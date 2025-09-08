السلفادور تشتري 21 BTC للاحتفال بيوم البيتكوين

بيتكوين

أكدت السلفادور مرة أخرى التزامها بالبيتكوين، هذه المرة من خلال شراء رمزي لـ 21 BTC - بقيمة حوالي 2.3 مليون دولار - للاحتفال بالذكرى السنوية الرابعة لقانون البيتكوين.

أعلن الرئيس نجيب بوكيلي عن الشراء على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه وسيلة لتكريم "يوم البيتكوين"، وهي اللحظة التي اعترفت فيها البلاد في عام 2021 بـ BTC كعملة قانونية.

استمرار نمو الاحتياطيات رغم الانتقادات

يرفع الاستحواذ الأخير حيازات البيتكوين للدولة إلى أكثر من 6,300 BTC، بقيمة تزيد قليلاً عن 700 مليون دولار. ولأشهر، كان مكتب البيتكوين الوطني يضيف بهدوء إلى الاحتياطيات بخطة تراكم بمعدل BTC واحد يوميًا، مما يظهر أن استراتيجيتها ليست رمزية فقط بل منهجية.

تحديثات الحماية والتنظيم

يأتي الاحتفال بعد فترة وجيزة من توزيع السلفادور لحيازاتها عبر 14 محفظة كإجراء وقائي ضد المخاطر المستقبلية المحتملة، بما في ذلك ما يسمى بالتهديدات الكمية. وفي الوقت نفسه، وافق المشرعون على تشريع جديد يمنح البنوك الكبرى والمؤسسات المالية الضوء الأخضر لتقديم خدمات البيتكوين والأصول الرقمية للمستثمرين المحترفين.

استمرار الخلاف مع صندوق النقد الدولي

يتعارض الشراء المستمر مع التصريحات التي أدلت بها وزارة المالية والبنك المركزي في يوليو، والتي أخبرت صندوق النقد الدولي أن المشتريات العامة قد انتهت في وقت سابق من هذا العام بموجب شروط اتفاقية القرض. ومع ذلك، رفض بوكيلي مرارًا الضغوط الخارجية، مصرًا في مارس على أن التراكم "لن يتوقف الآن، ولن يتوقف في المستقبل".

بالنسبة لبوكيلي، كان شراء 21 BTC أقل تعلقًا بالميزانيات وأكثر تعلقًا بإرسال رسالة: تجربة البيتكوين في السلفادور حية ومتحدية ولا تزال تنمو بعد أربع سنوات.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمار أو عملة مشفرة محددة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

أليكس هو صحفي مالي ذو خبرة ومتحمس للعملات المشفرة. مع أكثر من 8 سنوات من الخبرة في تغطية صناعات الكريبتو والبلوكتشين والتكنولوجيا المالية، فهو على دراية جيدة بعالم الأصول الرقمية المعقد والمتطور باستمرار. توفر مقالاته البصيرة والمثيرة للتفكير للقراء صورة واضحة عن أحدث التطورات والاتجاهات في السوق. يسمح له نهجه بتبسيط الأفكار المعقدة إلى محتوى سهل الوصول ومتعمق. تابع منشوراته للبقاء على اطلاع بأهم الاتجاهات والمواضيع.

