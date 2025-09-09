بيانات الوظائف المخيبة للآمال في أغسطس تسلط الضوء على صناديق المؤشرات القطاعية هذه

أضاف الاقتصاد الأمريكي 22,000 وظيفة في أغسطس 2025، وهو أقل من 79,000 المعدلة بالزيادة في يوليو وتوقعات السوق البالغة 75,000، كما ورد في tradingeconomics. تعزز البيانات الضعف في سوق العمل.

تم تعديل بيانات الوظائف لشهر يونيو بانخفاض قدره 27,000 وتم تعديل التغيير لشهر يوليو بزيادة قدرها 6,000. مع هذه التعديلات، تم خفض بيانات التوظيف المبلغ عنها سابقًا في يونيو ويوليو مجتمعة بمقدار 21,000. معدل البطالة عند 4.3% تغير قليلاً في أغسطس، وفقًا لبيانات الحكومة.

لوحظ نمو الوظائف بشكل رئيسي في قطاعات مثل الرعاية الصحية (+31,000) والمساعدة الاجتماعية (+16,000). كما برزت خسائر الوظائف في تجارة الجملة (12,000) والتصنيع (12,000).

أدناه، قمنا بتسليط الضوء على بعض القطاعات وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) ذات الصلة التي قد تجذب انتباه المستثمرين في ضوء بيانات الوظائف المخيبة للآمال في أغسطس.

الرابح

الرعاية الصحية – صندوق المؤشرات المتداولة لقطاع الرعاية الصحية (XLV)

أضافت الرعاية الصحية 31,000 وظيفة في أغسطس، أقل من متوسط المكاسب الشهرية البالغة 42,000 على مدار العام الماضي. استمر التوظيف في الارتفاع خلال الشهر في خدمات الرعاية الصحية المتنقلة (+13,000)، ومرافق التمريض والرعاية السكنية (+9,000)، والمستشفيات (+9,000).

يمكن استخدام تصنيف Zacks رقم 1 (شراء قوي) صندوق المؤشرات المتداولة لقطاع الرعاية الصحية (XLV) للاستفادة من الزخم المعتدل. يمتلك الصندوق 30% تعرضًا لصناعة الأدوية، يليه 22.32% تعرضًا لصناعة مقدمي الرعاية الصحية والخدمات، وحوالي 22% تركيزًا على معدات ومستلزمات الرعاية الصحية، و17.1% تركيزًا على قطاع التكنولوجيا الحيوية و8.7% تركيزًا على أدوات وخدمات علوم الحياة. حقق صندوق المؤشرات المتداولة XLV مكاسب بنسبة 6.9% خلال الشهر الماضي.

الخاسر

التصنيع – صندوق المؤشرات المتداولة للقطاع الصناعي (XLI)

تغيرت وظائف التصنيع قليلاً في أغسطس (-12,000) ولكنها انخفضت بمقدار 78,000 على مدار العام. هذا يشير إلى أن القطاع في وضع ضعيف.

تصنيف Zacks رقم 1 صندوق المؤشرات المتداولة للقطاع الصناعي (XLI) يشمل شركات من الصناعات التالية: التكتلات الصناعية؛ الفضاء والدفاع؛ الآلات؛ الشحن الجوي واللوجستيات؛ الطرق والسكك الحديدية؛ الخدمات والإمدادات التجارية؛ المعدات الكهربائية؛ البناء والهندسة؛ منتجات البناء؛ شركات الطيران؛ وشركات التداول والموزعين.

جنرال إلكتريك (6.51%)، وRTX Corp (4.59%)، وCaterpillar Inc (4.28%) هي الأسهم الثلاثة الأولى للصندوق. يفرض الصندوق 8 نقاط أساس كرسوم. ظل صندوق المؤشرات المتداولة XLI مستقرًا (ارتفع بنسبة 0.2% فقط) خلال الشهر الماضي.

