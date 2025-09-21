شركة الكهرباء الفرنسية تقدم فائض الطاقة النووية لشركة تعدين بيتكوين أمريكية بواسطة: Coinstats 2025/09/21 02:05 مشاركة

تستعد فرنسا للتخلي عن فائض طاقتها النووية لصالح عامل تعدين بيتكوين أمريكي بدلاً من تفضيل الحل الفرنسي. ظهرت المقالة "EDF تسلم فوائضها النووية لعامل تعدين بيتكوين أمريكي" لأول مرة على Cointribune.