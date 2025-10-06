دونالد ترامب وبيتكوين: من 'لست معجبًا' إلى رئيس العملات الرقمية بواسطة: Coinstats 2025/10/06 04:30 مشاركة

كان الرئيس ترامب يهاجم بيتكوين باعتباره "عملية احتيال". والآن عاد إلى البيت الأبيض ويقوم بتحركات في مجال العملات المشفرة لنفسه وللولايات المتحدة.