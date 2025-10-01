البورصةDEX+
نيو أورليانز، لويزيانا - 10 أغسطس: تتنافس دولسي كايلور في تمارين الأرضية في بطولة Xfinity للجمباز الأمريكية في مركز سموثي كينج في 10 أغسطس 2025 في نيو أورليانز، لويزيانا. (صورة لأليسيا مالناتي/Getty Images) Getty Images يوم الثلاثاء، صدمت دولسي كايلور البالغة من العمر 17 عامًا ميدان الجمباز الأمريكي، بفوزها في منافسة الفردي العام في الليلة الأولى من حدث اختيار الفريق العالمي في كروسفيل، تينيسي. سجلت كايلور نتيجة هائلة بلغت 55.250 لتتفوق على الرياضيتين رقم 2 و3 في البلاد: ليان وونغ وجوسلين روبرسون. تقدمت اللاعبة المولودة في تكساس إلى الصدارة مبكرًا بعد بداية قوية في القفز - لكن القليل اعتقد أنها ستحافظ على الصدارة عبر أربع دورات. في البطولة الوطنية الأمريكية، احتلت كايلور المركز الثامن في الفردي العام وفازت بالميدالية البرونزية على عارضة التوازن. اليوم في تينيسي، انتقلت كايلور من خارج المنافسة إلى أعلى منصة التتويج، منهية يومها بدموع الفرح بينما صفق زملاؤها في الفريق لفوزها. تتدرب الملتزمة بجامعة فلوريدا في مركز أبطال العالم، مركز الجمباز الشهير الذي أنتج نجومًا مثل سيمون بايلز وجوردان تشايلز وجوسلين روبرسون. بفوزها، ضمنت كايلور المقعد التلقائي الوحيد في وفد فريق الولايات المتحدة لبطولة العالم للجمباز الفني القادمة في جاكرتا، إندونيسيا. نتائج الفردي العام للليلة الأولى: 1. دولسي كايلور: 55.250 2. ليان وونغ: 55.050 3. جوسلين روبرسون: 54.900 4. آشلي سوليفان: 54.250 5. جايلا هانغ: 54.100 6. سيمون روز: 51.900 انسحبت هيزلي ريفيرا، البطلة الأمريكية الحالية والمرشحة الأولية للفوز بالحدث، الأسبوع الماضي بسبب إصابة في الكاحل. كما انسحبت زميلتها، بطلة الكلاسيكية الأمريكية كلير بيس، بسبب إصابة في الكاحل بعد يوم واحد. بينما كان الميدان منخفضًا إلى حد ما، لم ترتكب كايلور أي خطأ تقريبًا مساء الثلاثاء، حيث نجحت في القفز وقدمت أفضل روتين أرضي لها في الموسم. لا تزال هناك ثلاثة مقاعد متبقية...

دولسي كايلور تصدم ساحة الجمباز الأمريكية لتفوز بحدث اختيار الفريق العالمي

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/01 09:38
نيو أورليانز، لويزيانا - 10 أغسطس: دولسي كايلور تتنافس في تمارين الأرضية في بطولة الجمباز الأمريكية إكسفينيتي في مركز سموثي كينج في 10 أغسطس 2025 في نيو أورليانز، لويزيانا. (تصوير أليسيا مالناتي/جيتي إيماجيس)

جيتي إيماجيس

يوم الثلاثاء، أذهلت دولسي كايلور البالغة من العمر 17 عامًا ميدان الجمباز الأمريكي، بفوزها في منافسة الفردي العام في الليلة الأولى من حدث اختيار الفريق العالمي في كروسفيل، تينيسي. سجلت كايلور نتيجة هائلة بلغت 55.250 لتتفوق على الرياضيتين رقم 2 و3 في البلاد: ليان وونغ وجوسلين روبرسون.

تقدمت لاعبة الجمباز المولودة في تكساس إلى الصدارة مبكرًا بعد بداية قوية في القفز - لكن القليل اعتقدوا أنها ستحافظ على الصدارة خلال الدورات الأربع. في البطولة الوطنية الأمريكية، احتلت كايلور المركز الثامن في الفردي العام وفازت بالميدالية البرونزية على عارضة التوازن.

اليوم في تينيسي، انتقلت كايلور من خارج إلى أعلى منصة التتويج، منهية يومها بدموع الفرح بينما صفق زملاؤها في الفريق لفوزها.

تتدرب الملتزمة بجامعة فلوريدا في مركز أبطال العالم، مركز الجمباز الشهير الذي أنتج نجومًا مثل سيمون بايلز وجوردان تشايلز وجوسلين روبرسون.

بفوزها، ضمنت كايلور المقعد التلقائي الوحيد في وفد الفريق الأمريكي لبطولة العالم للجمباز الفني القادمة في جاكرتا، إندونيسيا.

نتائج الفردي العام للليلة الأولى:

1. دولسي كايلور: 55.250

2. ليان وونغ: 55.050

3. جوسلين روبرسون: 54.900

4. آشلي سوليفان: 54.250

5. جايلا هانغ: 54.100

6. سيمون روز: 51.900

انسحبت هيزلي ريفيرا، بطلة الولايات المتحدة الحالية والمرشحة الأولية للفوز بالحدث، الأسبوع الماضي بسبب إصابة في الكاحل. كما انسحبت زميلتها في الفريق، بطلة الكلاسيكية الأمريكية كلير بيس، بسبب إصابة في الكاحل بعد يوم واحد.

في حين كان الميدان منخفضًا إلى حد ما، لم ترتكب كايلور أي خطأ تقريبًا مساء الثلاثاء، متمسكة بقفزتها وتقديم أفضل روتين أرضي لها في الموسم.

بقيت ثلاثة مقاعد

مع تسمية كايلور للفريق، سيتنافس الرياضيون السبعة المتبقون على المقاعد الثلاثة المتبقية في الوفد المتجه إلى جاكرتا. بينما كانت منافسة الليلة حدثًا للفردي العام، سيكون اليوم الثاني بمثابة "منافسة الأجهزة"، حيث يتنافس الرياضيون في أحداث مختارة فقط لإظهار نقاط قوتهم.

من المرجح أن تنضم الحاصلتان على المركزين الثاني والثالث والمخضرمتان ليان وونغ وجوسلين روبرسون إلى الفريق مع أداء قوي في اليوم الثاني. ومع ذلك، ستحتاج زميلة مخضرمة أخرى إلى أن تكون خالية من الأخطاء تقريبًا لتأمين مكانها.

تمتلك سكاي بلاكلي، بطلة العالم مرتين مع الفريق، إمكانية الحصول على ميدالية عالمية على عارضة التوازن والعارضتين غير المتوازيتين لكنها واجهت صعوبات اليوم في تينيسي. ستحصل بلاكلي على فرصة أخرى لإثبات للجنة الاختيار أنها يمكن أن تنجح تحت الضغط.

إذا تعثرت، يمكن للمنافسات غير المرشحات آشلي سوليفان وجايلا هانغ الاستفادة من ذلك.

سيبدأ اليوم الثاني والأخير من المنافسة يوم الأربعاء، 1 أكتوبر، الساعة 11:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة وسيتم بثه (للشراء) على FlipNow.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/carolineprice/2025/09/30/dulcy-caylor-shocks-us-gymnastics-field-to-win-world-team-selection-event/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

