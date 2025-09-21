شركة ZOOZ Power المدرجة مزدوجاً تلتزم بخزينة بيتكوين في تحول استراتيجي جريء بواسطة: BitcoinEthereumNews 2025/09/21 11:32 مشاركة

شركة ZOOZ Power تثير الأسواق مع موافقة المساهمين على توجيه ما يقرب من كل رأس المال الجديد إلى استراتيجية خزينة بيتكوين جريئة، مما يشير إلى قناعة قوية بالأصول الرقمية. شركة ZOOZ Power تحصل على موافقة المساهمين لاحتياطي بيتكوين الاستراتيجي شركة ZOOZ Power Ltd. (ناسداك وبورصة تل أبيب: ZOOZ)، وهي شركة مدرجة في بورصتين تطور معززات طاقة فائقة السرعة للبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، [...] المصدر: https://news.bitcoin.com/dual-listed-zooz-power-commits-to-bitcoin-treasury-in-bold-strategic-shift/