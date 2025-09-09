البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "بيانات الوظائف المخيبة للآمال في أغسطس تسلط الضوء على صناديق المؤشرات القطاعية هذه" على BitcoinEthereumNews.com. أضاف الاقتصاد الأمريكي 22,000 وظيفة في أغسطس 2025، وهو أقل من 79,000 المعدلة بالزيادة في يوليو وتوقعات السوق البالغة 75,000، كما ورد في tradingeconomics. تعزز البيانات ضعف سوق العمل. تمت مراجعة بيانات الوظائف لشهر يونيو بانخفاض قدره 27,000 وتمت مراجعة التغيير لشهر يوليو بزيادة قدرها 6,000. مع هذه المراجعات، تم تخفيض بيانات التوظيف المبلغ عنها سابقًا في يونيو ويوليو مجتمعة بمقدار 21,000. لم يتغير معدل البطالة البالغ 4.3% كثيرًا في أغسطس، وفقًا لبيانات الحكومة. لوحظ نمو الوظائف بشكل رئيسي في قطاعات مثل الرعاية الصحية (+31,000) والمساعدة الاجتماعية (+16,000). كما برزت خسائر الوظائف في تجارة الجملة (12,000) والتصنيع (12,000). فيما يلي، سلطنا الضوء على بعض القطاعات وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) ذات الصلة التي قد تجذب انتباه المستثمرين في ضوء بيانات الوظائف المخيبة للآمال في أغسطس. الفائز: الرعاية الصحية - صندوق المؤشرات SPDR لقطاع الرعاية الصحية (XLV) أضافت الرعاية الصحية 31,000 وظيفة في أغسطس، أقل من متوسط المكاسب الشهرية البالغة 42,000 على مدار العام الماضي. استمر التوظيف في الارتفاع خلال الشهر في خدمات الرعاية الصحية المتنقلة (+13,000)، ومرافق التمريض والرعاية السكنية (+9,000)، والمستشفيات (+9,000). يمكن استخدام صندوق المؤشرات SPDR لقطاع الرعاية الصحية (XLV) المصنف #1 (شراء قوي) من Zacks للاستفادة من الزخم المعتدل. يمتلك الصندوق تعرضًا بنسبة 30% لصناعة الأدوية، يليه تعرض بنسبة 22.32% لصناعة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وحوالي 22% تركيز على معدات ومستلزمات الرعاية الصحية، و17.1% تركيز على قطاع التكنولوجيا الحيوية و8.7% تركيز على أدوات وخدمات علوم الحياة. حقق صندوق المؤشرات XLV مكاسب بنسبة 6.9% خلال الشهر الماضي. الخاسر: التصنيع - صندوق المؤشرات SPDR للقطاع الصناعي (XLI) تغير توظيف التصنيع قليلاً في أغسطس (-12,000) لكنه انخفض بمقدار 78,000 على مدار العام. هذا يشير إلى أن القطاع في وضع ضعيف. يشمل صندوق المؤشرات SPDR للقطاع الصناعي (XLI) المصنف #1 من Zacks الشركات...ظهر المنشور "بيانات الوظائف المخيبة للآمال في أغسطس تسلط الضوء على صناديق المؤشرات القطاعية هذه" على BitcoinEthereumNews.com. أضاف الاقتصاد الأمريكي 22,000 وظيفة في أغسطس 2025، وهو أقل من 79,000 المعدلة بالزيادة في يوليو وتوقعات السوق البالغة 75,000، كما ورد في tradingeconomics. تعزز البيانات ضعف سوق العمل. تمت مراجعة بيانات الوظائف لشهر يونيو بانخفاض قدره 27,000 وتمت مراجعة التغيير لشهر يوليو بزيادة قدرها 6,000. مع هذه المراجعات، تم تخفيض بيانات التوظيف المبلغ عنها سابقًا في يونيو ويوليو مجتمعة بمقدار 21,000. لم يتغير معدل البطالة البالغ 4.3% كثيرًا في أغسطس، وفقًا لبيانات الحكومة. لوحظ نمو الوظائف بشكل رئيسي في قطاعات مثل الرعاية الصحية (+31,000) والمساعدة الاجتماعية (+16,000). كما برزت خسائر الوظائف في تجارة الجملة (12,000) والتصنيع (12,000). فيما يلي، سلطنا الضوء على بعض القطاعات وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) ذات الصلة التي قد تجذب انتباه المستثمرين في ضوء بيانات الوظائف المخيبة للآمال في أغسطس. الفائز: الرعاية الصحية - صندوق المؤشرات SPDR لقطاع الرعاية الصحية (XLV) أضافت الرعاية الصحية 31,000 وظيفة في أغسطس، أقل من متوسط المكاسب الشهرية البالغة 42,000 على مدار العام الماضي. استمر التوظيف في الارتفاع خلال الشهر في خدمات الرعاية الصحية المتنقلة (+13,000)، ومرافق التمريض والرعاية السكنية (+9,000)، والمستشفيات (+9,000). يمكن استخدام صندوق المؤشرات SPDR لقطاع الرعاية الصحية (XLV) المصنف #1 (شراء قوي) من Zacks للاستفادة من الزخم المعتدل. يمتلك الصندوق تعرضًا بنسبة 30% لصناعة الأدوية، يليه تعرض بنسبة 22.32% لصناعة مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وحوالي 22% تركيز على معدات ومستلزمات الرعاية الصحية، و17.1% تركيز على قطاع التكنولوجيا الحيوية و8.7% تركيز على أدوات وخدمات علوم الحياة. حقق صندوق المؤشرات XLV مكاسب بنسبة 6.9% خلال الشهر الماضي. الخاسر: التصنيع - صندوق المؤشرات SPDR للقطاع الصناعي (XLI) تغير توظيف التصنيع قليلاً في أغسطس (-12,000) لكنه انخفض بمقدار 78,000 على مدار العام. هذا يشير إلى أن القطاع في وضع ضعيف. يشمل صندوق المؤشرات SPDR للقطاع الصناعي (XLI) المصنف #1 من Zacks الشركات...

بيانات الوظائف المخيبة للآمال في أغسطس تسلط الضوء على صناديق المؤشرات القطاعية هذه

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:49
Union
U$0.00614+0.55%
ChangeX
CHANGE$0.00139335-0.11%
TAP Protocol
TAP$0.309-1.59%
COM
COM$0.005506-6.63%
Cyberlife
LIFE$0.00002827+10.47%

أضاف الاقتصاد الأمريكي 22,000 وظيفة في أغسطس 2025، وهو أقل من 79,000 المعدلة بالزيادة في يوليو وتوقعات السوق البالغة 75,000، كما ورد في tradingeconomics. تعزز البيانات الضعف في سوق العمل.

تم تعديل بيانات الوظائف لشهر يونيو بانخفاض قدره 27,000 وتم تعديل التغيير لشهر يوليو بزيادة قدرها 6,000. مع هذه التعديلات، تم خفض بيانات التوظيف المبلغ عنها سابقًا في يونيو ويوليو مجتمعة بمقدار 21,000. معدل البطالة عند 4.3% تغير قليلاً في أغسطس، وفقًا لبيانات الحكومة.

لوحظ نمو الوظائف بشكل رئيسي في قطاعات مثل الرعاية الصحية (+31,000) والمساعدة الاجتماعية (+16,000). كما برزت خسائر الوظائف في تجارة الجملة (12,000) والتصنيع (12,000).

أدناه، قمنا بتسليط الضوء على بعض القطاعات وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) ذات الصلة التي قد تجذب انتباه المستثمرين في ضوء بيانات الوظائف المخيبة للآمال في أغسطس.

الرابح

الرعاية الصحية – صندوق المؤشرات المتداولة لقطاع الرعاية الصحية (XLV)

أضافت الرعاية الصحية 31,000 وظيفة في أغسطس، أقل من متوسط المكاسب الشهرية البالغة 42,000 على مدار العام الماضي. استمر التوظيف في الارتفاع خلال الشهر في خدمات الرعاية الصحية المتنقلة (+13,000)، ومرافق التمريض والرعاية السكنية (+9,000)، والمستشفيات (+9,000).

يمكن استخدام تصنيف Zacks رقم 1 (شراء قوي) صندوق المؤشرات المتداولة لقطاع الرعاية الصحية (XLV) للاستفادة من الزخم المعتدل. يمتلك الصندوق 30% تعرضًا لصناعة الأدوية، يليه 22.32% تعرضًا لصناعة مقدمي الرعاية الصحية والخدمات، وحوالي 22% تركيزًا على معدات ومستلزمات الرعاية الصحية، و17.1% تركيزًا على قطاع التكنولوجيا الحيوية و8.7% تركيزًا على أدوات وخدمات علوم الحياة. حقق صندوق المؤشرات المتداولة XLV مكاسب بنسبة 6.9% خلال الشهر الماضي.

الخاسر

التصنيع – صندوق المؤشرات المتداولة للقطاع الصناعي (XLI)

تغيرت وظائف التصنيع قليلاً في أغسطس (-12,000) ولكنها انخفضت بمقدار 78,000 على مدار العام. هذا يشير إلى أن القطاع في وضع ضعيف.

تصنيف Zacks رقم 1 صندوق المؤشرات المتداولة للقطاع الصناعي (XLI) يشمل شركات من الصناعات التالية: التكتلات الصناعية؛ الفضاء والدفاع؛ الآلات؛ الشحن الجوي واللوجستيات؛ الطرق والسكك الحديدية؛ الخدمات والإمدادات التجارية؛ المعدات الكهربائية؛ البناء والهندسة؛ منتجات البناء؛ شركات الطيران؛ وشركات التداول والموزعين.

جنرال إلكتريك (6.51%)، وRTX Corp (4.59%)، وCaterpillar Inc (4.28%) هي الأسهم الثلاثة الأولى للصندوق. يفرض الصندوق 8 نقاط أساس كرسوم. ظل صندوق المؤشرات المتداولة XLI مستقرًا (ارتفع بنسبة 0.2% فقط) خلال الشهر الماضي.

هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ قم بتنزيل أفضل 7 أسهم للثلاثين يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني

المصدر: https://www.fxstreet.com/news/downbeat-august-jobs-data-puts-focus-on-these-sector-etfs-202509081300

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

بالتأكيد! إليك المقال المعاد كتابته بمقدمة موجزة، ونقاط رئيسية، ولغة محسّنة لتحسين محركات البحث، مع الحفاظ على بنية HTML الأصلية: يستمر تطور البيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع في تحدي المفاهيم التقليدية لدورات السوق والفقاعات. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن سلوك سعر البيتكوين لم يعد يتبع الأنماط الكلاسيكية لـ [...]
Bad Idea AI
BAD$0.00000000235+1.29%
Swarm Network
TRUTH$0.02692-0.81%
SphereX
HERE$0.000043--%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 06:16
انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.004015+4.17%
1
1$0.01955-9.82%
EPNS
PUSH$0.01692+8.88%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

أضافت استوديو ترميز الأصول من Hedera معيار ERC-3643 لمساعدة المؤسسات على إطلاق أصول رقمية متوافقة ومعيارية على شبكة البلوكتشين.
مشاركة
Crypto.news2025/11/13 06:10

الأخبار الرائجة

المزيد

هل هذا جيد أم سيء؟ اكتشف الحقيقة المدهشة!

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

هيديرا توسع استوديو ترميز الأصول بمعايير مزدوجة للامتثال العالمي

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,542.01
$101,542.01$101,542.01

-0.68%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,409.76
$3,409.76$3,409.76

-0.53%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.26
$153.26$153.26

-1.57%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3833
$2.3833$2.3833

+0.64%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11203
$0.11203$0.11203

+4.69%