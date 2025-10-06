اربح 6,700 دولار يوميًا: بنك إنجلترا يعتقد أن العملات المستقرة يمكن أن تقلل الاعتماد على البنوك، جولدن ماينينج تطلق عقود ربح العملات المستقرة

صرح أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، مؤخرًا بتصريح مهم، قائلاً إن العملات المستقرة يمكن أن تزدهر في نظام يتم فيه فصل المال عن الائتمان، مما يقلل من اعتماد الناس على البنوك التجارية.
هذا الرأي يشير بلا شك إلى انتقال التمويل التقليدي إلى الأصول الرقمية! بالنسبة للمستثمرين الأذكياء، فإن هذا يشير إلى رسالة واضحة: نموذج الربح المستقر والفعال واللامركزي للعملات المستقرة سيكون التيار الرئيسي للموجة التالية من تراكم الثروة.
GoldenMining، منصة رائدة عالميًا للتعدين السحابي للطاقة المتجددة، لاحظت هذا الاتجاه منذ فترة طويلة. أطلقت مؤخرًا عقود أرباح العملات المستقرة ذات العوائد المتوقعة، مما يسمح للمستثمرين بالاستمتاع بفوائد الأصول الرقمية مع التخلي التام عن عدم الكفاءة والاعتماد على البنوك التقليدية، وتحقيق أهداف دخلهم اليومية البالغة 6,700 دولار أمريكي!
1. اشتراك في حساب: قم بزيارة موقع GoldenMining، وأكمل عملية التسجيل، واحصل على مكافأة بقيمة 15 دولارًا.
2. اختر العقد الذي يهمك: تقدم المنصة عقودًا قصيرة المدى وطويلة المدى، مما يسمح للمستخدمين بالاختيار بمرونة بينهما.
|العقد
|الاستثمار
|العائد اليومي
|دورة السداد
|إجمالي العائد
|عقد المستخدم الجديد
|100 دولار
|4 دولارات
|يومان
|108 دولارات
|Bitmain Antminer S23 Hyd
|650 دولارًا
|8.45 دولارًا
|5 أيام
|692.25 دولارًا
|AntminerL9 17GH
|3,500 دولار
|49 دولارًا
|17 يومًا
|4,333 دولارًا
|Elphapex DG2
|9,000 دولار
|139.5 دولارًا
|30 يومًا
|13,185 دولارًا
|Elphapex DG2+
|12,500 دولار
|212.5 دولارًا
|38 يومًا
|20,575 دولارًا
|ANTSPACE HD5
|55,000 دولار
|1,056 دولارًا
|47 يومًا
|104,632 دولارًا
|Hydro Cooling HC40
|300,000 دولار
|9,600 دولار
|50 يومًا
|78,0000 دولار
3. ابدأ التعدين: بعد الاستثمار في عقد، يتم تنشيط قوة الحوسبة على الفور وتبدأ رحلة التعدين.
4. استلام الدخل: يتم تسوية الدخل الثابت كل 24 ساعة ويمكن سحبه أو إعادة استثماره في أي وقت.
تمتلك GoldenMining أكثر من 90 مزرعة تعدين للعملات المشفرة حول العالم وأكثر من 200,000 آلة تعدين متطورة تعمل بشكل مستقل. عندما يشتري المستخدم عقدًا، تخصص المنصة بذكاء قوة الحوسبة المطلوبة لأرباح العقد الحالي. يقوم فريق محترف بتشغيل مزرعة التعدين الفعلية، وتعدين العملات المشفرة بتكاليف منخفضة للغاية. بعد الحصول على العملات المشفرة، يتم تحويل سعر الصرف إلى الدولار الأمريكي وإيداعه في رصيد المستخدم. في النهاية، يمكن للمستخدم سحب الرصيد المتبقي إلى العملات المشفرة السائدة دون قيود العملة.
الثقة والأمن المالي أمران بالغا الأهمية في صناعة تعدين العملات المشفرة. تدرك GoldenMining ذلك وتعطي الأولوية لحماية أصول المستخدم. تلتزم المنصة بالعمليات الشفافة وتلتزم بالامتثال القانوني. يتم تخزين أموال المستخدم بشكل آمن في بنوك من الدرجة الأولى، محمية بتشفير SSL.
قم بزيارة الموقع الرسمي: https://GoldenMining.cc
اتصل بالبريد الإلكتروني الرسمي: info@Goldenmining.com