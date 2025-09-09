اكسب 7,000 دولار يوميًا مع XRP و DOGE باستخدام المنقب IOTA

في سوق الكريبتو المتغير باستمرار، لا يزال XRP و DOGE من الأصول الأكثر شعبية بين المستثمرين الأمريكيين. لقد جذب دور XRP الفريد في المدفوعات عبر الحدود كلاً من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، بينما يستمر DOGE في جذب الأجيال الأصغر سناً بفضل تأثير المجتمع الافتراضي وجاذبية المشاهير. وبينما تختلف تقلبات السوق الخاصة بهما، إلا أنهما يمثلان قوى مهمة في سوق الأصول الرقمية.
بالنسبة للعديد من المستثمرين الأمريكيين، فإن عدم اليقين في سوق الأسهم وتقلبات سوق الكريبتو تجعل من الصعب التنبؤ بالعوائد المستقرة. ونتيجة لذلك، يسعى المزيد والمزيد من الناس إلى خيارات استثمارية أكثر استقراراً وخالية من القلق - وهنا يأتي دور IOTA Miner.
IOTA Miner: جعل التعدين السحابي أسهل وأكثر ربحية
كمنصة رائدة للتعدين السحابي، تتيح IOTA Miner للمستخدمين الاستمتاع بدخل سلبي من التعدين دون شراء آلات تعدين باهظة الثمن أو تكوين أجهزة معقدة.
أبرز النقاط
اشتراك واحصل على مكافأة بقيمة 15 دولارًا للبدء على الفور.
تسوية الأرباح اليومية بشفافية.
لا توجد رسوم خفية، جميع الأرباح تعود للمستخدمين.
يدعم أكثر من عشر عملات مشفرة رئيسية: BTC و ETH و XRP و DOGE و LTC و SOL والمزيد.
برنامج الإحالة المباشرة مع مكافآت سخية: قم بإحالة الأصدقاء واكسب ما يصل إلى 80,000 دولار.
أمان على مدار الساعة وضمان تشغيل المنصة بنسبة 100%.
كيفية البدء في الكسب مع IOTA Miner
1.التسجيل السريع: قم بزيارة iotaminer.com
إنشاء حساب في دقائق.
2.اختيار العقد: حدد الخطة التي تناسب أهدافك الاستثمارية وميزانيتك بشكل أفضل.
3.التشغيل التلقائي: تخصص المنصة قوة الحوسبة للتعدين نيابة عنك على مدار الساعة.
- دخل مستقر: يتم إيداع الأرباح اليومية تلقائيًا في حسابك، ويمكنك السحب في أي وقت عندما يصل رصيدك إلى 100 دولار.
أمثلة على عقود التعدين الشائعة
|نوع العقد
|الأموال
|الفترة
|الدخل اليومي
|المبلغ الأساسي بالإضافة إلى الأرباح الإجمالية
|DOGE/LTC
|100 دولار
|يومان
|5 دولارات
|100 دولار + 10 دولارات
|BTC/BCH
|1,500 دولار
|12 يوم
|18.75 دولار
|1,500 دولار + 225 دولار
|BTC/BCH
|6,000 دولار
|30 يوم
|84 دولار
|6,000 دولار + 2,520 دولار
|DOGE/LTC
|25,000 دولار
|35 يوم
|407.5 دولار
|25,000 دولار + 14,262.5 دولار
|BTC/BCH
|100,000 دولار
|30 يوم
|1,910 دولار
|100,000 دولار + 57,300 دولار
|BTC/BCH
|300,000 دولار
|55 يوم
|7,200 دولار
|300,000 دولار + 396,000 دولار
سيتم إضافة الأرباح تلقائيًا إلى حسابك في اليوم التالي لشراء العقد. عندما يصل حسابك إلى 100 دولار، يمكنك اختيار سحبه إلى محفظة الكريبتو الخاصة بك أو الاستمرار في شراء العقود لكسب المزيد من الأرباح.
مثال على العائد
استثمر 100,000 دولار في [منتج دخل النمو رقم 225530] بمدة 45 يومًا وعائد يومي قدره 1.91%.
العائد السلبي اليومي: 100,000 دولار × 1.91% = 1,910 دولار.
إجمالي العائد عند الاستحقاق: 100,000 دولار + 1,910 دولار × 45% = 185,950 دولار.
سواء كنت مبتدئًا أو لاعبًا ذو خبرة، توفر لك IOTA Miner نفس مسار الربح الواضح والمرئي.
الخلاصة
لا تزال إمكانات السوق لـ XRP و DOGE قوية، لكن زيادة الأسعار وحدها لا يمكن أن تولد دخلاً مستقرًا. مع IOTA Miner، يمكن للمستثمرين الأمريكيين كسب ما يصل إلى 7,000 دولار في الدخل السلبي يوميًا مع الحد الأدنى من الاستثمار.
قم بزيارة iotaminer.com اليوم لبدء رحلة الدخل السلبي الجديدة الخاصة بك.
اتصل بنا على [البريد الإلكتروني محمي]
المصدر: https://finbold.com/earn-7000-a-day-with-xrp-and-doge-with-iota-miner/