فرنسا تستعد للتخلي عن فائض طاقتها النووية لصالح منقب بيتكوين أمريكي بدلاً من تفضيل الحل الفرنسي. ظهر مقال "شركة الكهرباء الفرنسية تسلم فوائضها النووية إلى منقب بيتكوين أمريكي" لأول مرة على Cointribune.فرنسا تستعد للتخلي عن فائض طاقتها النووية لصالح منقب بيتكوين أمريكي بدلاً من تفضيل الحل الفرنسي. ظهر مقال "شركة الكهرباء الفرنسية تسلم فوائضها النووية إلى منقب بيتكوين أمريكي" لأول مرة على Cointribune.
شركة الكهرباء الفرنسية تقدم فائض الطاقة النووية لشركة تعدين بيتكوين أمريكية
تستعد فرنسا للتخلي عن فائض طاقتها النووية لصالح عامل تعدين بيتكوين أمريكي بدلاً من تفضيل الحل الفرنسي.
ظهرت المقالة "EDF تسلم فوائضها النووية لعامل تعدين بيتكوين أمريكي" لأول مرة على Cointribune.
إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.