين.

متعصبو البيتكوين يرون خيانة

كان رد الفعل على رهان الذهب فوريًا وصاخبًا. اتهم مجتمع البيتكوين، الذي طالما أُعجب بتبني بوكيلي الصريح للعملة المشفرة، بالتحوط في رهاناته بأكثر الطرق التقليدية (وبالنسبة لهم، غير الملهمة) التي يمكن تخيلها.

على منصة X، استنكر مؤيدو البيتكوين هذه الخطوة باعتبارها "بيعًا للمبادئ" وشبهوها بالتخلي عن المبادئ الأولى. وعلق كارل بي مينجر الذي أعلن نفسه "كبير متمسكي البيتكوين":

بالنسبة للكثيرين في مجال البيتكوين، يمثل الذهب النظام العالمي القديم الذي تم اختراع البيتكوين لإزاحته. لا يمكن إرسال الذهب عبر الحدود في دقائق، ولا يمكن برمجته، ولا يمكن أن يوجد خارج الحفظ المادي.

ومع ذلك، كانت هنا الدولة ذات السيادة التي اعتبرت أعظم انتصار للبيتكوين، تختار الاستثمار فيه (عند مستويات قياسية، لا أقل).

السلفادور تشتري المزيد من البيتكوين

ثم، بنفس السرعة التي اشتعلت بها الضجة، تشتري السلفادور المزيد من البيتكوين. خلال عطلة نهاية الأسبوع، كشف بوكيلي أن السلفادور اشترت 21 بيتكوين إضافية. كان الرقم نفسه رمزيًا: 21 مليون هو الحد الأقصى لعرض البيتكوين، وهو الرقم المركزي لنموذج ندرتها.

السلفادور تشتري البيتكوين | المصدر: نجيب بوكيلي، X

من خلال الحصول على 21 عملة، أرسلت السلفادور تذكيرًا واضحًا بأن البيتكوين لا تزال في قلب استراتيجيتها، مهما كانت العناوين التي قد يولدها الذهب.

في حين أن 21 بيتكوين تبدو ضئيلة مقارنة بإجمالي مخزون البلاد المبلغ عنه والذي يزيد عن 5,000 عملة، إلا أنها كانت كافية لإعادة إشعال الحماس بين المؤمنين.

بالنسبة للبعض، كانت هذه طريقة بوكيلي لاسترضاء المنتقدين مع الإشارة إلى توازن بين التقليد والابتكار. بالنسبة للآخرين، بدا التوقيت وكأنه مسرح سياسي.

لا يضر أن أسعار البيتكوين قد انخفضت قليلاً من ارتفاع حديث، مما أتاح للرئيس فرصة مثالية لتنظيم لحظة أخرى من "الشراء عند الانخفاض".