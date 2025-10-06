البورصةDEX+
يدعم بنك إنجلترا العملات المستقرة مع تطور التمويل. تقدم GoldenMining عقود التعدين بالطاقة المتجددة مع إمكانية دخل مستقر يومي يصل إلى 6,700 دولار.

اربح 6,700 دولار يوميًا: بنك إنجلترا يعتقد أن العملات المستقرة يمكن أن تقلل الاعتماد على البنوك، جولدن ماينينج تطلق عقود ربح العملات المستقرة

بواسطة: Blockchainreporter
2025/10/06 17:00
صرح أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، مؤخرًا بتصريح مهم، قائلاً إن العملات المستقرة يمكن أن تزدهر في نظام يتم فيه فصل المال عن الائتمان، مما يقلل من اعتماد الناس على البنوك التجارية.

هذا الرأي يشير بلا شك إلى انتقال التمويل التقليدي إلى الأصول الرقمية! بالنسبة للمستثمرين الأذكياء، فإن هذا يشير إلى رسالة واضحة: نموذج الربح المستقر والفعال واللامركزي للعملات المستقرة سيكون التيار الرئيسي للموجة التالية من تراكم الثروة.

GoldenMining، منصة رائدة عالميًا للتعدين السحابي للطاقة المتجددة، لاحظت هذا الاتجاه منذ فترة طويلة. أطلقت مؤخرًا عقود أرباح العملات المستقرة ذات العوائد المتوقعة، مما يسمح للمستثمرين بالاستمتاع بفوائد الأصول الرقمية مع التخلي التام عن عدم الكفاءة والاعتماد على البنوك التقليدية، وتحقيق أهداف دخلهم اليومية البالغة 6,700 دولار أمريكي!

اكسب 6,700 دولار يوميًا مع GoldenMining

1. اشتراك في حساب: قم بزيارة موقع GoldenMining، وأكمل عملية التسجيل، واحصل على مكافأة بقيمة 15 دولارًا.

2. اختر العقد الذي يهمك: تقدم المنصة عقودًا قصيرة المدى وطويلة المدى، مما يسمح للمستخدمين بالاختيار بمرونة بينهما.

العقدالاستثمارالعائد اليوميدورة السدادإجمالي العائد
عقد المستخدم الجديد100 دولار4 دولاراتيومان108 دولارات
Bitmain Antminer S23 Hyd650 دولارًا8.45 دولارًا5 أيام692.25 دولارًا
AntminerL9 17GH3,500 دولار49 دولارًا17 يومًا4,333 دولارًا
Elphapex DG29,000 دولار139.5 دولارًا30 يومًا13,185 دولارًا
Elphapex DG2+12,500 دولار212.5 دولارًا38 يومًا20,575 دولارًا
ANTSPACE HD555,000 دولار1,056 دولارًا47 يومًا104,632 دولارًا
Hydro Cooling HC40300,000 دولار9,600 دولار50 يومًا78,0000 دولار

3. ابدأ التعدين: بعد الاستثمار في عقد، يتم تنشيط قوة الحوسبة على الفور وتبدأ رحلة التعدين.

4. استلام الدخل: يتم تسوية الدخل الثابت كل 24 ساعة ويمكن سحبه أو إعادة استثماره في أي وقت.

المزايا الفريدة لـ GoldenMining

  • التعدين الصديق للبيئة: يستخدم مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
  • أمن الأموال: تتم حماية جميع المعلومات الشخصية للمستخدم بواسطة تشفير SSL. توفر المنصة تغطية تأمينية من AIG لكل استثمار.
  • يخفض بشكل كبير حاجز الدخول: لا يحتاج المستخدمون إلى إعداد معدات التعدين الخاصة بهم، أو تعلم معرفة متخصصة، أو تكبد تكاليف كهرباء باهظة؛ GoldenMining تتولى العملية بأكملها.
  • دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بمتوسط وقت استجابة أقل من 30 ثانية.
  • توافق متعدد العملات: يتم قبول الإيداعات والسحوبات لـ BTC و ETH و XRP و DOGE و SOL و LTC و USDT و USDC وغيرها من العملات المشفرة السائدة مثل BNB.
  • مكافأة الإحالة المباشرة: عندما ينشئ المستخدم B حسابًا باستخدام رمز دعوة المستخدم A، سيحصل المستخدم A على عمولة بنسبة 3٪ مقابل كل عقد يشتريه المستخدم B. إذا قام المستخدم B بدعوة المستخدم C لإنشاء حساب، فسيظل المستخدم A يحصل على عمولة بنسبة 2٪ مقابل كل عقد يشتريه المستخدم C، بإجمالي مكافأة عمولة قدرها 5٪ (3٪ + 2٪). هذه المكافأة دائمة.

كيف تعمل عقود GoldenMining؟

تمتلك GoldenMining أكثر من 90 مزرعة تعدين للعملات المشفرة حول العالم وأكثر من 200,000 آلة تعدين متطورة تعمل بشكل مستقل. عندما يشتري المستخدم عقدًا، تخصص المنصة بذكاء قوة الحوسبة المطلوبة لأرباح العقد الحالي. يقوم فريق محترف بتشغيل مزرعة التعدين الفعلية، وتعدين العملات المشفرة بتكاليف منخفضة للغاية. بعد الحصول على العملات المشفرة، يتم تحويل سعر الصرف إلى الدولار الأمريكي وإيداعه في رصيد المستخدم. في النهاية، يمكن للمستخدم سحب الرصيد المتبقي إلى العملات المشفرة السائدة دون قيود العملة.

السلامة والاستدامة

الثقة والأمن المالي أمران بالغا الأهمية في صناعة تعدين العملات المشفرة. تدرك GoldenMining ذلك وتعطي الأولوية لحماية أصول المستخدم. تلتزم المنصة بالعمليات الشفافة وتلتزم بالامتثال القانوني. يتم تخزين أموال المستخدم بشكل آمن في بنوك من الدرجة الأولى، محمية بتشفير SSL.

قم بزيارة الموقع الرسمي: https://GoldenMining.cc

اتصل بالبريد الإلكتروني الرسمي: info@Goldenmining.com

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم.
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي.
Believe
BELIEVE$0.01258+1.94%
